Вопрос по замене радиаторов (батарей) отопления

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу поделиться опытом или информацией по проведению замены батарей отопления в панельном многоэтажном доме. Начал капитальный ремонт, хочется сменить родные, похожие на батареи(ржавые трубы с тонкими ребрами-пластинками и забившимися в них хламом) на биметаллические. В какие организации надо обращаться по поводу отключения и спуска воды со стояка(теплосети или ЖЭК), как рассчитать количество секций в радиаторе под отапливаемую площадь, есть ли четкие нормативы или законы под эти расчеты? Кто менял с какими трудностями сталкивался и что нужно учитывать? Буду признателен за любую информацию, а то не знаю даже с чего начать... Спасибо!