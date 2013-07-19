Группы пользователей на форуме.

Почему помрет? От того что у нас привыкли поливать друг друга грязью без каких-либо фактов и доказательств? Вы общаетесь в соц. сетях и скрываете там свои данные разве, ведь можно общаться на огромное количество тем или если логин не виртуальный, то сразу запретны все темы?

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