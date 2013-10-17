Гражданство Молдовы

вот-вот , моей будующей жене в далекие времена нужно было срочно выехать за пределыПМР , а документов кроме паспорта ПМР не было , а тут

"братья" как раз откликнулись на ее беду "мы вам и паспорт и гражданство бесплатно ( только гос пошлину).

взяла она и сделала

и по мне гражданство России уже дудки "берите отказ"

а отказ братья дают только при переезде на пмж

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