Встретимся перед Новым 2017 годом ?

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Lёka, 29 ноя 2016.
Я за
Мне прошлый раз перед НГ понравилось.
23-25 декабря можно.
Да, прекрасно посидели
Я бы не отказалась
...в середине декабря буду знать, позволительна такая роскошь мне или нет )
Но при условии, что у Виги будут отобраны все средства аудио/фото/видеосъёмки
Наконец-то мои намеки в теме про сходку поняты
ты тоже придёшь ?
Если я буду загадывать так далеко, рассмешу судьбу
главное, что бы желание появилось ...
Надеялась,что кто-то будет более решительным и смелым ,не только во флуде. Но и в действии.
Основная часть корпоративов будет 23.12 (пятница)
24~25.12 последнии выходные перед НГ все будут на базаре в поисках ,,,,
Зачем? Ты у меня и так есть )))))
Вот и хватит с тебя
...и у тебя есть не я ...а фото мои из соцсетей
Принимаете со своим столом новичка? Интересно потом почитать 202-300 страниц о себе.
Хм... Смотря когда... Я так калеедарик глянул, разве что 17-го...
Главное, что б не со своим стулом ))))))
Не-а, тИбуретку возьму,чтоб падать легче было. А под столом имел в виду кое-что из подвала. Только отстоялось из лидии, нои и первого номера.Вкус!!!! спесифический!!!!!
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