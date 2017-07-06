Время жесткой экономии

http://gov-pmr.org/item/9595 Первое в июле аппаратное совещание состоялось в Государственной администрации под руководством столичного градоначальника Олега Довгопола. Город вступает во второе полугодие с теми же проблемами, главная из которых – падение поступлений в бюджет на фоне продолжающегося экономического кризиса. Но, как подчеркнул мэр, урезание финансирования по многим статьям должно только стимулировать эффективность управления и работу всего городского хозяйства. О текущей бюджетной ситуации говорила заместитель главы по финансовым вопросам Светлана Гладушкина. За прошедшие полгода в городскую казну поступило порядка 107 миллионов рублей, что заметно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Для финансирования зарплат и социально защищённых статей пришлось брать трансферты у государства. Зарплаты выплачены вовремя, питание в детских садах и школах обеспечено на должном уровне, но пришлось экономить на текущем ремонте этих учреждений. Принятый 29 июня государственный бюджет на 2017 год позволит в ближайший месяц сформировать и чёткий бюджет столицы. Очевидно, что «режим жёсткой экономии», в котором существовал Тирасполь, будет продолжаться и даже ужесточаться. Одна из причин недопоступления денег в бюджет города – чрезмерное снижение арендной платы за землю. Пользуясь этим, некоторые граждане пытаются незаконно возводить гаражи, чтобы потом их зарегистрировать. Олег Довгопол уверен, что необходимо пресечь эти попытки, одновременно повысив арендную плату до разумных пределов. Также он подал идею строить гаражи на территориях городских автостоянок, потому что практика показала, что у городских автовладельцев они не востребованы. Можно ожидать, что гаражи будут для них более привлекательны. Мэр также коснулся вопроса устройства парковочных мест в некоторых дворах, которые сами жильцы готовы делать за свои деньги. При этом оплату всех проектных работ возьмёт на себя государственная администрация. Ещё один спорный момент – незаконные перепланировки жилья, за которые положено платить штраф, но сегодня от этого легко уйти. Существующий закон можно истолковать так, что по истечении трёх месяцев после факта незаконной перепланировки штраф можно уже не платить. Олег Довгопол призвал внести ясность в этот вопрос, чтобы закон не давал возможности подобных двусмысленных толкований. В нынешних условиях бюджет остро нуждается в дополнительных доходах, в том числе и от выплаченных штрафов. Заместитель главы по социальному развитию Мария Пащенко сообщила, что тираспольские выпускники в целом показали неплохие результаты по ЕГЭ. Олег Довгопол заострил внимание на диспропорцию в некоторых школах Тирасполя. Например, в ТСШ №7 уже несколько лет фактически отсутствует набор в начальные классы, почти все младшеклассники прилегающего района стремятся попасть в ТСШ №9, которая оказалась перегруженной. По мнению мэра, ТСШ №7 нуждается в срочном улучшении преподавательского состава начальной школы. Мария Пащенко утверждает, что соответствующие меры уже приняты, и в новом учебном году в этой школе обязательно будут 2-3 начальных класса. Заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству Ирина Ольховик обрисовала сложную ситуацию с городской экономикой. По сравнению с прошлым годом заключается меньше договоров на аренду муниципального имущества, стало меньше патентных договоров на торговлю и услуги – сказывается падение спроса. При этом целый ряд хороших достижений в минувшем полугодии есть у муниципальных предприятий «Школьник», «Спецавтохозяйство», «Спецзеленстрой», «ЖЭУК», «ТТУ», «Физиотерапевтическая поликлиника», «Медиацентр «Тирасполь», «Тираслифт» и других. Последний вопрос на повестке дня аппаратного совещания касался противопожарной безопасности Тирасполя. Последний «резонансный» пожар на полигоне ТБО в Малаештах, куда свозится столичный мусор, показал всю остроту ситуации, когда играют роль сразу несколько факторов: жара, время отпусков, летние каникулы, нескошенная вовремя трава и мусор. В результате число возгораний многократно увеличивается, и некоторые из них трудно ликвидировать имеющимися у нас техническими средствами и людскими ресурсами. Для борьбы с этим злом необходимы как активизация разъяснительной работы с населением, так и своевременный вывоз мусора и покос травы.