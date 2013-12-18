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ГАИ ПМР!

Тема в разделе 'Происшествия', создана пользователем Jedinike, 18 дек 2013.

Страница 1 из 109
  1. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    Всем приветы) В данную тему выкладываем все о ГАИ ПМР. О несении ею службы и т.д.

    Сегодня был остановлен на посту в г. Бендеры инспектором бла бла каким-то с нагрудным знаком А065. Предъявил документы, после чего меня инспектор спросил, когда я сменю лобовое стекло (оно у меня имеет трещины, но обзорности не мешает.), на что я его спросил, а является ли он инспектором технического надзора. На что получил ответ, что нет. Тех осмотр есть, значит проблем с машиной нет. Далее он мне рассказал, что в пдд пмр есть пункт правил 7,3 (вообще там про световые приборы, то бишь правил он не знает), где говорится о неисправностях авто, с которыми оно не может двигаться и их по его словам 3, а я в пдд нашел (да и в автошколе, нас заставили учить наизусть 5 причин, по которым ехать нельзя), что их 5. Инспектор, конечно был удивлен и отпустил. Но ***, начните работать, а не делать себя божками на местах.

    В общем, будет регистратор, будет интересней.

    Еже ли на этом форуме, есть сотрудники гаи, а лучше их начальство (я все еще продолжаю верить в то, что они действительно несут службу, а не блаблабла делают), так вот проведите со своим л/ч работы, как правильно останавливать тт, что говорить водителю. РАБОТАЙТЕ, за это вам каждый месяц из бюджета листают деньги!
     
    Last edited: 18 дек 2013
    Jedinike, 18 дек 2013
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  2. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    именно
     
    VolonoFF, 18 дек 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.353
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ДОРОЖНО - ПАТРУЛЬНОЙ
    СЛУЖБЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
    ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    ПРИКАЗ

    МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
    ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    от 8 октября 1999 года
    N 267


    Запрещается останавливать транспортные средства без
    необходимости.
    13.8. Остановка транспортных средств должна осуществляться на
    минимально короткий срок. Общественный транспорт (автобусы,
    троллейбусы) на маршрутах следует задерживать не более 1 - 2 минут.
    13.9. Не допускается проведение проверки содержания окиси
    углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния
    транспортных средств, прошедших в установленном порядке
    государственный технический осмотр.
     
    BoyKot, 18 дек 2013
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  4. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    Об этом я знаю, поэтому какого фига он начинает говорить, что мой авто неисправен?!
     
    Jedinike, 18 дек 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. SergoS

    SergoS Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    1.613
    Вчера, в условиях плотного тумана в час утреннего пика движения в районе Стеклотарного с одной стороны дороги стоит служебная машина напротив с другой стороны остановленное авто, дверь открыта полностью, рядом стоит инспектор изучая документы. Проезжающие машины вынуждены выезжать на втречку рискуя встретиться с объезжающими машину ГАИ. На замечание инспектору, что он создает угрозу своей безопасности и проблемы транспорту последовал угрожающий ответ; "Проходите куда шли а то появятся проблемы у вас". Вот так они борются за повышение безопасности движения.[DOUBLEPOST=1387373573][/DOUBLEPOST]
    У них море отговорок, чтоб оправдать остановку. Операции "Сеть", "Урожай", "Квадрат", "Круг" и т.д.
     
    SergoS, 18 дек 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    ГАИ занимается собиранием лавэ и статистикой, но никак не бозопасностью движения! ИМХО.
    ЗЫ. Останавливали меня пару инспекторов, которые дейстивительно работают, но таких мало!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Jedinike, 18 дек 2013
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  7. BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.353
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ДОРОЖНО - ПАТРУЛЬНОЙ
    СЛУЖБЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
    ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    ПРИКАЗ

    МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
    ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    13.6. При контроле за движением на патрульном автомобиле
    (мотоцикле) для остановки транспортного средства, водитель которого
    нарушил правила дорожного движения, используются специальные
    световые и звуковые сигналы, громкоговорящая установка, жесты рукой
    или жезлом.
    Примечание: Запрещается останавливать транспортные средства на
    участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью, до и после
    поворота, непосредственно перед или после вершин подъема, перед
    перекрестками, переходами, в зоне железнодорожных переездов и в
    других опасных местах, за исключением случаев необходимости
    безотлагательной их остановки во избежание наступления нежелательных
    последствий.
     
    BoyKot, 18 дек 2013
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  8. SergoS

    SergoS Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    1.613
    На жалобу о таких действиях инспекторов создающих проблемы водителям, начальник ГАИ напомнил пункт ПДД о том что водитель обязан выбрать скоростной режим соответствующий дорожному покрытию и условиям движения.
     
    SergoS, 18 дек 2013
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  9. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    Ну тогда я уже разочарован и в начальстве гаи, раз они так отвечают. Обидно, что такие твердолобые сидят там.
     
