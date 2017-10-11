  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Где в Тирасполе можно записаться на изучение профессии "фотограф"?

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Ульянушка, 11 окт 2017 в 16:55.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    Ульянушка

    Ульянушка Пользователь

    На форуме с:
    29 июл 2017
    Сообщения:
    8
    Расскажите, где у нас есть заведения для подобного и какая цена. Огромное спасибо за ответы <3
     
    Ульянушка, 11 окт 2017 в 16:55
    #1
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.895
    Есть такая штука, как гугл...в строке поиск вбиваешь "ПМР обучение профессии фотографа" и он выдает
    1.jpg
    2.jpg
    "Хорошую религию придумали индусы!", в смысле GOOGLE!:D(041)
     
    ОДОБРЯМС, 11 окт 2017 в 17:16
    #2
    VIGO и Admin нравится это.
  4. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    2.193
    А есть такая профессия?
     
    Толмач, 11 окт 2017 в 17:17
    #3
    Майк Вазовски нравится это.
  5. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    На форуме с:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    1.347
    1. УЦ "Профессия", заниматься 3 месяца, стоимость 1100 в месяц была в 2015 году.
    2. "Интерпрет", тоже в этом районе.
    3. "Джоконда", раньше были и там курсы, но дороже.
    Так то ТС хочет научиться или корочку получить?
    Если научиться - то открывайте книгу и смотрите основы фотографии, на сэкономленные сможете себе фикс портретный купить 1.8 и вспыху
     
    Майк Вазовски, 11 окт 2017 в 17:24
    #4
    Admin нравится это.