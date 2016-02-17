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Где хороший выбор одежды для беременных?

Тема в разделе 'Товары и услуги, доска объявлений', создана пользователем Hellga, 17 фев 2016.

0/5, Голосов: 0
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    Hellga

    Hellga Активный пользователь

    На форуме с:
    20 янв 2016
    Сообщения:
    12
    Вот собственно и весь вопрос)) Посоветуйте магазины в Тирасполе-Бендерах
     
    Hellga, 17 фев 2016
    #1
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  3. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    А что обычные вещи не айс? Или стоит переплачивать?
     
    Platini, 17 фев 2016
    #2
  4. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    спросил знаток обстоятельств беременной жизни :D
    ой, хоспыдяяя.....
     
    LOOK, 17 фев 2016
    #3
    Nike, Ostrov nevezenia, Admin и 5 другим нравится это.
  5. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Ну знаток, не знаток, а такими магазинами не пользовались..
     
    Platini, 17 фев 2016
    #4
  6. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    3.004
    Хорошего выбора вы в одном месте точно не найдете. так как вообще не большой помню выбор был. вам нужно по точкам пройтись и присмотреть для себя то что нужно. берите так чтоб хватало на рост. И много не накупайте а то потом будет валяться в шкафу
     
    Санек, 17 фев 2016
    #5
    Lёka нравится это.
  7. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    не пользовались, нечем помочь человеку, так и шли бы своей дорогой
     
    LOOK, 17 фев 2016
    #6
    Nike, Admin, Lёka и ещё 1-му нравится это.
  8. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Милая дамочку, я сам разберусь куда и когда мне идти.
    Я посоветовал, человеку сэкономить денежку(682) и не вестись на эти разводы "одежда для беременных" и переплачивать.
     
    Platini, 17 фев 2016
    #7
  9. LOOK

    LOOK Гений

    На форуме с:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.316
    разводы - это, как раз, предложение слишком экономных муЩчин помучить себя и собственного ребенка тесными и чаще всего искусственными тряпками.
    У вас, Миша, интернет под рукой, поинтересуйтесь, зачем нужна специальная одежда для беременных.
     
    LOOK, 17 фев 2016
    #8
    Nike, Admin, oxana13 и 6 другим нравится это.
  10. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.124
    не знаю, что вы там наэкономили, но нам с женой все таки пришлось брать бондаж и джинсы для беременных, потому что другие никакие брюки ей не подходили.
     
    Тасманский, 17 фев 2016
    #9
    Nike, Admin, oxana13 и 4 другим нравится это.
  11. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.124
    магазин для беременных есть в Силуэте, и есть еще на правде магазин с одеждой напротив бывшей Молдовы в подвале. Там жене и брали джинсы, кстати очень качественные и недорогие.
     
    Тасманский, 17 фев 2016
    #10
    Nike, Admin, Lёka и 3 другим нравится это.
  12. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.610
    Ну да, сейчас вижу много таких, которые очень экономные и ходят с голым пузом или затягиваются в трикотажные платишки, которые еле-еле зад прикрывают) Наши бабушки такое, чтоб увидели, в обмороки попадали бы все штабелями))
     
    Незнакомка, 17 фев 2016
    #11
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  13. Nika

    Nika Гений

    На форуме с:
    15 фев 2015
    Сообщения:
    1.368
    Я тоже покупала одни брюки за 50 уе,вторые капри свои обычные отдала на переделку-живот пришили,комбинировала с блузами любимого покроя-с защипами на груди и свободными книзу(я их в обычной жизни люблю и ношу).Так и перебилась.
    Брюки потом сотруднице подарила-она благодарна была-значит не сгинули в никуда,а кто то еще попользовался.
    Вчера видела молодую женщину с мальчиком лет 5 (значит не так давно была беременна)-лосины,ветровка ,которая не сходится,и,соответственно не застегивается ,под ней футболка и......честное слово-кусок ГОЛОГО живота.На улице градусов 15 от силы было,не обращая внимания,что эстетически это как хороший такой капец выглядело.
     
    Nika, 17 фев 2016
    #12
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  14. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.610
    Ну вот и где мозги? Капец. Сейчас же такой выбор одежды и дешевой, и дорогой. Ну можно же что-то одно хотя бы себе приобрести, чтоб не светить животом.
     
    Незнакомка, 17 фев 2016
    #13
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  15. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.124
    на крайняк можно взять на какой-то барахолке в ОД не новое, но в хорошем состоянии
     
    Тасманский, 17 фев 2016
    #14
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  16. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.610
    Ну можно даже не специально для беременных, а просто какую-то тунику с лосинами или платье свободного кроя купить и ходить всю беременность, а потом и после можно, если не сносится)))

    Мама рассказывала, что она когда со мной ходила беременная, то купила себе платье, удобное для этих целей. Так это платье потом ходило по всем родственницам и знакомым)))
     
    Незнакомка, 17 фев 2016
    #15
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  17. Laleo

    Laleo Гений

    На форуме с:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.833
    мне тоже пришлось покупать брюки и свитера, бо осень-зима, на улице холодно было... а потом я у мужа еще пару курток одолжила погонять))
    кстати, никому брюки вельветовые беременные не нужны?
     
    Laleo, 17 фев 2016
    #16
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  18. okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.338
    В 5 карманах периодически встречаются джинсы для беременных, рублей по 60-150, отличные.
    В бендерах в виктории есть магазин специальный.

    А я из этих, экономных))) рассчитывала, когда нужно беременеть, чтоб лишней одежды не покупать, тем более, верхней) Удалось, только один свободный летний сарафан купила.
    В лосинах, кстати, неудобно, пузо давит резинка.
     
    Last edited: 17 фев 2016
    okarinasai, 17 фев 2016
    #17
    Lёka нравится это.
  19. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.624
    (009)(009)(009) (036)(036)(036)
    Мы покупали вещи в Бендерах возле вещевого рынка, со стороны улицы Суворова. Небольшой бутик, но моей жене только там приглянулись вещи. А так вообще почти ничего и не покупали, т.к. она у меня в облипку вещи не любитель носить, и так многое подходило.
    Заметьте, я не просил экономить, есишо.
     
    Last edited by a moderator: 17 фев 2016
    Targitai, 17 фев 2016
    #18
    Lёka нравится это.
  20. Laleo

    Laleo Гений

    На форуме с:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.833
    @Targitai, ответка))))
    :p:D

    я много вещей брала в секонде... и качество неплохое, и выкинуть или подарить потом не жалко...
     
    Laleo, 17 фев 2016
    #19
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  21. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.091
    Значит не Айс,,раз спрашивают.
    Вот эта была бы новость,,,если бы именно ВЫ ими пользовались)))
     
    Last edited: 17 фев 2016
    Lёka, 17 фев 2016
    #20
    Тасманский, Admin и Незнакомка нравится это.
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