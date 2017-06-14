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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании мессенджеров

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем Admin, 14 июн 2017 в 22:02.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.606
    МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании работы мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона или отказывать им в обмене сообщениями.

    Документ в Госдуму внесли в конце мая депутаты Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

    Законопроект обязывает мессенджеры предоставлять свои услуги только пользователям, идентифицированным по абонентскому номеру. Основанием для этого служит договор об идентификации между сервисом с оператором связи.

    Кроме того, документ обязывает мессенджеры дать пользователям техническую возможность отказаться от получения сообщений других пользователей, а также обеспечить возможность рассылки сообщений по инициативе государственных органов.

    Также должна быть предусмотрена возможность ограничить рассылку и передачу сообщений с данными, нарушающими российское законодательство. В случае невыполнения этих требований оператор связи может ограничить доступ к мессенджеру по решению уполномоченного органа на основании решения суда.

    Ранее законопроект поддержал Роскомнадзор. По мнению ведомства, идентификация пользователей позволит эффективнее бороться с террористическими угрозами.

    https://ria.ru/society/20170614/1496494324.html
     
    Admin, 14 июн 2017 в 22:02
    #1
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.495
    Так те же Вайбер и Ватсапп и так требуют номер телефона, с самого их появления. В чём соль то?
     
    Vladm, 14 июн 2017 в 22:04
    #2
    ГастЫр БайтЫр нравится это.
  4. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.046
    Закон глупый.
    +
    Другими словами любой месаджер, получит доступ к персональным данным россиян.
    -
     
    Пиксель, 14 июн 2017 в 22:12
    #3
  5. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.716
    нужно показать видимость работы, но опять закон с пуком в воду, как обязать не российские мессенжеры соблюдать рф закон
     
    Санек, 14 июн 2017 в 22:12
    #4
    Vladm нравится это.
  6. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.046
    Элементарно. Парочкой запросов о предоставлении данных на буйного антикоррупцинера. В случае отказа, приложение будет оштрафованно, а при повторных не предоставлениях заблокируют как на Украине.
     
    Пиксель, 14 июн 2017 в 22:17
    #5
  7. TopicStarter Overlay
    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.606
    так же как linkedin не нравится идешь нафиг с рос. рынка. Вот и все пироги
     
    Admin, 14 июн 2017 в 22:18
    #6
  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.764
    Очень просто! Будут только российские месенджеры...типа "Дорогой дедушка Мороз" и "Милый дедушка, Константин Макарыч!"
    А кто не будет брать - газ отрежем!
    Такое ощущение, что уже в России все благополучно решили, вот только месенджеры остались неуправляемыми!
    Может просто собаке депутатам нечего делать?
     
    ОДОБРЯМС, 14 июн 2017 в 22:18
    #7
  9. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.716
    я уже не чему удивляюсь так как она войдет в экспертный совет при Госдуме
     
    Санек, 14 июн 2017 в 22:26
    #8
  10. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.046
    Может это из за разростающегося числа критикующих блогеров и антикорупционеров ? Впереди выборы, нужно подчистить не управляемое информационное поле.
     
    Пиксель, 14 июн 2017 в 22:29
    #9
  11. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.707
    Верной дорогой идут товарищи.
    Я за.
     
    WoWaN, 14 июн 2017 в 22:32
    #10
  12. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.716
    а я против, приставим ситуацию вы общаетесь со своей супругой на интимные темы на кухне, а рядом с вами сидит мент
     
    Санек, 14 июн 2017 в 22:37
    #11
    Майк Вазовски нравится это.
  13. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.707
    Дитя интырнета.
    Какой мент?
    Приведи пример более правильный)))
     
    WoWaN, 14 июн 2017 в 22:42
    #12
    Admin нравится это.
  14. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.716
    ладно для старшего поколения скажу по другому
    чем обосновывается такая инициатива? типа если что к быстрой находке плохого дядьки по номеру тел, который привязан к ватсапу например
    но они не учли или не знают (хотя знают) что плохие дядьки для регистрации не используют свой номер
     
    Санек, 14 июн 2017 в 22:55
    #13
  15. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.707
    Пройдет время и тебе будет очень жалко потеренного времени.
     
    WoWaN, 14 июн 2017 в 23:03
    #14
  16. Seven

    Seven Гений

    На форуме с:
    31 окт 2013
    Сообщения:
    1.172
    Всегда читаю буйные возмущения на такие темы и удивляюсь - что вы там такое пишете что боитесь что увидит государство ?) Обычным гражданам от этого закона по моему ни холодно ни жарко, а всякий криминальный элемент конечно начинает опасаться. И естественно этот криминальный элемент будет подогревать протесты различных хомячков, угадайте зачем )
     
    Seven, 14 июн 2017 в 23:09
    #15
    Фломастер, Admin и Vladm нравится это.
  17. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.716
    каждый человек смотря назад, видит что было мало времени
     
    Санек, 14 июн 2017 в 23:10
    #16
  18. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    6.707
    Я не писал что времени было мало..Не напрягайся.Выражай свое негодование дальше
     
    WoWaN, 14 июн 2017 в 23:13
    #17
  19. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.495
    Vladm, 14 июн 2017 в 23:17
    #18
  20. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.764
    Да...они как раз будут опасаться! А что мешает зарегистрировать месенджер на иностранный номер? ...у меня так пару страничек гуляют в ОК...на моем молдавском номере. Ошибся, там регистрация на мыло. Голь на выдумки хитра - если уж кто пострадает, то не криминальный.
     
    ОДОБРЯМС, 14 июн 2017 в 23:18
    #19
  21. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.716
    я просто выразил свое мнения и не более, мне вообще всеровно на эти мессенжеры так как не один не использую не скаип не вайбер, мне если нужен человек я ему позвонил, а сидеть целый день друг другу смайлики кидать мне не интересно
     
    Санек, 14 июн 2017 в 23:23
    #20
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