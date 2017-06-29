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Готовьте ковчег: на Москву обрушится ливень как из Ветхого Завета

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Admin, 29 июн 2017 в 22:07.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    В пятницу, 30 июня, после полудня в Москве ожидается рекордно сильный дождь - по данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, выпасть может 30-40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. При этом три четверти воды прольется на город за три часа, и все это будут сопровождать молнии, град и шквальный ветер с порывами до 20 м/с, передает телеканал «МИР 24».

    «После полудня 30 июня на северо-западе небосвода Москвы появятся первые восьмитысячники - мощные кучево-дождевые облака с верхним краем 8 км. По мере максимального разогрева воздуха и усиления конвекции к 17-18 часам грозовая облачность приобретет угрожающий вид - ее наковальни пробьются в нижний слой стратосферы и достигнут 11500-12000 метров, а это уже серьезная заявка на сильные ливни, гроза, град и шквал», - написал он в своем фейсбуке.

    Сильные дожди, по данным центра погоды, обрушатся на город около 15 часов, пик ливня придется на период с 18 до 21. Тогда же возможны подтопления пониженных форм рельефа и тоннелей. Из-за сильного ветра возможны падения деревьев, кровли и рекламных конструкций. Не исключены перебои с электропитанием.

    «Такой интенсивности ливни (более 30 мм), согласно климату, в июне в столице случаются всего лишь раз в пять лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности», - подчеркнул специалист, отметив, что такие осадки в последний раз в городе регистрировались в 1950-х годах.

    В Гидрометцентре во второй половине дня прогнозируют около 17 мм осадков, полагая, что пик придется на период с 21 до 00 часов. В «Гисметео» ожидают 20 мм.

    https://mir24.tv/news/16255531/gotovte-kovcheg-na-moskvu-obrushitsya-liven-kak-iz-vethogo-zaveta
     
    Admin, 29 июн 2017 в 22:07
    #1
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  3. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.541
    На Москву надвигается тропическая грозовая «наковальня», которая превратит город в море

    В пятницу Москва «утонет» под нескончаемым ливнем. Надвигающийся на столицу атлантический циклон принесет с северо-запада мощные кучево-дождевые облака уже к полудню. Их называют 8-тысячниками (за высоту, которую меряют по верхнему краю), и они обещают вылить на город и окрестности более 40 мм осадков, чего не бывало последние пятьдесят лет.

    http://www.mk.ru/social/2017/06/29/...kovalnya-kotoraya-prevratit-gorod-v-more.html
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 июн 2017 в 22:27
    #2
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  4. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.602
    Мне кажется, что будет пшик. Как обычно, когда предупреждают заранее - ничего не происходит.
     
    Vladm, 29 июн 2017 в 23:08
    #3
    Дьяволенок, Admin и ГастЫр БайтЫр нравится это.
  5. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.541
    крестица нужно ))) и подводным нубуком запасаца ))), как завтра дадите знать, что выплыли ? :D
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 июн 2017 в 23:11
    #4
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  6. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    я вот тоже подумываю что они уже просто задрали после того урагана при каждом дождике панику поднимать. Тут вон аж Библию вспомнили... слов нет. Как будто метеоритный дождь завтра будет падать на Землю
    У меня впечатление что просто дождь будет и всё
     
    Admin, 29 июн 2017 в 23:12
    #5
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  7. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    Ковчег идём строить?))
     
    Admin, 29 июн 2017 в 23:12
    #6
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  8. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.541
    :D из пивных банок
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 июн 2017 в 23:13
    #7
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