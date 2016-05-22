Главное стильно одеваться

Я в прошлом году первый раз в жизни попала на чердак)))

Отрыла там винтажное блюдо и фруктовницу стеклянную на ножке)) помыла все это дело, занесла в дом) хотела на блюде что-то сделать и решила его сполоснуть, а оно как выскользнуло из рук ... Блюдо вдребезги и с ним еще любимая чашка, почти новая)) и фруктовницу тоже я кокнула, но чуть-чуть позже)) а вот лежало бы на чердаке и не разбилось бы))))

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