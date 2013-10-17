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Гражданство Молдовы

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем anip, 17 окт 2013.

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    anip

    anip Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    1.927
    Общая тема по следующим вопросам:
    • получение гражданства
    • подтверждение гражданства
    • получение / продление / замена всех видов паспортов и удостоверений личности
    • другие виды документов - свидетельства о рождении, браке, смерти
    • часы приёма, телефоны, сайты
    и любая другая полезная информация...

    Для получения ответов по вопросам получения или отказа от гражданства Молдовы, просьба предоставить подробную информацию.


      • Дата и место рождения
      • Дата и место рождения обоих родителей
      • Дата и место рождения всех бабушек и дедушек
      • Дата и место заключения брака (если есть)
      • Дата и место расторжения брака (если есть)
      • Дата и место рождения каждого из детей (если есть)
      • Место постоянного проживания и с какого времени (месяц и год) находитесь на территории Молдовы, если не рождены и постоянно проживаете на её территории
      • Жильё, в котором проживаете (съёмное, собственное, у родителей или родственников и т.п.)
      • Социальный статус (студент, рабочий, безработный, пенсионер)
      • Воинская обязанность (если есть)
      • Какими документами и свидетельствами каких стран обладаете (перечислить всё), включая родителей, супругов, детей
      • другая релевантная информация
     
    Last edited by a moderator: 23 мар 2016
    anip, 17 окт 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.245
    Лучше в это не вляпываться.
     
    Оптик, 17 окт 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    Оптик, а чем гражданство Молдовы грозит таким страшным, не подскажете? может мне, пока я жив, стоит побыстрее отказаться?)))
     
    Розыск, 17 окт 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
    вот-вот , моей будующей жене в далекие времена нужно было срочно выехать за пределыПМР , а документов кроме паспорта ПМР не было , а тут
    "братья" как раз откликнулись на ее беду "мы вам и паспорт и гражданство бесплатно ( только гос пошлину).
    взяла она и сделала
    и по мне гражданство России уже дудки "берите отказ"
    а отказ братья дают только при переезде на пмж
     
    Давид Маркович, 17 окт 2013
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  5. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.245
    Как раз отказаться, для получения нормального, очень сложно.[DOUBLEPOST=1382030487][/DOUBLEPOST]
    Многие знакомые, ради поездки на море, глупостей наделали, для исправления которых расплачивались тысячами уе.
     
    Last edited: 17 окт 2013
    Оптик, 17 окт 2013
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  6. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.284
    ТС оказывает эти услуги???
    Мне ВНЖ нужен. Родился в МССР. Гражданство России.
     
    Серж1, 17 окт 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    354
    У меня и дочери есть загранники России и Украины. Дочь занимается спортом, а для включения её в сборную страны нужен паспорт Молдовы. Вот и думаем теперь как бы его сделать.
     
    Crazy, 17 окт 2013
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  8. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    3.771
    Всё таки веселая страна - Приднестровье - даже в деле паспортов )) у всех полный порядок - у каждого на руках по 3-5 штук ))))))))) ни где в мире так серьезно личность человека не подтверждют :D А с руководством страны так вообще полное взаимопонимание: Народу нафиг не нужно это самое руководство, руководству нафиг не нужен этот самый народ ;)
     
    Граф Люцифер, 17 окт 2013
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  9. Серж1

    Серж1 Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.284
    Я на море пару лет не мог попасть, но на молдавское гр. не повелся...
     
    Серж1, 17 окт 2013
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  10. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
    просто , идете и делаете , но по истечении срока действия паспортов рискуете остаться без гражданства России и Украины , если вы только делали первый раз эти паспорта до 2004 года , дальше все вносили в комп.
     
    Last edited by a moderator: 25 май 2016
    Давид Маркович, 17 окт 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    вот и я бьюсь над паспортом РФ, да и никаким боком я молд. не хочу-(
     
    Admin, 17 окт 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Узун, Серж1 и ещё 1-му нравится это.
  12. Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    354
    Гражданство России получила в 1993 (отец военный, давали вкладыш в свидетельство нам, а ему к удостоверению), а паспорт сделала в 2008 г., вот на прошлой неделе обменяла и детю сделала. Украинский паспорт сделала в 2000-2001 г., обменяла в 2011. Сглупила что не сделала ребёнку отдельный украинский, а в свой снова вписала.
     
    Crazy, 17 окт 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.245
    Отдельный украинский паспорт украины с 16 лет.
     
    Оптик, 17 окт 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    354
    Это внутренний наверное. На таможне спросила про загранник. сказали, что можно уже делать. Может они не очень компетентны в данном вопросе.
     
    Crazy, 17 окт 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.245
    У супруги украинское, недавно меняла загран на новый, а дочери показали (162), до 16 лет(devil)
     
    Оптик, 17 окт 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    354
    Мдя. Жаль.
    Мы всегда ездили по украинскому паспорту, российский ни разу на таможне не показывали - боялись. Говорил кто-то, что Украина за двойное гражданство может посадить лет на 10. А как ребёнок спортом занялся, приходится кататься на таможню каждый раз чтобы провести. Сделала детю загранник России, а толку-то. Всёравно провожу по украинскому. Боюсь что на таможне прицепятся, что мол раньше с украинским ездили, а ща с российским.
     
    Crazy, 17 окт 2013
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  17. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.245
    А у нас проблема в том, что дитятю с бабушками- дедушками на море не отправишь. Сопровождать нужно, и встречать на границе. Был бы у неё российский, и не знали бы про такие хлопоты.
     
    Оптик, 17 окт 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.012
    К нотариусу и доверенность разве нельзя?
     
    Admin, 18 окт 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Crazy

    Crazy Гений

    Дата регистрации:
    28 сен 2013
    Сообщения:
    354
    Нельзя. У ребёнка нет отдельного паспорта, его фото вклеено в паспорт родителей. А отдельный, оказывается, только с 16 лет делают.
     
    Crazy, 18 окт 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.820
    а свидетельство о рождении не подходит?
     
    Давид Маркович, 18 окт 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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