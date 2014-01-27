Говорите по-русски, пожалуйста

Тебе это нравиТЬся?- Нет, мне не нравиТЬся! - это ужас! Итак, вспоминаем школьную программу. Если глагол отвечает на вопрос что делаЕТ?/что сделаЕТ?, то мягкий знак НЕ НУЖЕН. А если - на вопрос что делаТЬ?/что сделаТЬ?, то мягкий знак НУЖЕН. Вот так вот, грамоте учиТЬся всегда пригодиТся.

Нажмите, чтобы показать полностью ...