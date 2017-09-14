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В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем azh, 8 июн 2017.

0/5, Голосов: 0
  1. TopicStarter Overlay
    azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.179
    В Госдуму представители трех фракций внесли законопроект, который запрещает использование технологий, которые позволяют обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов

    Внесенный в нижнюю палату документ о запрете анонимайзеров (программ, позволяющих обходить заблокированные сайты) создан «в целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Авторами законопроекта стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, а также коммунист Андрей Ещенко.

    В документе отмечается, что если провайдеры в течение 30 дней самостоятельно не ограничат доступ к сайтам, которые позволяют обойти блокировку, этим займется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций и информационных технологий.
     
    azh, 8 июн 2017
    #1
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.746
    Да...если бог хочет наказать, то отнимает разум!
    депутат.jpg
     
    ОДОБРЯМС, 8 июн 2017
    #2
  4. TopicStarter Overlay
    azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.179
    Интернет-омбудсмен назвал «безумием» запрет анонимайзеров и VPN

    Внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий использование в России технологий обхода блокировок сайтов, «идет вразрез со здравым смыслом». Об этом заявил РБК интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев. Он назвал такой запрет «безумием».

    «Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», — отметил Мариничев.

    Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал интернет-омбудсмен, но, по его мнению, «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране».

     
    azh, 8 июн 2017
    #3
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  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.746
    песочница-гугол-СССР-556206.jpeg
     
    ОДОБРЯМС, 10 июн 2017
    #4
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  6. Brave Crusader

    Brave Crusader Активный пользователь

    На форуме с:
    31 май 2017
    Сообщения:
    84
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    Все закончится именно так
     
    Brave Crusader, 10 июн 2017
    #5
  7. TopicStarter Overlay
    azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.179
    Комитет Госдумы по инфополитике открывает новый сезон регрессивного законодательства

    Со стороны Комитета поддержку получил законопроект о штрафах для VPN, также обсуждается судьба законопроекта о миллионах штрафах для пользователей соцсетей и концепция "Цифровой экономики" с системой предфильтрации трафика
     
    azh, 14 сен 2017 в 12:04
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.179
    azh, 14 сен 2017 в 12:08
    #7