Вторая выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» в городе Бендеры 8 июля

Рады сообщить Вам, что 8 июля пройдет вторая выставка–ярмарка «Покупай приднестровское!». Мероприятие пройдет в г. Бендеры, по ул. Ленина в районе ДК им Ткаченко (начиная с ул. Суворово). Данное мероприятие включено в программу Приднестровского Международного Экономического Форума, в рамках которого выставку – ярмарку посетят международные делегации. На выставке в Бендерах, 8 июля Вас ожидает: - 80 приднестровских предприятий - Тысячи отечественных товаров - Множество подворий на любой вкус - Веселая развлекательная программа - Отличное настроение Приглашаем Вас и коллектив Вашего предприятия посетить выставку всей семьей - оценить и приобрести лучшие товары наших предприятий, а также, весело, полезно и с удовольствием провести время. Источник: рассылка с ТПП ПМР