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Голикова заявила о росте на 2 млн числа россиян за чертой бедности

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем dock, 29 июн 2017 в 14:32.

3/5, Голосов: 2
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  1. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.377
    За первый квартал 2017 года бедных в России стало больше на 2 млн человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Реальные доходы населения продолжают падение, хоть и медленнее, чем год назад

    Количество бедных в России за первый квартал увеличилось на 2 млн человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

    «[За] первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — сказала Голикова в среду в ходе заседания Совета Федерации, передает корреспондент РБК.

    Татьяна Голикова также подчеркнула, что в законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года заложены более оптимистичные цифры по количеству граждан, находящихся за чертой бедности. «Тот прогноз, который сейчас представлен, предполагает, что количество граждан, которые находятся за чертой ниже прожиточного минимума, будет снижено на один процентный пункт — с 13,9 до 12,9%», — подчеркнула она. По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5% граждан.

    В январе—мае реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8%. Это существенно меньше показателя прошлого года — снижения на 4,8%, отметила глава СП. Но отрицательная динамика этого показателя оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться. «За пять месяцев [падение этого показателя составило] 0,8%, а в прогнозе предполагается, что он должен достигнуть роста 1,9%», — заявила Голикова.

    Реальные располагаемые доходы россиян в апреле этого года снизились до уровней 2009 года, написал в одном из своих последних обзоров Внешэкономбанк. Доходы падают с октября 2014 года, за это время они показали положительную динамику лишь один раз — в январе этого года. Основной вклад в это внесла единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб. Минэкономразвития в базовом и целевом сценариях прогнозирует рост реальных доходов на 1% в 2017 году.

    Подробнее на РБК:
    http://www.rbc.ru/economics/28/06/2017/59536b549a794702e475254a
     
    dock, 29 июн 2017 в 14:32
    #1
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  3. Апельсин

    Апельсин Гений

    На форуме с:
    12 июн 2015
    Сообщения:
    432
    Это госдеп виноват. И Порошенко. и Обама. И Навальный. И ящеры с Нибиру. :$
     
    Апельсин, 29 июн 2017 в 14:36
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.377
    Госдеп, Порошенко, Обама, Навальный это всё одни и те же ящеры.
     
    dock, 29 июн 2017 в 14:49
    #3
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.685
    упс оказывается всё как у всех. Обломись со своей какахой

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    Admin, 29 июн 2017 в 14:53
    #4
    Незнакомка, Vladm, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.377
    Бедный человек живущий в Канаде гораздо богаче бедного живущего в России, очевидно. Но, до некоторых это никогда не дойдет, в силу известных причин...Патриотизм и все дела.
     
    dock, 29 июн 2017 в 15:02
    #5
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  7. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.396
    Бедный - везде бедный.
    Стандартная либеральная катышка кала "лучше быть бедным европейцем/американцем" / "пили бы баварское".
     
    Nike, 29 июн 2017 в 15:05
    #6
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  8. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.685
    вот вот, до некоторых никогда не дойдёт....
    Что бедный он и в Африке бедный. Но в России бедный это плохо, а США или Европе вполне нормально :D
    Ох, уж эти какахометатели чего только не выдумают....
     
    Admin, 29 июн 2017 в 15:12
    #7
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  9. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.599
    У них комплекс неполноценности, просто напросто. Они до сих пор не могут простить своим родителям, что те родили их не в благословенной Америке, а в проклятой России или ПМР. Стесняются своей принадлежности к этой стране, каждый раз стараются подчеркнуть, что это досадное недоразумение, а на самом деле они в душе - благородные американцы/европейцы. Поэтому и поливают калом так густо всё, что связано с их "Родиной-уродиной".
     
