Газовая плита или электрическая?

Дилемма у меня. У нас 5 этаж пятиэтажки. Теоретически можно обрезать газовую трубу вообще полностью и поставить какую-нибудь модную электрическую варочную панель. Насколько это целесообразно? Была бы 16-тиэтажка, так и вопрос не стоял бы, там все электрическое. Духовку точно только электрическую хочу. А вот суп варить вроде как на газу привычней. А с другой стороны, эти лишние трубы чутка подбешивают и еще здорово подбешивают железки над конфорками, на которые кастрюли ставить. В эксплуатации не сталкивалась с этими плоскими индукционными поверхностями, в мечтах они видятся значительно удобнее. А за газ мы в районе 8 рублей в месяц платим с духовкой, в принципе, не так уж он и нужен, наверное. В общем, у кого какие мнения?)