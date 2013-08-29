Давайте делиться любимой музыкой ;)

Тема в разделе 'Флуд', создана пользователем Mokus, 29 авг 2013.
Я бы поделился,но не думаю,что музыка которую я слушаю придется остальным форумчанам по-душе--это в частности Хеви Металл,Блюз,Джаз и органные темы Баха
ооо, тема в которой я с удовольствием пропишусь!)))
Chicane - Saltwater
Beethoven's 5 Secrets - OneRepublic
De Phazz No Jive
Labuat - Soy tu aire
Tiёsto - Adagio for strings
это так, золотник того, что у меня есть в оперативной памяти)
"Времена года" Антонио Вивальди
Лауреат Гремми
:eek::eek: тянет на грэмми
Мне кажется, лучшая послевоенная аранжировка и исполнение этой песни...
самая лучшая музыка - натуральная)))
недоделка какая-то
тарелка тоже должна быть натуральным.
5 балов
слов минимум , но смотрится красиво
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