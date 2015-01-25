Военная техника и вооружения.

Первые танки «Армата» поступят в российскую армию уже в феврале (ФОТО/ВИДЕО)

Первая партия танков на платформе «Армата» поступит в войска в феврале 2015 года, сообщает заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Олега Бочкарева.«Пока не можем говорить, сколько точно будет машин в этой партии, но вероятность того, что в феврале эта партия пойдет, очень высокая. У меня сомнений в этом нет», — сказал Бочкарев.Впервые танк будет продемонстрирован широкой общественности на параде Победы 9 мая 2015 года. На Красной площади покажут первую опытно-промышленную партию танков, которая впоследствии будет дорабатываться. В конце 2015 года эти машины отправят в опытно-войсковую эксплуатацию, которая поможет подготовиться к государственным испытаниям.«Армата» является унифицированной тяжелой гусеничной платформой, на базе которой будут выпускаться основные боевые танки нового поколения. Они придут на смену сразу трем основным танкам российской армии: Т-72, Т-80 и Т-90.Ранее сообщалось, что на шасси «Арматы» также планируется создать широкий спектр боевых машин для российской армии. Основные характеристики и внешний вид платформы до сих пор засекречены.Закрытая демонстрация «Арматы» прошла в Нижнем Тагиле в сентябре 2013 года. Предположительно, высокопоставленным российским чиновникам продемонстрировали три образца военной техники на базе новой платформы: основной боевой танк, тяжелую боевую машину пехоты и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.