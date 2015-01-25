Военная техника и вооружения.

Новости из мира вооружений, а также - техника и вооружения прошлых времен. Думаю, что тема будет интересна не только нам, мальчишкам)). Итак, начало. "....В России создан тяжелый беспилотный летательный аппарат, способный выполнять разведывательные задачи и использоваться для уничтожения обнаруженных целей. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире передачи «Генштаб» на радиостанции «Русская служба новостей». По словам Борисова, новая машина будет использоваться в интересах Минобороны а также ФСБ. Ее характеристики пока остаются в секрете. Экспериментальный разведывательный БПЛА большой продолжительности полета. Разработка НИР "Альтиус-М" - "Исследования по обоснованию облика и разработке... БПЛА..." - ведется ОКБ «Сокол» (г.Казань) совместно с компанией «Транзас» (г.Санкт-Петербург), главный конструктор - Александр Владиславович Гомзин. Аванпроект разработчиков в начале октября 2011 г. одержал победу в конкурсе Министерства обороны России на создание БПЛА взлетным весом до 5 тонн (второй участнико конкурса - Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ"). Сумма контракта на проведение НИР "Альтиус-М" - 1 млрд рублей. Итог - разработка и постройка прототипа-демонстратора БПЛА. Сообщалось, что испытания летного образца должны начаться в 2014-2015 г.г. Двигатели - 2 х дизельных двигателя RED A03 / V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением (источник). Мощность: - взлетная - 500 л.с. - максимальная непрерывная - 480 л.с. Длина двигателя - 1102 мм Ширина по головки цилиндров - 741 мм Ширина по выхлопные патрубки - 850 мм Высота - 706 мм Объем - 6134 куб.см Выглядят они примерно так: ТТХ БПЛА: Масса - до 5000 кг Дальность полета - до 10 000 км Продолжительность полета - 48 часов для сравнения, американский Predator MQ-1 может летать максимум 40 часов. Пока других точных данных нет. Но по косвенным. Потолок у них примерно одинаковый. В нашем будет стоят АФАР РЛС. Никакого АФАР в MQ/RQ-1 нет и в помине. Скорость. К сожалению масса пустого БПЛА неизвестна. Но по мощности двигателя и примерным размерам можно судить, что он будет просто рвать MQ-1. Напомню, у MQ-1 мощность двигателя (одного) составляет всего 103 лошадиных силы. Разницу ощущаете? Ждем активного тестирования новых БПЛА в регионах, где происходят боевые столкновения. Только это покажет их реальную эффективность. У нас вон папуасы с майдана есть...."(с) Источник: cont.ws.