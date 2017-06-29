Голикова заявила о росте на 2 млн числа россиян за чертой бедности

У них комплекс неполноценности, просто напросто. Они до сих пор не могут простить своим родителям, что те родили их не в благословенной Америке, а в проклятой России или ПМР. Стесняются своей принадлежности к этой стране, каждый раз стараются подчеркнуть, что это досадное недоразумение, а на самом деле они в душе - благородные американцы/европейцы. Поэтому и поливают калом так густо всё, что связано с их "Родиной-уродиной".

Нажмите, чтобы показать полностью ...