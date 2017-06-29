Голикова заявила о росте на 2 млн числа россиян за чертой бедности

За первый квартал 2017 года бедных в России стало больше на 2 млн человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Реальные доходы населения продолжают падение, хоть и медленнее, чем год назад Количество бедных в России за первый квартал увеличилось на 2 млн человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. «[За] первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — сказала Голикова в среду в ходе заседания Совета Федерации, передает корреспондент РБК. Татьяна Голикова также подчеркнула, что в законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года заложены более оптимистичные цифры по количеству граждан, находящихся за чертой бедности. «Тот прогноз, который сейчас представлен, предполагает, что количество граждан, которые находятся за чертой ниже прожиточного минимума, будет снижено на один процентный пункт — с 13,9 до 12,9%», — подчеркнула она. По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5% граждан. В январе—мае реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8%. Это существенно меньше показателя прошлого года — снижения на 4,8%, отметила глава СП. Но отрицательная динамика этого показателя оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться. «За пять месяцев [падение этого показателя составило] 0,8%, а в прогнозе предполагается, что он должен достигнуть роста 1,9%», — заявила Голикова. Реальные располагаемые доходы россиян в апреле этого года снизились до уровней 2009 года, написал в одном из своих последних обзоров Внешэкономбанк. Доходы падают с октября 2014 года, за это время они показали положительную динамику лишь один раз — в январе этого года. Основной вклад в это внесла единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб. Минэкономразвития в базовом и целевом сценариях прогнозирует рост реальных доходов на 1% в 2017 году. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/economics/28/06/2017/59536b549a794702e475254a