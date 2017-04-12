В Казахстане решили ускорить отказ от русского алфавита

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительству необходимо подготовить график перехода на латинский алфавит, сообщают "Новости Казахстана" со ссылкой на газету "Егемен Казахстан". "То есть к 2025 году все деловые документы, периодические издания и книги должны начать выходить на латинице. Сейчас начнется большая подготовительная работа. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу", - подчеркнул Назарбаев. Глава государства напомнил, что исторически начиная со средневековья перевод казахского языка на тот или иной алфавит был связан с политическими причинами. По словам Назарбаева, он еще в 2012 году говорил о необходимости перейти на латиницу в рамках стратегии "Казахстан-2050". Президент отметил, что у молодежи переход на другую систему не вызовет трудностей, так как в школе многие изучают английский язык. "До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице", - цитирует главу государства "Интерфакс". С 2018 года надо будет начать подготовку новых учебников для средних школ, процесс будет организован в ближайшие два года. При этом президент успокоил, что в период адаптации к новому алфавиту по-прежнему будет использоваться кириллица. В Казахстане говорят на двух языках: казахский является государственным, русский - официальным: он используется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским. При этом если в 1989 году русских и казахов в стране республике проживало примерно поровну (по 6228 и 6536 тысяч человек), то по состоянию на начало 2016 года русских в Казахстане 3644 тысяч, а казахов - 11 748 тысяч человек. Отметим, Азербайджан перешел с кириллицы на латиницу уже давно, переход был постепенным и продолжался с 1992 года по 2001 год. Тем временем в Таджикистане, например, думают запретить русские окончания фамилий. Весной 2016 года Душанбе пришлось опровергать эти слухи. После появления в СМИ информации о том, что в документы новорожденных необходимо будет вписывать фамилии и отчества по новым правилам - с таджикскими окончаниями, в Минюсте разъяснили, что ничего подобного не планировалось. Замглавы управления регистрации актов гражданского состояния при Министерстве юстиции Джалолиддин Рахимов подчеркнул, что фамилия ребенка при государственной регистрации рождения записывается по фамилии отца или матери либо фамилии, образованной от имени отца. "Так что если фамилия родителей оканчивается, к примеру, на "ов", "ев" - Петров, Каримов, они вправе дать эту фамилию своему ребенку", - заявил Рахимов. Подробнее: http://www.newsru.com/world/12apr2017/kasachstan.html