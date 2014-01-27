Говорите по-русски, пожалуйста

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Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем VolonoFF, 27 янв 2014.

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    VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    200 иностранных слов, которым есть замена в Русском языке.

    Русский язык — один из самых богатых в мире, и недостатком слов не отличается. Зато он, как и любой язык, быстро реагирует на потребности общества, которое постоянно нуждается в чем-то новом.

    Мы часто вворачиваем в нашу речь иностранные словечки, которые мгновенно закрепляются в лексиконе. И в этом нет ничего плохого. Заимствования приживаются в языке и уже кажутся нам родными.

    Представляю список из 200 слов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Конечно, я не призываю отказаться от их употребления. Но если мы иногда будем использовать русские синонимы, наша речь будет не хуже, а даже благозвучнее.

    Абсолютный — совершенный
    Абстрактный — отвлеченный
    Аграрный — земледельческий
    Адекватный — соответствующий
    Активный — деятельный
    Актуальный — злободневный
    Аморальный — безнравственный
    Анализ — разбор
    Антураж — окружение
    Аргумент — довод

    Бизнес — дело
    Брифинг — летучка
    Вариант — разновидность
    Габариты — размеры
    Герметичный — непроницаемый
    Гипотетический — предположительный
    Голкипер — вратарь
    Гуманность — человечность
    Дайвер — ныряльщик

    Дайджест — обзор
    Дебаты — прения
    Девальвация — обесценивание
    Демонстрация — показ
    Деструктивный — разрушительный
    Детальный — подробный
    Диалог — беседа
    Директор — управляющий
    Дискомфорт — неудобство
    Дискуссия — обсуждение, спор

    Дифференциация — разделение
    Доминировать — господствовать, преобладать
    Дуэль — поединок
    Игнорировать — пренебрегать
    Идентичный — тождественный
    Имидж — образ
    Импорт — ввоз
    Индивидуальный — единоличный
    Индифферентный — безразличный
    Индустрия — промышленность

    Инертный — равнодушный
    Интервенция — вторжение
    Интернациональный — международный
    Инфицированный — зараженный
    Информация — сведения
    Камуфляж — прикрытие
    Коммерсант — торговец
    Компенсация — возмещение
    Комфорт — удобство
    Комфортабельный — удобный, благоустроенный
    Конкретный — определенный

    Конкурент — соперник
    Конкурс — состязание
    Констатировать — устанавливать
    Конструировать — устраивать, строить
    Конструктивный — созидательный
    Континент — материк
    Контракт — договор
    Конфронтация — противостояние
    Концентрация — сосредоточение
    Коррективы — поправки

    Корреспонденция — переписка; сообщение
    Кредитор — заимодатель
    Криминальный — преступный
    Легитимный — законный
    Лепта — вклад
    Ликвидация — уничтожение
    Лингвист — языковед
    Лифтинг — подтяжка кожи
    Максимальный — наибольший, предельный
    Маска — личина
    Менталитет — склад ума
    Метод — прием

    Минимальный — наименьший
    Мобильность — подвижность
    Модель — образец
    Модернизация — обновление
    Момент — миг
    Моментальный — мгновенный
    Монолог — речь
    Монумент — памятник
    Монументальный — величественный
    Натуральный — естественный
    Негативный — отрицательный
    Нивелировать — уравнивать

    Объективный — беспристрастный
    Оригинал — подлинник
    Отель — гостиница
    Параметр — величина
    Паркинг — стоянка
    Пассивный — бездеятельный
    Персональный — личный
    Плюрализм — множественность
    Позитивный — положительный
    Полемика — спор
    Потенциальный — возможный
    Превалировать — преобладать
    Претензия — притязание
    Прециозный — точный

    Приватный — частный
    Примитив — посредственность
    Прогноз — предсказание
    Прогресс — продвижение
    Пропаганда — распространение
    Публикация (действие) — обнародование, издание
    Радикальный — коренной
    Реакция — отклик
    Реализовать — претворить в жизнь
    Ревизия — проверка
    Революция — переворот
    Регресс — упадок

