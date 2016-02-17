Где хороший выбор одежды для беременных?

Я тоже покупала одни брюки за 50 уе,вторые капри свои обычные отдала на переделку-живот пришили,комбинировала с блузами любимого покроя-с защипами на груди и свободными книзу(я их в обычной жизни люблю и ношу).Так и перебилась.

Брюки потом сотруднице подарила-она благодарна была-значит не сгинули в никуда,а кто то еще попользовался.

Вчера видела молодую женщину с мальчиком лет 5 (значит не так давно была беременна)-лосины,ветровка ,которая не сходится,и,соответственно не застегивается ,под ней футболка и......честное слово-кусок ГОЛОГО живота.На улице градусов 15 от силы было,не обращая внимания,что эстетически это как хороший такой капец выглядело.

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