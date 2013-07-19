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Группы пользователей на форуме.

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Admin, 19 июл 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    Разделение на группы пользователей сделано в первую очередь для выделения активных участников форума из общей массы пользователей, а так же для их удобства, т.к. активные пользователи получают больше возможностей, прав и приоритетов по сравнению с другими участниками! А в связи с регистрацией СМИ, то также для выделения группы "проверенных" пользователей, которые отвечают за созданные темы и сообщения, а соответственно у данной группы больше всего прав среди пользователей.

    Итак начнем по порядку:
    Администраторы - собственно это 1-2 человека, которые имеют полный доступ ко всему форуму. Следят за технической стороной форума, а также по мере свободного времени следят за порядком на форуме. Решают спорные вопросы.

    Модераторы -группа пользователей, которые назначаются администратором для поддержания порядка на форуме.
    У них есть возможность редактировать, удалять, закрывать и вновь открывать темы, перемещать и разделять темы в форумах. Главные задачи модераторов: не допускать беспорядка в форумах, оскорблений, следить, чтобы сообщения соответствовали теме форума.
    Мнение модераторов, высказанное по той или иной теме, является мнением ТОЛЬКО этого человека, действия модератора направленные на пресечение нарушений правил форума - это выражение политики администрации форума.

    Авторы - группа пользователей из числа форумчан, которые вручную переводятся в данную группу администратором или модератором, после проверки их данных на реальность, т.е. это проверенные живые люди, которые оставили администрации свои данные.
    Права группы на форуме:
    Может создавать темы: да (постмодерация).
    Может оставлять сообщения: да (постмодерация).
    Самые расширенные возможности личных сообщений, прав подписи и другие полезные мелочи

    Пользователи - группа пользователей из числа форумчан, которые автоматически переводятся в данную группу по усмотрению администрации.
    Права группы на форуме:
    Может создавать темы: да (премодерация).
    Может оставлять сообщения: да (постмодерация).
    Расширенные возможности личных сообщений, прав подписи и других мелочей

    Новички - группа пользователей в которую первоначально попадает каждый зарегистрировавшийся пользователь.
    Права группы на форуме:
    Может создавать темы: да (премодерация).
    Может оставлять сообщения: да (премодерация).
    Минимальные возможности личных сообщений, права подписи и другие возможностей

    Нарушители - временная группа пользователей нарушивших правила форума/раздела, которые в зависимости от нарушения имеют ряд ограничений.

    Заблокированные - группа пользователей, которые были получили бан администрацией или модераторами пожизненно. Данная группа полностью заблокирована от форума.

    Обсуждения в данной теме только по существу и по вопросам касающимся групп пользователей!
     
    Last edited: 13 дек 2016
    Admin, 19 июл 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Гвоздь

    Гвоздь Активный пользователь

    Дата регистрации:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    80
    Как-то странно вы разбили пользователей на группы.... Может стоит пересмотреть этот вопрос? Я зарегистрировался, чтоб создать одну важную тему для меня, но не могу пока не пройдет месяц...
     
    Гвоздь, 8 авг 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Модер

    Модер Администратор

    Дата регистрации:
    16 июл 2013
    Сообщения:
    243
    как я понял админ планирует все таки дать возможность создания тем для вновь зарегистрировавшихся, но только при условии премодерции, а сейчас вообще все открыто.
     
    Модер, 8 авг 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    Да, конечно вопрос еще не в последней своей версии.
    Просто на данном моменте развития форума все могут создавать темы и это версия скорее будет в будущем и возможно вместо 1 месяца будет всего пару дней и без набора сообщений, просто хочется усложнить жизнь всяким роботам, провокаторам и прочим людям, которые только мешают-)

    На данный момент все могут создавать темы и отвечать.

    Главная идея в данном разделение, чтобы человек был реальным, а не под виртуальным ником, который будет про всех и всё писать безосновательно. А для тех кто готов развиртуалиться (не сидеть под виртуальным логином) не будет вообще никаких проблем и общение без модерации. Поэтому для всех реальных пользователей не будет вообще никаких проблем в общении
     
    Admin, 8 авг 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
  5. Гвоздь

    Гвоздь Активный пользователь

    Дата регистрации:
    8 авг 2013
    Сообщения:
    80
    Ваша позиция понятна. Спасибо за ответ.
     
