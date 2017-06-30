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Вторая выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!» в городе Бендеры 8 июля

Тема в разделе 'Афиша ПМР', создана пользователем Admin, 30 июн 2017 в 14:22.

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    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.713
    Рады сообщить Вам, что 8 июля пройдет вторая выставка–ярмарка «Покупай приднестровское!».

    Мероприятие пройдет в г. Бендеры, по ул. Ленина в районе ДК им Ткаченко (начиная с ул. Суворово).

    Данное мероприятие включено в программу Приднестровского Международного Экономического Форума, в рамках которого выставку – ярмарку посетят международные делегации.

    На выставке в Бендерах, 8 июля Вас ожидает:

    - 80 приднестровских предприятий
    - Тысячи отечественных товаров
    - Множество подворий на любой вкус
    - Веселая развлекательная программа
    - Отличное настроение

    Приглашаем Вас и коллектив Вашего предприятия посетить выставку всей семьей - оценить и приобрести лучшие товары наших предприятий, а также, весело, полезно и с удовольствием провести время.

    Источник: рассылка с ТПП ПМР
     
    Admin, 30 июн 2017 в 14:22
    #1
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