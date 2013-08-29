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Давайте делиться любимой музыкой ;)

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Mokus, 29 авг 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    Mokus

    Mokus Активный пользователь

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    96
     
    Mokus, 29 авг 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
    MULTITABS, Tata и Ноночка нравится это.
  2. Nimand

    Nimand Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    1.288
    Я бы поделился,но не думаю,что музыка которую я слушаю придется остальным форумчанам по-душе--это в частности Хеви Металл,Блюз,Джаз и органные темы Баха
     
    Nimand, 29 авг 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Sagittarius нравится это.
  3. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    ооо, тема в которой я с удовольствием пропишусь!)))

    Chicane - Saltwater


    Beethoven's 5 Secrets - OneRepublic



    De Phazz No Jive



    Labuat - Soy tu aire



    Tiёsto - Adagio for strings




    это так, золотник того, что у меня есть в оперативной памяти)
     
    Розыск, 29 авг 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
    Whirlwind, Laleo и Lёka нравится это.
  4. Genau

    Genau Гений

    Дата регистрации:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    1.103
     
    Genau, 29 авг 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Елена и LOOK нравится это.
  5. Модер

    Модер Администратор

    Дата регистрации:
    16 июл 2013
    Сообщения:
    243
    "Времена года" Антонио Вивальди
     
    Модер, 30 авг 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Оптик и LOOK нравится это.
  6. Пупсик гламур

    Пупсик гламур Активный пользователь

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3
     
    Пупсик гламур, 31 авг 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  7. denlourens

    denlourens Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    37
    Лауреат Гремми
     
    denlourens, 31 авг 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
    MULTITABS, Валерьян, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  8. Пупсик гламур

    Пупсик гламур Активный пользователь

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3
    :eek::eek: тянет на грэмми
     
    Пупсик гламур, 31 авг 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  9. М. Виттман

    М. Виттман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    440

    Мне кажется, лучшая послевоенная аранжировка и исполнение этой песни...
     
    М. Виттман, 2 сен 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  10. Jony

    Jony Пользователь

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    1

     
    Jony, 2 сен 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Margo нравится это.
  11. Boxer

    Boxer Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    731
     
    Boxer, 2 сен 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Елена нравится это.
  12. Пупсик гламур

    Пупсик гламур Активный пользователь

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3
     
    Пупсик гламур, 2 сен 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
    Laleo, Whirlwind, Псих и ещё 1-му нравится это.
  13. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.438






     
    Last edited: 3 сен 2013
    korvin, 3 сен 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  14. Пупсик гламур

    Пупсик гламур Активный пользователь

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3
     
    Пупсик гламур, 3 сен 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
    Псих, Немесида и Lёka нравится это.
  15. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
    самая лучшая музыка - натуральная)))
     
    Давид Маркович, 3 сен 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Оптик, ГастЫр БайтЫр и 6 другим нравится это.
  16. Boxer

    Boxer Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    731
    недоделка какая-то
    тарелка тоже должна быть натуральным.
     
    Boxer, 3 сен 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  17. Модер

    Модер Администратор

    Дата регистрации:
    16 июл 2013
    Сообщения:
    243
    5 балов
     
    Модер, 3 сен 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  18. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
    слов минимум , но смотрится красиво
     
    Давид Маркович, 3 сен 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
    dilejance, Lёka и Оптик нравится это.
  19. Пупсик гламур

    Пупсик гламур Активный пользователь

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3
     
    Пупсик гламур, 3 сен 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  20. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
     
    Давид Маркович, 3 сен 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
    фельдфебель, Lёka, Оптик и ещё 1-му нравится это.
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