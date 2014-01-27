Говорите по-русски, пожалуйста

200 иностранных слов, которым есть замена в Русском языке. Русский язык — один из самых богатых в мире, и недостатком слов не отличается. Зато он, как и любой язык, быстро реагирует на потребности общества, которое постоянно нуждается в чем-то новом. Мы часто вворачиваем в нашу речь иностранные словечки, которые мгновенно закрепляются в лексиконе. И в этом нет ничего плохого. Заимствования приживаются в языке и уже кажутся нам родными. Представляю список из 200 слов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Конечно, я не призываю отказаться от их употребления. Но если мы иногда будем использовать русские синонимы, наша речь будет не хуже, а даже благозвучнее. Абсолютный — совершенный Абстрактный — отвлеченный Аграрный — земледельческий Адекватный — соответствующий Активный — деятельный Актуальный — злободневный Аморальный — безнравственный Анализ — разбор Антураж — окружение Аргумент — довод Бизнес — дело Брифинг — летучка Вариант — разновидность Габариты — размеры Герметичный — непроницаемый Гипотетический — предположительный Голкипер — вратарь Гуманность — человечность Дайвер — ныряльщик Дайджест — обзор Дебаты — прения Девальвация — обесценивание Демонстрация — показ Деструктивный — разрушительный Детальный — подробный Диалог — беседа Директор — управляющий Дискомфорт — неудобство Дискуссия — обсуждение, спор Дифференциация — разделение Доминировать — господствовать, преобладать Дуэль — поединок Игнорировать — пренебрегать Идентичный — тождественный Имидж — образ Импорт — ввоз Индивидуальный — единоличный Индифферентный — безразличный Индустрия — промышленность Инертный — равнодушный Интервенция — вторжение Интернациональный — международный Инфицированный — зараженный Информация — сведения Камуфляж — прикрытие Коммерсант — торговец Компенсация — возмещение Комфорт — удобство Комфортабельный — удобный, благоустроенный Конкретный — определенный Конкурент — соперник Конкурс — состязание Констатировать — устанавливать Конструировать — устраивать, строить Конструктивный — созидательный Континент — материк Контракт — договор Конфронтация — противостояние Концентрация — сосредоточение Коррективы — поправки Корреспонденция — переписка; сообщение Кредитор — заимодатель Криминальный — преступный Легитимный — законный Лепта — вклад Ликвидация — уничтожение Лингвист — языковед Лифтинг — подтяжка кожи Максимальный — наибольший, предельный Маска — личина Менталитет — склад ума Метод — прием Минимальный — наименьший Мобильность — подвижность Модель — образец Модернизация — обновление Момент — миг Моментальный — мгновенный Монолог — речь Монумент — памятник Монументальный — величественный Натуральный — естественный Негативный — отрицательный Нивелировать — уравнивать Объективный — беспристрастный Оригинал — подлинник Отель — гостиница Параметр — величина Паркинг — стоянка Пассивный — бездеятельный Персональный — личный Плюрализм — множественность Позитивный — положительный Полемика — спор Потенциальный — возможный Превалировать — преобладать Претензия — притязание Прециозный — точный Приватный — частный Примитив — посредственность Прогноз — предсказание Прогресс — продвижение Пропаганда — распространение Публикация (действие) — обнародование, издание Радикальный — коренной Реакция — отклик Реализовать — претворить в жизнь Ревизия — проверка Революция — переворот Регресс — упадок Резолюция — решение Резонанс — отзвук Результат — следствие, последствие Реконструкция — перестройка Рельеф — очертание Ренессанс — возрождение Респектабельный — приличный Реставрация — восстановление Реформа — преобразование Секретный — тайный Сервис — обслуживание Симпозиум — заседание Симптом — признак Синтез — сбор, обобщение Синхронно — одновременно Ситуация — положение, обстановка Социальный — общественный Социология — обществоведение Спонсор — благотворитель (меценат) Стабильность — устойчивость Стагнация — застой Стресс — напряжение, потрясение Структура — устройство Субъективный — личный, предвзятый Сфера — область Тема — предмет Толерантность — терпимость Томаты — помидоры Трансформация — превращение Фактический — действительный Форум — собрание Фундаментальный — основополагающий Хобби — увлечение Шеф — глава Шопинг — покупки Шоу — зрелище Эксклюзивный — исключительный Эксперимент — опыт Экспозиция — выкладка Экспорт — вывоз Эмбрион — зародыш Эра — летосчисление Юриспруденция — правоведение