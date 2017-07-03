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Вопрос по замене радиаторов (батарей) отопления

Тема в разделе 'Строительство и ремонт', создана пользователем alex_sn, 3 июл 2017 в 15:22.

0/5, Голосов: 0
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    alex_sn

    alex_sn Пользователь

    На форуме с:
    23 июн 2017
    Сообщения:
    1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу поделиться опытом или информацией по проведению замены батарей отопления в панельном многоэтажном доме. Начал капитальный ремонт, хочется сменить родные, похожие на батареи(ржавые трубы с тонкими ребрами-пластинками и забившимися в них хламом) на биметаллические. В какие организации надо обращаться по поводу отключения и спуска воды со стояка(теплосети или ЖЭК), как рассчитать количество секций в радиаторе под отапливаемую площадь, есть ли четкие нормативы или законы под эти расчеты? Кто менял с какими трудностями сталкивался и что нужно учитывать? Буду признателен за любую информацию, а то не знаю даже с чего начать...
    Спасибо!
     
    alex_sn, 3 июл 2017 в 15:22
    #1
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  3. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    1.940
    В теплосети приехать лично и с деньгами - эта услуга платная. Там пишите заявление, оплачиваете в кассу и потом вам в дверь позвонит сотрудник и сообщит, что "воду слили"
    "Проблема" - соседи не разрешили пройти через перекрытия.
     
    пряник, 3 июл 2017 в 15:52
    #2
    alex_sn нравится это.
  4. okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.152
    Нормативы и расчеты, конечно же, есть) По СНиПам расчет производится для условий: температура -16 на улице и +18 в комнате, или +20, если комната угловая.
    Расчет количества секций идет не по площади, а по теплопотерям помещения, и еще зависит от температуры воды в системе отопления.
    Если есть типовой проект здания, то там можно узнать теплопотери. Добавить к этой цифре хотя бы 15% на температуру воды ниже расчетной - и подбирать радиаторы по этой увеличенной цифре теплопотерь. В характеристиках отопительного прибора указана тепловая мощность одной секциии.
    На глаз не получится, надо считать или хотя бы у соседей сверху-снизу спросить, сколько у них секций таких же батарей. У нас вот в одной комнате 4 секции, а в другой 11 - а комнаты одинаковые))
     
    okarinasai, 3 июл 2017 в 16:06
    #3
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  5. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.207
    Targitai, 3 июл 2017 в 16:08
    #4
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  6. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    На форуме с:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.931
    какие сложности ... помнится мы меняли без всяких согласований отключений и прочих проблем - летом воды в радиаторах не было - теперь стоит вот такой биметал по 2 шт. десятисекционных в каждой комнате
    Безымянный.JPG
     
    Last edited: 3 июл 2017 в 16:47
    Граф Люцифер, 3 июл 2017 в 16:40
    #5