В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров

В Госдуму представители трех фракций внесли законопроект, который запрещает использование технологий, которые позволяют обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов Внесенный в нижнюю палату документ о запрете анонимайзеров (программ, позволяющих обходить заблокированные сайты) создан «в целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторами законопроекта стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, а также коммунист Андрей Ещенко. В документе отмечается, что если провайдеры в течение 30 дней самостоятельно не ограничат доступ к сайтам, которые позволяют обойти блокировку, этим займется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций и информационных технологий.