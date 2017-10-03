В Москве прошли дебаты Навального и Стрелкова

В четверг, 20 июля, состоялись публичные дебаты между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и лидером общественного движения "Новороссия" и главой "Комитета 25 января" Игорем Стрелковым. На один из главных вопросов от Навального, кто сбил Boeing 777, Стрелков ответил лаконично, что подчиненное ему ополчение Boeing "не сбивало за неимением средств, которые могли его сбить". Дебаты прошли в студии Фонда борьбы с коррупцией. Трансляцию вели канал "Навальный LIVE" и канал сторонников Стрелкова "РойТВ" на YouTube, а также Reuters и телеканал "Дождь". Дискуссия состояла из трех раундов. Помимо заготовленных вопросов, задавались дополнительные вопросы от ведущего и зрителей. Подробнее: http://www.newsru.com/russia/20jul2017/debate.html