    Jedinike, 18 дек 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    в этом случае следовало бы запомнить номер его жетона и опубликовать здесь, а лучше всего написать жалобу а)его руководству, б)главе МВД, в)прокуратуру или СК (угроза гражданину).
    Поверьте, любое руководство не терпит, что из-за какого то сержанта-лейтехи их начинают беспокоить - и будет соотв. реакция.
     
    Арчи_Гудвин, 18 дек 2013
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  11. Tiras

    Tiras Гений

    Дата регистрации:
    15 сен 2013
    Сообщения:
    303
     
    Tiras, 18 дек 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. SergoS

    SergoS Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    1.613
    № 060, а для СК моих слов маловато для доказательства, а записи нет.
     
    SergoS, 18 дек 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    Давайте тут выкладывать строго про гаи ПМР.
    А видос, что выше видел. Беспредел в спб.
     
    Jedinike, 18 дек 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Tiras

    Tiras Гений

    Дата регистрации:
    15 сен 2013
    Сообщения:
    303
    Это видео хоть и не в ПМР снято, но заслуживает внимание. У Давыдыча, ещё много видео такого характера, рекомендую к просмотру. Плохо, что у нас никто не хочет или боится сделать такой проект.
     
    Tiras, 18 дек 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.212
    Проект полезен тем, кто действительно за безопасность на дорогах.
     
    Jedinike, 18 дек 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. frashe

    frashe Гений

    Дата регистрации:
    16 сен 2013
    Сообщения:
    877
    У давидыча как в сторону ГАИ таких видео много( замечу что есть пару видео, где показывают тех кто не берёт взятки! ) , так и в сторону водителей нарушающих правила.
    Как говорится в семье не без урода =)

    ps/ Меня очень бесит то, что они прячутся, в каких-то кустах. Они же должны предотвращать нарушения. Хотя говорят мне некоторые, что их з/п зависит от количества выписанных протоколов. Начальство тогда провоцирует их прятаться =) Но к таким точно с камерой надо подходить и грузить.
     
    frashe, 18 дек 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. SergoS

    SergoS Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    1.613
    А вы не хотите;)
     
    SergoS, 18 дек 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. =MF=

    =MF= Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    826
    Пункт ПДД позволяет ездить со скорость 60кмч в городе и 90 по трассе, 110 по автомагистралям. То что вам сказал начальник ГАИ никаким образом не относится к неправомерным действиям сотрудникам ГАИ ибо к дорожному покрытию (дождь, снег, гололед,ямы) и к условиям движения (пробка, движение колонны, авария, регулировщик-светофор) это никаким боком нельзя отнести. Дорожное покрытие никак с сотрудником ГАИ не соотнести. Ибо он не дорога. А к условиям движения и так все ясно. В пробке вы чисто физически не проедете с большой скоростью. Движение колонны регулируется 2 спецавтомобилями как минимум (спереди и сзади). При аварии выставляется за 15 метров до места аварии аварийный знак(15 в городе, 30 за городом).
    Начальник ГАИ никак не прояснил КОНКРЕТНЫЙ пункт ПДД либо другого НА, где прописано, что действия сотрудника ГАИ относятся к понятию "условия движения", либо "дорожное покрытие"? Я вот что-то такого не припомню. Сотрудники ГАИ имеют своей ГЛАВНОЙ целью ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ деятельность, направлению на охрану ПРАВ и СВОБОД граждан и государства, путем недопущения совершения админ. проступков и преступлений. Но они это забывают,поэтому надо им иногда напоминать для профилактики.[DOUBLEPOST=1387384174][/DOUBLEPOST]
    вот кого кого а его нельзя советовать. Вспоминая его автопробег с "обоссать"[DOUBLEPOST=1387384462][/DOUBLEPOST]
    я еще в 2008 году открыл сайт гаи-пмр.ру помогая водителям не быть облапошеным нечестивыми сотрудниками ГАИ и выкладывал материалы по тонировке, действию знаков, "дыхните" и прочим случаям. Но тяжко все это вести одному. Год назад забил на все это. Но если будут энтуазисты)) то можем заново восстановить проект.
     
    Last edited: 18 дек 2013
    =MF=, 18 дек 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
    alexisbn, ГастЫр БайтЫр, таксист366 и 5 другим нравится это.
  19. SergoS

    SergoS Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    1.613
    Его посыл на ПДД был связан с моим высказыванием о том что нет необходимости останавливать без причин в условиях жуткого тумана и что водителям и так тяжело управлять а тут еще и остановленный транспорт, который надо как-то объехать в тумане Вот он и сказал что водитель обязан ...
     
    SergoS, 18 дек 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  20. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.385
    ....учитывать идиотизм неучей-инспекторов?
     
    Арчи_Гудвин, 18 дек 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
    Jedinike, ГастЫр БайтЫр, Crazy и 2 другим нравится это.
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