    Резолюция — решение
    Резонанс — отзвук
    Результат — следствие, последствие
    Реконструкция — перестройка
    Рельеф — очертание
    Ренессанс — возрождение
    Респектабельный — приличный
    Реставрация — восстановление
    Реформа — преобразование
    Секретный — тайный
    Сервис — обслуживание
    Симпозиум — заседание

    Симптом — признак
    Синтез — сбор, обобщение
    Синхронно — одновременно
    Ситуация — положение, обстановка
    Социальный — общественный
    Социология — обществоведение
    Спонсор — благотворитель (меценат)
    Стабильность — устойчивость
    Стагнация — застой

    Стресс — напряжение, потрясение
    Структура — устройство
    Субъективный — личный, предвзятый
    Сфера — область
    Тема — предмет
    Толерантность — терпимость
    Томаты — помидоры
    Трансформация — превращение
    Фактический — действительный

    Форум — собрание
    Фундаментальный — основополагающий
    Хобби — увлечение
    Шеф — глава
    Шопинг — покупки
    Шоу — зрелище
    Эксклюзивный — исключительный
    Эксперимент — опыт
    Экспозиция — выкладка
    Экспорт — вывоз
    Эмбрион — зародыш
    Эра — летосчисление
    Юриспруденция — правоведение
    [​IMG]
     
    VolonoFF, 27 янв 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Ежевика

    Ежевика Гений

    Дата регистрации:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.317
    :(Я вижу мы теряем русский, теряем, 99 % в обиходе пришлых слов
     
    Ежевика, 27 янв 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.758
    25 - 30% упомянутых слов уже так давно употребляются, что уже стали русскими. Этот процесс идет не один век, какие-то слова приживаются, какие-то нет. Вот, например, слово "лошадь". Это не славянское, а тюркское слово. Славянское - "конь".
     
    Vladm, 27 янв 2014
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.989
    Где там товарищ Жириновский? Он бы "лайкнул" :D
     
    Targitai, 27 янв 2014
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. LOOK

    LOOK Гений

    Дата регистрации:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.364
    В принципе согласна, но и тут есть нюансы и различные смысловые оттенки.
    Например адекватного человека вряд ли можно назвать соответствующим человеком. Это, отнюдь, не одно и то же. Слово адекватный более всеобъемлюще, тогда как соответствовать нужно обязательно каким-то изменяющимся внешним обстоятельствам. Да и респектабельный не совсем то же, что и приличный.
    Так что, язык родной безусловно беречь и всячески пропагандировать нужно! Но и естественный процесс обогащения его за счет иностранных слов отрицать бессмысленно.
     
    LOOK, 27 янв 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Давид Маркович

    Давид Маркович Автор

    Дата регистрации:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    2.821
    яволь!)))
     
    Давид Маркович, 27 янв 2014
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Johnny

    Johnny Гений

    Дата регистрации:
    7 окт 2013
    Сообщения:
    1.097
    Владимир Вольфович "лайкнул" :D
     
    Johnny, 27 янв 2014
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  8. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    Сдается мне, судари, настал тот час, когда данная методика способистика (способ - метод) будет применяться в диалоге официальном номенклатурном общении чиновников - менее грамотный чиновник не поймет более грамотного, и данное недопонимание значений слов будет споспешествовать невернойму интерпре трактован пониманию приказов, указаний, поручений. А неверное понимание приказов, указаний и поручений, как мы все знаем, является основной причиной неудовлетворительных результатов итогов работы.
     
    Розыск, 27 янв 2014
    #8 + к цитате ответитьTag
  9. Nimand

    Nimand Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    1.288
    Это фамилия не то древнего Римляна,не то Грека.
     
    Nimand, 27 янв 2014
    #9 + к цитате ответитьTag
  10. Nimand

    Nimand Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    1.288
    Это название партии(скрытая политреклама), надо было тогда для баланса еще и "Возрождение" ПКП,Родину и т.д. в список внести:D
     
    Nimand, 27 янв 2014
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.758
    Ролик как раз в самую тему:

     
    Vladm, 3 фев 2014
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Настасья

    Настасья Гений

    Дата регистрации:
    20 дек 2013
    Сообщения:
    28
    представляю на ЕГЭ или контрольной какой-нибудь учитель говорит: "Разбейтесь по разновидностям" или написано "Разновидность №2" :D


