Где хороший выбор одежды для беременных?

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Hellga, 17 фев 2016.
Вот собственно и весь вопрос)) Посоветуйте магазины в Тирасполе-Бендерах
А что обычные вещи не айс? Или стоит переплачивать?
спросил знаток обстоятельств беременной жизни
ой, хоспыдяяя.....
Ну знаток, не знаток, а такими магазинами не пользовались..
Хорошего выбора вы в одном месте точно не найдете. так как вообще не большой помню выбор был. вам нужно по точкам пройтись и присмотреть для себя то что нужно. берите так чтоб хватало на рост. И много не накупайте а то потом будет валяться в шкафу
не пользовались, нечем помочь человеку, так и шли бы своей дорогой
Милая дамочку, я сам разберусь куда и когда мне идти.
Я посоветовал, человеку сэкономить денежку и не вестись на эти разводы "одежда для беременных" и переплачивать.
разводы - это, как раз, предложение слишком экономных муЩчин помучить себя и собственного ребенка тесными и чаще всего искусственными тряпками.
У вас, Миша, интернет под рукой, поинтересуйтесь, зачем нужна специальная одежда для беременных.
не знаю, что вы там наэкономили, но нам с женой все таки пришлось брать бондаж и джинсы для беременных, потому что другие никакие брюки ей не подходили.
магазин для беременных есть в Силуэте, и есть еще на правде магазин с одеждой напротив бывшей Молдовы в подвале. Там жене и брали джинсы, кстати очень качественные и недорогие.
Ну да, сейчас вижу много таких, которые очень экономные и ходят с голым пузом или затягиваются в трикотажные платишки, которые еле-еле зад прикрывают) Наши бабушки такое, чтоб увидели, в обмороки попадали бы все штабелями))
Я тоже покупала одни брюки за 50 уе,вторые капри свои обычные отдала на переделку-живот пришили,комбинировала с блузами любимого покроя-с защипами на груди и свободными книзу(я их в обычной жизни люблю и ношу).Так и перебилась.
Брюки потом сотруднице подарила-она благодарна была-значит не сгинули в никуда,а кто то еще попользовался.
Вчера видела молодую женщину с мальчиком лет 5 (значит не так давно была беременна)-лосины,ветровка ,которая не сходится,и,соответственно не застегивается ,под ней футболка и......честное слово-кусок ГОЛОГО живота.На улице градусов 15 от силы было,не обращая внимания,что эстетически это как хороший такой капец выглядело.
Ну вот и где мозги? Капец. Сейчас же такой выбор одежды и дешевой, и дорогой. Ну можно же что-то одно хотя бы себе приобрести, чтоб не светить животом.
на крайняк можно взять на какой-то барахолке в ОД не новое, но в хорошем состоянии
Ну можно даже не специально для беременных, а просто какую-то тунику с лосинами или платье свободного кроя купить и ходить всю беременность, а потом и после можно, если не сносится)))
Мама рассказывала, что она когда со мной ходила беременная, то купила себе платье, удобное для этих целей. Так это платье потом ходило по всем родственницам и знакомым)))
мне тоже пришлось покупать брюки и свитера, бо осень-зима, на улице холодно было... а потом я у мужа еще пару курток одолжила погонять))
кстати, никому брюки вельветовые беременные не нужны?
В 5 карманах периодически встречаются джинсы для беременных, рублей по 60-150, отличные.
В бендерах в виктории есть магазин специальный.
А я из этих, экономных))) рассчитывала, когда нужно беременеть, чтоб лишней одежды не покупать, тем более, верхней) Удалось, только один свободный летний сарафан купила.
В лосинах, кстати, неудобно, пузо давит резинка.
Мы покупали вещи в Бендерах возле вещевого рынка, со стороны улицы Суворова. Небольшой бутик, но моей жене только там приглянулись вещи. А так вообще почти ничего и не покупали, т.к. она у меня в облипку вещи не любитель носить, и так многое подходило.
Заметьте, я не просил экономить, есишо.
@Targitai, ответка))))
я много вещей брала в секонде... и качество неплохое, и выкинуть или подарить потом не жалко...
Значит не Айс,,раз спрашивают.
Вот эта была бы новость,,,если бы именно ВЫ ими пользовались)))
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