Газовая плита или электрическая?

Вопрос ещё в том - а позволят ли вам газовики обрезать трубу?Меня лично сомнения берут.Согласна с вами - только электрическую духовку, я сама поменяла газ на электро-оооочень довольна. Но я относительно много пеку, а кто этим не увлекается - то и не нать.И чисто теоретически я за индукцию, в деле не пользовалась. Только по отзывам.Ну и для индукции надо подходящую посуду подбирать -кастрюли, сковороды.А это порою очень накладно получается.