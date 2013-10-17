Гражданство Молдовы

Общая тема по следующим вопросам: получение гражданства подтверждение гражданства получение / продление / замена всех видов паспортов и удостоверений личности другие виды документов - свидетельства о рождении, браке, смерти часы приёма, телефоны, сайты и любая другая полезная информация... Для получения ответов по вопросам получения или отказа от гражданства Молдовы, просьба предоставить подробную информацию. Spoiler: Необходимая информация для предоставления ответа Дата и место рождения Дата и место рождения обоих родителей Дата и место рождения всех бабушек и дедушек Дата и место заключения брака (если есть) Дата и место расторжения брака (если есть) Дата и место рождения каждого из детей (если есть) Место постоянного проживания и с какого времени (месяц и год) находитесь на территории Молдовы, если не рождены и постоянно проживаете на её территории Жильё, в котором проживаете (съёмное, собственное, у родителей или родственников и т.п.) Социальный статус (студент, рабочий, безработный, пенсионер) Воинская обязанность (если есть) Какими документами и свидетельствами каких стран обладаете (перечислить всё), включая родителей, супругов, детей другая релевантная информация