    Vladm, 29 июн 2017 в 15:19
    #8
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  10. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.933
    Какое тебе дело до России, сынок?
    При демократической власти в России, под руководством Гайдара-Авена бедный человек живущий в Руанде был гораздо богаче бедного живущего в России.
    И шо?
    Ты о своем народе душу рви: твой народ тупо вымирает.
    Население Молдовы за 10 лет сократилось на 470 тыс. человек.
    Не дошло?
    Объясню доступней: каждый день молдаван становится меньше на 130 человек.
    Каждый день!!!
    А ты все ресничку пытаешься найти в чужом глазу.
    Нашел сенсацию: Голикова заявила...
    Так это же прекрасно, что Голикова заявила...
    Это значит, что проблемы не замалчиваются, а вопросы поднимаются и, главное, решаются.
    А Молдова тупо здыхает, а результаты переписи власти секретят уже который год.
    Хохлы вообще переписи не проводят, ибо вымирают еще более стремительным домкратом, чем собратья по отсосации.
    Но апельсиновым докам это не интересно, за это гранты не платят.(315)
     
    Толмач, 29 июн 2017 в 15:20
    #9
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  11. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.795
    Ёлки-палки, но они же часть этой "Родины-уродины". Это всё равно, что жить в своём доме и при этом хаять его со всех сторон и рассказывать всем, какой он плохой, неухоженный и вообще скоро развалится)
     
    Незнакомка, 29 июн 2017 в 15:23
    #10
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  12. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.396
    А в США на продуктовых карточках - т.е. практически за чертой бедности живут 43 миллиона человек, и этой системе более 40 лет.
     
    Nike, 29 июн 2017 в 15:24
    #11
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  13. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.599
    Так такие личности и в жизни обычно такие же нудные. С ними неприятно вести дела, общаться. И успеха они тоже очень редко достигают - некогда, львиную долю времени занимает нытьё и рефлексия.
     
    Vladm, 29 июн 2017 в 15:29
    #12
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  14. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.396
    Угу, я заметил, что разделение довольно резкое - успешные или просто самодостаточные люди видят позитивное в своей стране или просто сопереживают ей, а неудачники, у которых амбиций на вагон, а выхлоп на пук в лужу - изо всех сил ищут грязь и радуются всему плохому, видимо чтобы для себя обосновать, почему они не мэры, губернаторы, бизнесмены... Отсюда "эта страна" и потоки ненависти.
     
    Nike, 29 июн 2017 в 15:32
    #13
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  15. Апельсин

    Апельсин Гений

    На форуме с:
    12 июн 2015
    Сообщения:
    432
    Это ужасно - бедным дают халявные продукты!!!!1111 Америка так плохо живёт (загневает) что содержит нищих!
    А что дают бедным в Благословенной Николаем Вторым России?:$
    Ах да - Святой Усманов же говорил чего хватит Россиянам:
    [​IMG]
     
    Апельсин, 29 июн 2017 в 15:33
    #14
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  16. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.396
    Да да, американец, америка безусловно великая страна, езжай там и наслаждайся халявой :D
    Лучше же быть бедным американцем без доходов на карточках, безусловно, чем бедным в РФ, с минимальным доходом, не так ли?
     
    Nike, 29 июн 2017 в 15:35
    #15
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  17. Апельсин

    Апельсин Гений

    На форуме с:
    12 июн 2015
    Сообщения:
    432
    Кстати да:
     
    Апельсин, 29 июн 2017 в 15:37
    #16
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  18. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.396
    Цитируешь высказывания себе подобных? Ну-ну, вбрасывальщик :D
     
    Nike, 29 июн 2017 в 15:38
    #17
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  19. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    5.795
    Ну так пусть едут туда, где им будет хорошо) кто здесь держит?)
     
    Незнакомка, 29 июн 2017 в 15:38
    #18
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  20. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.396
    А напомнить, почему так было? А то память у тебя коротковата:
    [​IMG]
     
    Nike, 29 июн 2017 в 15:41
    #19
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  21. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.599
    Там лишние безработные не нужны, а те, кто хотел и мог, уже давно уехали.
     
    Vladm, 29 июн 2017 в 15:42
    #20
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