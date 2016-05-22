Главное стильно одеваться

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Толмач, 22 май 2016.
Высокая мода 2016 г.
Красавица писанная!
зато дорогая попробуй такую одень
Эх .. достану старый бабушкин платок, дедушкины сапоги, прабабушкину сумочку, пошью из старой домотканой дорожки юбку ... и как пойду украшать мир ...
Могу подогнать: ретро сумочку... стайл 30-х..., спидница... плюшевая юбка малиновая... торба кремплиновая красная, пошитая ещё на РТБФ...
платки бабушкины - розданы уже
Тю, вот я лошара. Я такой примерно жилетик кошке на подстилку отдала, а "супермодной" юбкой полы мою...
Быстро всё отобрать, отстирать и приготовить на "парадный" выход...
У меня есть прабабушкин ридикюль ... Потрепаный очень, правда) но сейчас же модно под старину)))
А платок есть такой огромный черный шерстяной, с бахромой))) А есть помоложе - оранжевый в цветы)))
Юбка в клетку прабабушкина есть еще))
Эх, а сколько повыбрасывали и пораздавали... Караул!))
Счастливые вы люди) удивительно слышать про вещи 30-х годов в наличии. У нас, кажется, от имущества прабабушек только одна икона есть.
Ну, вещей много не сохранишь, они все-таки место занимают, да и сор временем портятся)) Это так, кое-что осталось)
Есть еще пару книжек 100-летней давности))
Это потому что вам все складывать негде. А при наличии старого дома отрыть на чердаках нечто винтажное - обычное дело.
Я в прошлом году первый раз в жизни попала на чердак)))
Отрыла там винтажное блюдо и фруктовницу стеклянную на ножке)) помыла все это дело, занесла в дом) хотела на блюде что-то сделать и решила его сполоснуть, а оно как выскользнуло из рук ... Блюдо вдребезги и с ним еще любимая чашка, почти новая)) и фруктовницу тоже я кокнула, но чуть-чуть позже)) а вот лежало бы на чердаке и не разбилось бы))))
отсюда мораль...))
Да..))
Не, ну у меня вообще оочень редко бьется посуда) а это прям заговор какой-то))
я сделала очень просто... после смерти бабушки - всем бабулям - соседкам сказала что они могут приходить и брать всё что хотят и сколько угодно... одежду, посуду и т.д. ... разобрали быстро....
Предлагаю скинуться... ваша клетчая юбка - моя спидница... фартуки - в неограниченном количестве)))
кто на подиуме представлять будет?)
Мы из понаехавших либо сирот) дом тут дедушка строил в 69-м
будем тянуть жребий)))) а вообще - всё что уже не ношу и не буду носить - раздариваю... не понимаю этой коплёжки... насобирают 3 шкафа старья и не носят и не выкинут....
Чемодан на фото... у мамы есть ещё деревянный чемодан... выкинуть не хочет...
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