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Встретимся перед Новым 2017 годом ?

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Lёka, 29 ноя 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.895
    (389)(684)
     
    Lёka, 29 ноя 2016
    #1 + к цитате ответитьTag
    Admin, ГастЫр БайтЫр, Vladm и ещё 1-му нравится это.
  2. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.200
    Я за (081)
     
    Оптик, 29 ноя 2016
    #2 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр, Warlock, VIGO и 2 другим нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.895
    Мне прошлый раз перед НГ понравилось.
     
    Lёka, 29 ноя 2016
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    23-25 декабря можно. (032)
     
    VIGO, 29 ноя 2016
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.200
    Да, прекрасно посидели (025)
     
    Оптик, 29 ноя 2016
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.621
    Я бы не отказалась :$
    ...в середине декабря буду знать, позволительна такая роскошь мне или нет )
     
    ИтсМи, 29 ноя 2016
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  7. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.621
    Но при условии, что у Виги будут отобраны все средства аудио/фото/видеосъёмки :D
     
    ИтсМи, 29 ноя 2016
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Lilo

    Lilo Гений

    Дата регистрации:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.207
    Наконец-то мои намеки в теме про сходку поняты :)
     
    Lilo, 29 ноя 2016
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.559

    [​IMG]
     
    Warlock, 29 ноя 2016
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  10. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.589
    ты тоже придёшь ?
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 ноя 2016
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Lilo

    Lilo Гений

    Дата регистрации:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1.207
    Если я буду загадывать так далеко, рассмешу судьбу :)
     
    Lilo, 29 ноя 2016
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.589
    главное, что бы желание появилось ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 29 ноя 2016
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.895
    Надеялась,что кто-то будет более решительным и смелым ,не только во флуде. Но и в действии.
     
    Lёka, 29 ноя 2016
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. TopicStarter Overlay
    Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    5.895
    Основная часть корпоративов будет 23.12 (пятница)
    24~25.12 последнии выходные перед НГ все будут на базаре в поисках ,,,,
     
    Lёka, 29 ноя 2016
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    Зачем? Ты у меня и так есть )))))
     
    VIGO, 29 ноя 2016
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.621
    Вот и хватит с тебя:D
    ...и у тебя есть не я:D ...а фото мои из соцсетей :cool:
     
    ИтсМи, 29 ноя 2016
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. terrik

    terrik Активный пользователь

    Дата регистрации:
    24 июл 2016
    Сообщения:
    29
    Принимаете со своим столом новичка? Интересно потом почитать 202-300 страниц о себе. (046)
     
    terrik, 1 дек 2016
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.718
    Хм... Смотря когда... Я так калеедарик глянул, разве что 17-го...
     
    Targitai, 1 дек 2016
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    Главное, что б не со своим стулом ))))))
     
    VIGO, 1 дек 2016
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. terrik

    terrik Активный пользователь

    Дата регистрации:
    24 июл 2016
    Сообщения:
    29
    Не-а, тИбуретку возьму,чтоб падать легче было. А под столом имел в виду кое-что из подвала. Только отстоялось из лидии, нои и первого номера.Вкус!!!! спесифический!!!!!
     
    terrik, 1 дек 2016
    #20 + к цитате ответитьTag
    VIGO нравится это.
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