    о, или куплю себе личину для лица :D


    некоторые слова действительно более объёмно выражают мысль и более точно и живут в нашем языке, в нашей жизни настолько давно, что почти стали русскими) но всё равно никогда не надо забывать и о наших, простых и понятных слов...а то из этого списка нашла слова, значение которых я знала расплывчато, а их, так сказать, перевод "просветил" меня откуда они взялись и что значат))
     
    Настасья, 3 фев 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.430
    Абсолютный нуль - совершенный нуль? Водка "Абсолют" - водка "Совершенство"? Не стоит перегибать палку...как в одну, так и в другую. Например - отксерить! Ну, про компьютерный язык уж лучше помолчать! Кстати, как будет компьютер по-русски? Счетно-вычислительная машина? А клавиатура? - буквостучалка? буквопечаталка? Монитор, понятно настольное окно для счетно-вычислительной машины? Кстати, а машина - русское слово?

    Бегала себе сороконожка и горя не знала, пока в один прекрасный момент ее не спросили : "С какой ноги ты начинаешь движение?" С тех пор она застыла на месте...все думает!
     
    ОДОБРЯМС, 3 фев 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.430
    Разрешите отхэпибёздить ту ю!

    ВАУ!
     
    ОДОБРЯМС, 3 фев 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Настасья

    Настасья Гений

    Дата регистрации:
    20 дек 2013
    Сообщения:
    28
    словонабирательница:D

    напрямоугольникизображениевыводитель))
     
    Настасья, 3 фев 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Vladm

    Vladm Гений

    Дата регистрации:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    4.758
    Фигушки! Латынь. Помните выражение "Deus ex machina"?
     
    Vladm, 3 фев 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    14.430
    Заменить русским выражением - "черт из табакерки"! Вроде родственные слова(devil):D
     
    ОДОБРЯМС, 3 фев 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.470
    Продолжим:
    УВАЖАЙТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК - ПИШИТЕ И ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!

    1. Сколько можно сомневаться приДТи или приЙТи? Запомните раз и навсегда, правильно – приЙТи.

    2. Заказали экспрессо? Чтобы быстрее приготовили? Как бы не так! Кофе называется ЭСПРЕССО. ЭСПРЕССО!

    3. Как правильно: ПОБЕДЮ или ПОБЕЖДУ? Никак! У глагола победить нет формы 1-го лица единственного числа в будущем времени. Одержу победу, сумею победить вполне себе заменяют эту форму.

    4. Повторяем! Не существует слов вообщем и вобщем! Есть слова ВООБЩЕ и В ОБЩЕМ. И точка.

    5. В документах стоит ПОДПИСЬ, а вот в Сикстинской капелле на алтарной стене - РОСПИСЬ. Не путаем, друзья, не путаем!

    6. С точки зрения лексической сочетаемости выражение самый лучший звучит так же нелепо, как более красивейший. Большой привет режиссёрам Самого лучшего фильма.

    7. Занять - это взять взаймы! Займи мне денег - неверно. Нельзя занять КОМУ-ТО, можно только У КОГО-ТО. Одолжи мне денег, Можно мне занять у тебя? - правильно.

    8. В течениЕ (какого-то времени, в продолжение), но в течениИ (например, реки, течение как направление в искусстве). Обратите внимание, всегда раздельно!

    9. АДронный коллайдер! Не АНдронный, кто такой этот Андрон? Адроны - это элементарные частицы, в их честь и был назван коллайдер. Коллайдер, кстати, с двумя л.

    10. ВыИграть! Не выЙграть! Искренне не понимаем, что движет людьми, которые ставят туда Й. Проверочное слово - ИГРА.

    11. Как правильно: едь или ехай или езжай? Никак! Повелительная форма от глаголов поехать и ехать будет только ПОезжай или ЗАезжай, ПРИезжай и т.п.. Употребление слова езжай без приставки считается допустимым, но нежелательным в разговорной речи.

    12. Все, кто еще говорит ИХНИЙ, будут гореть в аду!

    13. За написание извЕни вместо извИни пора вводить денежные штрафы.

    14. Сомневаетесь, как верно: ложИть или лОжить? Правильно: ПОложИть (слово ложить - только с приставками!) и класть (строго без приставки!). Например, я кладу на ваши правила и нормы или я положИл на русский язык ещё в школе.

