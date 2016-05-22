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Главное стильно одеваться

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Толмач, 22 май 2016.

Страница 1 из 8
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    Толмач

    Толмач Гений

    Дата регистрации:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.462
    Высокая мода 2016 г.
    [​IMG]
     
    Толмач, 22 май 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.590
    Красавица писанная! :D:D:D
     
    Warlock, 22 май 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Санек

    Санек Гений

    Дата регистрации:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    2.095
    зато дорогая :D:D:D:D попробуй такую одень
     
    Санек, 22 май 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.723
    Эх .. достану старый бабушкин платок, дедушкины сапоги, прабабушкину сумочку, пошью из старой домотканой дорожки юбку ... и как пойду украшать мир ... [​IMG]
    :D
     
    Незнакомка, 22 май 2016
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  5. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    Могу подогнать: ретро сумочку... стайл 30-х..., спидница... плюшевая юбка малиновая... торба кремплиновая красная, пошитая ещё на РТБФ...
    платки бабушкины - розданы уже
     
    Анаконда, 22 май 2016
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  6. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.496
    Тю, вот я лошара. (046) Я такой примерно жилетик кошке на подстилку отдала, а "супермодной" юбкой полы мою...
     
    Laleo, 23 май 2016
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  7. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    Быстро всё отобрать, отстирать и приготовить на "парадный" выход... :D:D:D
     
    Анаконда, 23 май 2016
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  8. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.723
    У меня есть прабабушкин ридикюль ... Потрепаный очень, правда) но сейчас же модно под старину)))
    А платок есть такой огромный черный шерстяной, с бахромой))) А есть помоложе - оранжевый в цветы)))
    Юбка в клетку прабабушкина есть еще))
    Эх, а сколько повыбрасывали и пораздавали... Караул!))
     
    Незнакомка, 23 май 2016
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  9. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    908
    Счастливые вы люди) удивительно слышать про вещи 30-х годов в наличии. У нас, кажется, от имущества прабабушек только одна икона есть.
     
    okarinasai, 23 май 2016
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  10. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.723
    Ну, вещей много не сохранишь, они все-таки место занимают, да и сор временем портятся)) Это так, кое-что осталось)
    Есть еще пару книжек 100-летней давности))
     
    Незнакомка, 23 май 2016
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  11. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.496
    Это потому что вам все складывать негде. А при наличии старого дома отрыть на чердаках нечто винтажное - обычное дело.
     
    Laleo, 23 май 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.723
    Я в прошлом году первый раз в жизни попала на чердак)))
    Отрыла там винтажное блюдо и фруктовницу стеклянную на ножке)) помыла все это дело, занесла в дом) хотела на блюде что-то сделать и решила его сполоснуть, а оно как выскользнуло из рук ... Блюдо вдребезги и с ним еще любимая чашка, почти новая)) и фруктовницу тоже я кокнула, но чуть-чуть позже)) а вот лежало бы на чердаке и не разбилось бы))))
     
    Незнакомка, 23 май 2016
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  13. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.496
    отсюда мораль...))
     
    Laleo, 23 май 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    Дата регистрации:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    3.723
    Да..))
    Не, ну у меня вообще оочень редко бьется посуда) а это прям заговор какой-то))
     
    Незнакомка, 23 май 2016
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  15. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    я сделала очень просто... после смерти бабушки - всем бабулям - соседкам сказала что они могут приходить и брать всё что хотят и сколько угодно... одежду, посуду и т.д. ... разобрали быстро....
     
    Анаконда, 23 май 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    Предлагаю скинуться... ваша клетчая юбка - моя спидница... фартуки - в неограниченном количестве))) :D:D:D
     
    Анаконда, 23 май 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.496
    кто на подиуме представлять будет?)
     
    Laleo, 23 май 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. okarinasai

    okarinasai Гений

    Дата регистрации:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    908
    Мы из понаехавших либо сирот) дом тут дедушка строил в 69-м
     
    Last edited: 23 май 2016
    okarinasai, 23 май 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    :D:D:D будем тянуть жребий)))) а вообще - всё что уже не ношу и не буду носить - раздариваю... не понимаю этой коплёжки... насобирают 3 шкафа старья и не носят и не выкинут....
     
    Анаконда, 23 май 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.519
    Чемодан на фото... у мамы есть ещё деревянный чемодан... выкинуть не хочет...
     
    Анаконда, 23 май 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
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