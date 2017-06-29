Готовьте ковчег: на Москву обрушится ливень как из Ветхого Завета

В пятницу, 30 июня, после полудня в Москве ожидается рекордно сильный дождь - по данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, выпасть может 30-40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. При этом три четверти воды прольется на город за три часа, и все это будут сопровождать молнии, град и шквальный ветер с порывами до 20 м/с, передает телеканал «МИР 24». «После полудня 30 июня на северо-западе небосвода Москвы появятся первые восьмитысячники - мощные кучево-дождевые облака с верхним краем 8 км. По мере максимального разогрева воздуха и усиления конвекции к 17-18 часам грозовая облачность приобретет угрожающий вид - ее наковальни пробьются в нижний слой стратосферы и достигнут 11500-12000 метров, а это уже серьезная заявка на сильные ливни, гроза, град и шквал», - написал он в своем фейсбуке. Сильные дожди, по данным центра погоды, обрушатся на город около 15 часов, пик ливня придется на период с 18 до 21. Тогда же возможны подтопления пониженных форм рельефа и тоннелей. Из-за сильного ветра возможны падения деревьев, кровли и рекламных конструкций. Не исключены перебои с электропитанием. «Такой интенсивности ливни (более 30 мм), согласно климату, в июне в столице случаются всего лишь раз в пять лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности», - подчеркнул специалист, отметив, что такие осадки в последний раз в городе регистрировались в 1950-х годах. В Гидрометцентре во второй половине дня прогнозируют около 17 мм осадков, полагая, что пик придется на период с 21 до 00 часов. В «Гисметео» ожидают 20 мм. https://mir24.tv/news/16255531/gotovte-kovcheg-na-moskvu-obrushitsya-liven-kak-iz-vethogo-zaveta