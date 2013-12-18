ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ДОРОЖНО - ПАТРУЛЬНОЙ

СЛУЖБЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ПРИКАЗ



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



13.6. При контроле за движением на патрульном автомобиле

(мотоцикле) для остановки транспортного средства, водитель которого

нарушил правила дорожного движения, используются специальные

световые и звуковые сигналы, громкоговорящая установка, жесты рукой

или жезлом.

Примечание: Запрещается останавливать транспортные средства на

участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью, до и после

поворота, непосредственно перед или после вершин подъема, перед

перекрестками, переходами, в зоне железнодорожных переездов и в

других опасных местах, за исключением случаев необходимости

безотлагательной их остановки во избежание наступления нежелательных

последствий.

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