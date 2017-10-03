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В Москве прошли дебаты Навального и Стрелкова

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем dock, 21 июл 2017.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.570
    В четверг, 20 июля, состоялись публичные дебаты между оппозиционным политиком Алексеем Навальным и лидером общественного движения "Новороссия" и главой "Комитета 25 января" Игорем Стрелковым. На один из главных вопросов от Навального, кто сбил Boeing 777, Стрелков ответил лаконично, что подчиненное ему ополчение Boeing "не сбивало за неимением средств, которые могли его сбить".

    Дебаты прошли в студии Фонда борьбы с коррупцией. Трансляцию вели канал "Навальный LIVE" и канал сторонников Стрелкова "РойТВ" на YouTube, а также Reuters и телеканал "Дождь". Дискуссия состояла из трех раундов. Помимо заготовленных вопросов, задавались дополнительные вопросы от ведущего и зрителей.



    Подробнее: http://www.newsru.com/russia/20jul2017/debate.html
     
    dock, 21 июл 2017
    #1
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  3. Nike

    Nike Гений

    На форуме с:
    18 май 2015
    Сообщения:
    3.526
    Дебаты двух конченных лузеров-"неудачников_хочу в цари_в_президенты", это все что нужно знать.
    Хз зачем это говно пиарят.
     
    Nike, 21 июл 2017
    #2
    Vladm нравится это.
  4. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.459
    Непонятная цель дебатов. Один хочет решить проблемы России победив коррупцию, другой введением монархии.
    Их точку зрения все знают, а спор то в чём?
     
    Пиксель, 21 июл 2017
    #3
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  5. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.981
    Это же событие мирового масштаба! Такие светочи мысли, матерые человечищи! Их должны все каналы в онлайне показывать, по всему миру! Как мы могли это пропустить? :D
     
    Vladm, 21 июл 2017
    #4
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  6. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.981
    Блин, я придумал! Буду бороться за мир во всём мире, и на этой основе выдвигаю себя в президенты планеты! Вы же за мир во всем мире, не так ли? Вы же против войны? Ну, тогда, если вы не идиоты - то точно проголосуете за меня. А все правительства, которые против меня, надо свергнуть - если они против меня, значит они против мира во всем мире, а значит - кровавые режимы!

    И не спрашивайте меня, как я собираюсь достигнуть своей цели (мира во всем мире) - это незначительные детали, главное - это бороться за такую замечательную идею. Да, и еще - дайте денег, плиз!
     
    Vladm, 21 июл 2017
    #5
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  7. Дьяволенок

    Дьяволенок Гений

    На форуме с:
    17 июн 2016
    Сообщения:
    396
    Это со слов Навального? Типа его агитречевка? Какой он, оказывается, холесий. (148) А я про него всякие гадости думал. ;(
     
    Дьяволенок, 21 июл 2017
    #6
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  8. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    5.981
     
    Vladm, 21 июл 2017
    #7
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  9. Незнакомка

    Незнакомка Гений

    На форуме с:
    21 сен 2014
    Сообщения:
    6.605
    Какой-то вид неадекватный у этих двух)))
     
    Незнакомка, 21 июл 2017
    #8
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  10. AGK67

    AGK67 Активный пользователь

    На форуме с:
    5 июл 2017
    Сообщения:
    21
    Стрелков - ВОИН.
    Даже не надо дискуссий.
    ---------------
    Навальный - ГОВНОНАЦИИ,
    Щенок, которого мамка с папкой кормили и отмазали от Аромии.

    ====================
    Стопудова, что в России все НЕ ТАК, когда вонючий "блогер" еще стремиться в Президенты.
    В Сибири много прекрасных мест и мы должны всяким "блогерам" обеспечить сибирское Здоровье - топор, пила, бивак.. Очень замечательно для "навальных" и очень демократично
     
    AGK67, 21 июл 2017
    #9
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  11. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.570
    А кто туда должен стремиться? :D
     
    dock, 22 июл 2017
    #10
  12. TopicStarter Overlay
    dock

    dock Гений

    На форуме с:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    3.570
    http://mi3ch.livejournal.com/3835245.html

     
    dock, 22 июл 2017
    #11
  13. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.459
    Для этого Вам придётся обвинить действующего Президента в том, что он является вашим антиподом и разжигателем войн. А иначе Вам не поверят. После чего Вас затролят как выскочку и утопят в ведре с зелёнкой .
    Так что без перспектив ..
     
    Пиксель, 22 июл 2017
    #12
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  14. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.764
     
    ГастЫр БайтЫр, 23 июл 2017
    #13
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  15. Велес

    Велес Новичок

    На форуме с:
    Сегодня
    Сообщения:
    4
    Про вора Навального известно, нахапал на продаже леса 150 млн. руб.
    Получил срок. Интересно, а сколько нахапал Гиркин-стрелок собирая деньги для ополчения. У нас народ щедрый. На эти деньги можно было вооружить пять дивизий, а он не вооружил даже одного взвода и не освободил ни одной деревни вояка языком
     
    Велес, 3 окт 2017 в 21:19
    #14