    15. Девушки, не продолжайте общение с человеком, который пишет вам ты симпОтичная (правильно - симпАтичная) девчЁнка (правильно - девчОнка). Помогите естественному отбору!

    16. Что бы мне ОДЕТЬ? - можно думать только Юдашкину. Ну, вспомните же: надеть носки - снять трусы, одеть Машу - раздеть Катю. Поэтому правильно: Что бы мне НАДЕТЬ?.

    17. Не подменяйте извините на извиняюсь. Извините - я был не прав и прошу меня извинить, извиняюсь - я уже себя извинил за эту ерунду, а вы как хотите.

    18. Тебе это нравиТЬся?- Нет, мне не нравиТЬся! - это ужас! Итак, вспоминаем школьную программу. Если глагол отвечает на вопрос что делаЕТ?/что сделаЕТ?, то мягкий знак НЕ НУЖЕН. А если - на вопрос что делаТЬ?/что сделаТЬ?, то мягкий знак НУЖЕН. Вот так вот, грамоте учиТЬся всегда пригодиТся.

    19. Правильно ставьте ударения в словах: красИвее (не красивЕе), жалюзИ (не жАлюзи), крЕмы (не кремА), цепОчка (не цЕпочка), поварА (не пОвары).

    20. Кто С Москвы? Шагом марш в деревню! Литературная норма: я ИЗ Брянска, ИЗ Смоленска, ИЗ Екатеринбурга. С Москвы - просторечие.

    21. По-моEму, по-твоEму - пишется ЧЕРЕЗ ДЕФИС! Никаких помойму и прочей ерунды!

    22. Запомните! Поздравляю с (чем?) днём (чего?) рожденИЯ! Иду (куда?) на день (чего?) рожденИЯ! Был на ДНЕ рожденИЯ. Никаких иду на день рожденИЕ, поздравляю, с днем рожденИЕм и подобной ереси. Причем, все слова пишутся с маленькой буквы.

    23. Правильно говорить: Я люблю МОРОЖЕНОЕ (не мороЖНое, не морожЕННое). Я хочу ПИРОЖНОЕ (не пирожЕНое, не пирожЕННое).

    24. Запомните, как пишутся слова: всё-таки, вряД_ли, пОТихоньку, ВКратце, иЗРедка, неужТО, как_будтО, ВПоследствиИ. Да, они пишутся именно так!

    25. Классика. ПозвонИшь мне? - ударение всегда на последний слог! Без исключений! Проверяем песней ПозвонИ мне, позвонИ.

    26. Не говорите сосисЬки, в этом слове в помине не было мягкого знака. А вот в слове сисЬки он есть. А ведь когда то мы были самой грамотной страной в мире... Больше читайте, господа! И обязательно расскажите об этом своим друзьям и знакомым!
     
    коммерсант, 3 фев 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.944
    Знаю и помню ..... но тут,в тырнете,чаще пишу окончание "ЦА"..... нравиЦА, не нравиЦА.... )))
    А вообще заметил,из наших школ детвора выходит более грамотная чем тут .... Часто подкалываю одного своего коллегу по работе,года три назад он всё ходил на курсы английского (потом в итоге бросил),была мечта поехать в Англию и там уже так сказать "добить" свой англицкий,а сам по русски пишет до такой степени безграмотно,что хоть стой,хоть падай.Я ему всё время повторял - ты сначала русский выучи,потом уже за английский берись !!! Как то он писал объяснительную,спросил у меня как правильно писать ТЬСЯ или ТСЯ ? Я пошутил,думал поймёт.... объяснил про написание мягкого знака,а в том случае где отвечает на вопрос - что делаЕТ?/что сделаЕТ? ,сказал ему что нужно ставить твёрдый знак ))) , так он "Ъ" в той записке и понаставлял :D. Смотрю как то пишет себе список,что нужно купить себе "пожевать" на работу ..... пишет - бОранки .....))) Я как засмеялся:D,говорю - Запомни, тут проверочное слово - БАРАН , бАранки !!!(036)
     
    ГастЫр БайтЫр, 4 фев 2014
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    9.170
    [​IMG]
     
    VIGO, 30 апр 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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