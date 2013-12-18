Всем приветы) В данную тему выкладываем все о ГАИ ПМР. О несении ею службы и т.д. Сегодня был остановлен на посту в г. Бендеры инспектором бла бла каким-то с нагрудным знаком А065. Предъявил документы, после чего меня инспектор спросил, когда я сменю лобовое стекло (оно у меня имеет трещины, но обзорности не мешает.), на что я его спросил, а является ли он инспектором технического надзора. На что получил ответ, что нет. Тех осмотр есть, значит проблем с машиной нет. Далее он мне рассказал, что в пдд пмр есть пункт правил 7,3 (вообще там про световые приборы, то бишь правил он не знает), где говорится о неисправностях авто, с которыми оно не может двигаться и их по его словам 3, а я в пдд нашел (да и в автошколе, нас заставили учить наизусть 5 причин, по которым ехать нельзя), что их 5. Инспектор, конечно был удивлен и отпустил. Но ***, начните работать, а не делать себя божками на местах. В общем, будет регистратор, будет интересней. Еже ли на этом форуме, есть сотрудники гаи, а лучше их начальство (я все еще продолжаю верить в то, что они действительно несут службу, а не блаблабла делают), так вот проведите со своим л/ч работы, как правильно останавливать тт, что говорить водителю. РАБОТАЙТЕ, за это вам каждый месяц из бюджета листают деньги!