    Гвоздь, 9 авг 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    Наблюдаю некую путаницу).
    Мое мнение таково: Admin - это админ (администратор), он един на форуме, его владелец и установщик Правил.
    То, что вы называете Администраторами (админ + "главные модераторы") - правильно разделяется на Админа - упомянут выше - и "супермодераторов".
    Далее ессное дело - просто модераторы.
    Попутно мысль об "авторах", "пользователях..." - если это будет внедрено, то форум тихо помрет. Это гарантировано. Делать реальным форумчанам здесь будет нечего.
    imho.
     
    Karpenter, 15 авг 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    Почему помрет? От того что у нас привыкли поливать друг друга грязью без каких-либо фактов и доказательств? Вы общаетесь в соц. сетях и скрываете там свои данные разве, ведь можно общаться на огромное количество тем или если логин не виртуальный, то сразу запретны все темы?
     
    Admin, 15 авг 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    потому что). Опыт. Насмотрелся уже. Вы что думаете - ваши "благие намерения" ведут не туда, куда предопределено?
    Насколько вижу, здесь никто и никого не поливает. Ничем. Во всяком случае так, чтобы это бросалось в глаза. У вас иное впечатление?)
     
    Karpenter, 15 авг 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
    LOOK и Genau нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    Время покажет-)

    Сейчас да, потому и разделения на группы еще нет
     
    Admin, 15 авг 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.763
    Тут народ волнуется... Как получила титул "гения"...?
     
    13-й Чертенок, 10 сен 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    не хотел акцентировать внимания на этом, т.к. звания я еще не закончил. Если в кратце, то за баллы (кол-во сообщений, время с регистрации, кол-во нравится и тп). Это еще буду редактировать, поэтому не особо смотрите на это, т.к. всё еще изменится
     
    Admin, 10 сен 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
  12. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    А разница между "просто модераторами" и "главными модераторами"? У вторых больше привилегий перед админом или это любовницы админа? :D
    Сорри за офф топ (256)
     
    NadiaHappy, 10 сен 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    интирессные нововидения.первый раз с таким сталкиваюсь на форумах.теперь становиться понятно для чего дали добро этому форуму.ну я думаю врятле у вас будет много желающих стать авторами.
     
    олег, 10 сен 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
    NadiaHappy нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    ну так поэтому и СМИ-)
    Время покажет, никто заранее не знает. Просто останутся люди, которые готовы не ругаться и оскорблять друг друга в каждой теме, а вот сколько таких людей уже покажет время.
     
    Admin, 10 сен 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
    Гера нравится это.
  15. олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.483
    ну ну.
     
    олег, 10 сен 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    Вот вот))) Мою же информацию удалили с одной темы не спросив. А если бы предоставила ФИО, год рождения, номер паспорта, адрес и где ключи от дома лежат - сообщения не удалились бы )))))
     
    NadiaHappy, 10 сен 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
    олег нравится это.
  17. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    Супер-пупер модераторы имеют доступ практически ко всем функциям админки. Например, они могут видоизменять данные юзеров, их пароли, видят айпишник и т.п.
    Обычные модераторы имеют доступ только к некоторым (необходимым им для модерировани) функциям админки. Например, бан юзера, или внесение изменений в его пост, сокрытие его, удаление и т.п.
    Некторые функции супермодераторов могут быть доступны просто модераторам - эти решения принимает Админ.
    Он, в отличие от модераторов, имеет доступ к движку форума и может менять много чего в рамках, определенных создателями движка.
     
    Last edited: 10 сен 2013
    Karpenter, 10 сен 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.013
    обычно модератор следит за определенным(и) разделом а супер за всем форумом. Но у нас это не практикуется.
    + иногда как сказал @Karpenter
     
    Admin, 10 сен 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    самое главное забыл).
    Действительно, на одном из немалых ресурсов с числом зареганных пользователей около 16 тысяч - я контролирую все без исключения разделы).
     
    Karpenter, 10 сен 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
    Nimand нравится это.
  20. NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    зачем настолько все усложнять? (040)
     
    NadiaHappy, 10 сен 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
    олег нравится это.
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