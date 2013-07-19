Группы пользователей на форуме.

Разделение на группы пользователей сделано в первую очередь для выделения активных участников форума из общей массы пользователей, а так же для их удобства, т.к. активные пользователи получают больше возможностей, прав и приоритетов по сравнению с другими участниками! А в связи с регистрацией СМИ, то также для выделения группы "проверенных" пользователей, которые отвечают за созданные темы и сообщения, а соответственно у данной группы больше всего прав среди пользователей. Итак начнем по порядку: Администраторы - собственно это 1-2 человека, которые имеют полный доступ ко всему форуму. Следят за технической стороной форума, а также по мере свободного времени следят за порядком на форуме. Решают спорные вопросы. Модераторы -группа пользователей, которые назначаются администратором для поддержания порядка на форуме. У них есть возможность редактировать, удалять, закрывать и вновь открывать темы, перемещать и разделять темы в форумах. Главные задачи модераторов: не допускать беспорядка в форумах, оскорблений, следить, чтобы сообщения соответствовали теме форума. Мнение модераторов, высказанное по той или иной теме, является мнением ТОЛЬКО этого человека, действия модератора направленные на пресечение нарушений правил форума - это выражение политики администрации форума. Авторы - группа пользователей из числа форумчан, которые вручную переводятся в данную группу администратором или модератором, после проверки их данных на реальность, т.е. это проверенные живые люди, которые оставили администрации свои данные. Права группы на форуме: Может создавать темы: да (постмодерация). Может оставлять сообщения: да (постмодерация). Самые расширенные возможности личных сообщений, прав подписи и другие полезные мелочи Пользователи - группа пользователей из числа форумчан, которые автоматически переводятся в данную группу по усмотрению администрации. Права группы на форуме: Может создавать темы: да (премодерация). Может оставлять сообщения: да (постмодерация). Расширенные возможности личных сообщений, прав подписи и других мелочей Новички - группа пользователей в которую первоначально попадает каждый зарегистрировавшийся пользователь. Права группы на форуме: Может создавать темы: да (премодерация). Может оставлять сообщения: да (премодерация). Минимальные возможности личных сообщений, права подписи и другие возможностей Нарушители - временная группа пользователей нарушивших правила форума/раздела, которые в зависимости от нарушения имеют ряд ограничений. Заблокированные - группа пользователей, которые были получили бан администрацией или модераторами пожизненно. Данная группа полностью заблокирована от форума. Обсуждения в данной теме только по существу и по вопросам касающимся групп пользователей!