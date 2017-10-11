Где в Тирасполе можно записаться на изучение профессии "фотограф"?

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Ульянушка, 11 окт 2017 в 16:55.
Расскажите, где у нас есть заведения для подобного и какая цена. Огромное спасибо за ответы <3
Есть такая штука, как гугл...в строке поиск вбиваешь "ПМР обучение профессии фотографа" и он выдает
"Хорошую религию придумали индусы!", в смысле GOOGLE!
А есть такая профессия?
1. УЦ "Профессия", заниматься 3 месяца, стоимость 1100 в месяц была в 2015 году.
2. "Интерпрет", тоже в этом районе.
3. "Джоконда", раньше были и там курсы, но дороже.
Так то ТС хочет научиться или корочку получить?
Если научиться - то открывайте книгу и смотрите основы фотографии, на сэкономленные сможете себе фикс портретный купить 1.8 и вспыху
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