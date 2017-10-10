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Газовая плита или электрическая?

Тема в разделе 'Бытовая техника', создана пользователем okarinasai, 10 окт 2017 в 15:25.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.343
    Дилемма у меня. У нас 5 этаж пятиэтажки.
    Теоретически можно обрезать газовую трубу вообще полностью и поставить какую-нибудь модную электрическую варочную панель. Насколько это целесообразно?
    Была бы 16-тиэтажка, так и вопрос не стоял бы, там все электрическое. Духовку точно только электрическую хочу. А вот суп варить вроде как на газу привычней. А с другой стороны, эти лишние трубы чутка подбешивают и еще здорово подбешивают железки над конфорками, на которые кастрюли ставить. В эксплуатации не сталкивалась с этими плоскими индукционными поверхностями, в мечтах они видятся значительно удобнее. А за газ мы в районе 8 рублей в месяц платим с духовкой, в принципе, не так уж он и нужен, наверное. В общем, у кого какие мнения?)
     
    okarinasai, 10 окт 2017 в 15:25
    #1
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  3. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    460
    газ и только газ, тем более ваши дома не предназначены для подкл. эл. плит.
    даже в вашей квартире может быть проседания напряжения.
    не забывайте, для эл. плиты придется заводить отдельный кабель
     
    slavakvs, 10 окт 2017 в 15:28
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.343
    духовку-то в любом случае электрическую, а отдельный кабель у нас есть, мы до посудомойки тянули

    ха, чего нашла! https://bt.rozetka.com.ua/21843984/p21843984/ и плоская поверхность, и газ. правда, цена заоблачная)
     
    Last edited: 10 окт 2017 в 15:37
    okarinasai, 10 окт 2017 в 15:31
    #3
  5. KlioLink

    KlioLink Гений

    На форуме с:
    16 апр 2016
    Сообщения:
    544
    @okarinasai

    Вопрос ещё в том - а позволят ли вам газовики обрезать трубу?
    Меня лично сомнения берут.
    Согласна с вами - только электрическую духовку, я сама поменяла газ на электро-оооочень довольна. Но я относительно много пеку, а кто этим не увлекается - то и не нать.
    И чисто теоретически я за индукцию, в деле не пользовалась. Только по отзывам.
    Ну и для индукции надо подходящую посуду подбирать -кастрюли, сковороды.А это порою очень накладно получается.
     
    KlioLink, 10 окт 2017 в 15:38
    #4
  6. slavakvs

    slavakvs Гений

    На форуме с:
    1 июл 2016
    Сообщения:
    460
    на какую нагрузку рассчитывали?
    дальше выбирать вам, но газ есть газ, а вообще приготовленное любое блюдо в печке (на костре) намного вкусней чем на газе.
     
    slavakvs, 10 окт 2017 в 15:39
    #5
  7. Конь в пальто

    Конь в пальто Гений

    На форуме с:
    28 май 2016
    Сообщения:
    93
    У меня варочная поверхность газовая - от трубы к варке идет шланг, духовка электрическая - свет жрет огого как, но в сравнении с газовой выигрывает - температура более постоянная, пропекается все равномерно, хороши всякие плюшки типа гриля, разморозки-режима тесто и быстрого нагрева. А газовая - уже для меня фу. Особенно после того, как я перепутала вентили на газ. плите и пустила газ из духовки. Газовая смесь не взорвалась(тьфу трижды), но здорово пыхнула. Отделалась легким шоком и разбитым окном.
     
    Конь в пальто, 10 окт 2017 в 15:41
    #6
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  8. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.316
    не забывайте об отключениях лепестричества и скачках оного, а газ есть всегда, ну пока есть:D
     
    Olga69, 10 окт 2017 в 15:41
    #7
  9. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.242
    По поводу эл-ва не обольщайтесь тем, что вы протянули себе отдельный кабель. Питающий кабель подъезда не рассчитан на такие нагрузки, потому могут быть проблемы уже у всего подъезда. Конечно не только от вашей плиты с духовкой, но если еще пару семей так серьезно повысят потребление, то может не выдержать питание подъезда, когда все хозяйки готовятся к новому году например.
    По поводу труб, может можно отрезать трубу под столешницей и счетчик там оставить? Думаю газовики вам ответят точно.
     
    Опытный, 10 окт 2017 в 15:42
    #8
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  10. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.242
    Современные плиты имеют системы газ-контроль и если не туда пустили газ или газ почему-то потух, то система просто перекроет подачу и на этом инцидент будет исчерпан. Зачем пугаете старыми плитами, люди себе купят новую, современную, безопасную.
     
    Опытный, 10 окт 2017 в 15:45
    #9
  11. TopicStarter Overlay
    okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.343
    Все мои кастрюли подходят для индукционной плиты, в этом как раз проблемы нет. Сомнения гложат в другом - я ж енту стеклянную поверхность разобью стопроцентно за год, я та еще горе-хозяюшка: то стиралку расплавлю, то топор поломаю. А с другой стороны, от электрической нагара не будет, и поставить можно в другой угол.
     
    okarinasai, 10 окт 2017 в 15:46
    #10
  12. Конь в пальто

    Конь в пальто Гений

    На форуме с:
    28 май 2016
    Сообщения:
    93
    Мы тогда жили на квартире, где была обычная газовая плита. А для себя уже брали встраиваемые варку и духовку.
     
    Конь в пальто, 10 окт 2017 в 15:50
    #11
  13. Конь в пальто

    Конь в пальто Гений

    На форуме с:
    28 май 2016
    Сообщения:
    93
    А еще у нас и отсекатель есть, в подъезде мужики провода меняли, а у меня резко газ закончился. Так я с перепугу аварийку вызвала - приехал парень, кнопочку нажал - газ пошел, подумал "ну и дура" и уехал.:D
     
    Конь в пальто, 10 окт 2017 в 15:52
    #12
  14. Опытный

    Опытный Гений

    На форуме с:
    12 ноя 2013
    Сообщения:
    1.242
    Нужно было про него подумать "сам дурак" :D
     
    Опытный, 10 окт 2017 в 15:54
    #13