Действия при ДТП

Пытался найти что то похожее на памятку при ДТП для ПМР, но либо плохо искал, либо .... У наших соседей все понятно, обязательное страхование - звонишь в страховую компанию и они тебя инструктируют что да как. Ну а дальше страховщики разбираются. У нас же свободная республика! Кто хочет тот застрахован, а кто нет, тот возможно головная боль для других (при ДТП)... У самого страховка ОСАГО Молдовы купленная в Страховом Доме. 26.12.2016 попал в небольшое ДТП, из-за расхождения в виновности вызвали ГАИ и оформили все как положено. В результате этого ДТП пострадал можно сказать только мой автомобиль, у другого мало заметные потертости. Я позвонил в "свою" СК и из разговора я узнал что нужно узнать с начала кто является виновником, а потом ему уже и обращаться в "свою" СК (если таковая имеется). В моем случае ГАИ признало виновным не меня, но другой водитель не согласен с решением и соответственно будет судебное разбирательство. Назначили на 11.01.2017. У меня на руках справка о ДТП и направление на оценку повреждений. Моя СК занимается оценкой повреждений которые я нанесу, моими же получается должен заниматься либо я сам, либо СК другого водителя. Так как он не признал свою вину и будет суд, то если даже у него и есть страховка, его страховщики оценку тоже откажутся делать. Процедура я так понимаю не дешевая и возможно есть срок в течении которого необходимо её сделать. Не хотелось бы потом жалеть о упущенном времени. Может кто подскажет дальнейшие действия? П.С. Территориально нахожусь в Рыбнице. События происходили тоже здесь.