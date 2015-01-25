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Военная техника и вооружения.

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Арчи_Гудвин, 25 янв 2015.

Страница 1 из 12
  1. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    Новости из мира вооружений, а также - техника и вооружения прошлых времен.
    Думаю, что тема будет интересна не только нам, мальчишкам)).
    Итак, начало.
    "....В России создан тяжелый беспилотный летательный аппарат, способный выполнять разведывательные задачи и использоваться для уничтожения обнаруженных целей. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире передачи «Генштаб» на радиостанции «Русская служба новостей».
    По словам Борисова, новая машина будет использоваться в интересах Минобороны а также ФСБ. Ее характеристики пока остаются в секрете.
    Экспериментальный разведывательный БПЛА большой продолжительности полета. Разработка НИР "Альтиус-М" - "Исследования по обоснованию облика и разработке... БПЛА..." - ведется ОКБ «Сокол» (г.Казань) совместно с компанией «Транзас» (г.Санкт-Петербург), главный конструктор - Александр Владиславович Гомзин. Аванпроект разработчиков в начале октября 2011 г. одержал победу в конкурсе Министерства обороны России на создание БПЛА взлетным весом до 5 тонн (второй участнико конкурса - Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ"). Сумма контракта на проведение НИР "Альтиус-М" - 1 млрд рублей. Итог - разработка и постройка прототипа-демонстратора БПЛА. Сообщалось, что испытания летного образца должны начаться в 2014-2015 г.г.
    [​IMG]
    Двигатели - 2 х дизельных двигателя RED A03 / V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением (источник).
    Мощность:
    - взлетная - 500 л.с.
    - максимальная непрерывная - 480 л.с.
    Длина двигателя - 1102 мм
    Ширина по головки цилиндров - 741 мм
    Ширина по выхлопные патрубки - 850 мм
    Высота - 706 мм
    Объем - 6134 куб.см
    Выглядят они примерно так:
    [​IMG]
    ТТХ БПЛА:

    Масса - до 5000 кг
    Дальность полета - до 10 000 км
    Продолжительность полета - 48 часов
    для сравнения, американский Predator MQ-1 может летать максимум 40 часов.
    Пока других точных данных нет. Но по косвенным. Потолок у них примерно одинаковый. В нашем будет стоят АФАР РЛС. Никакого АФАР в MQ/RQ-1 нет и в помине. Скорость. К сожалению масса пустого БПЛА неизвестна. Но по мощности двигателя и примерным размерам можно судить, что он будет просто рвать MQ-1. Напомню, у MQ-1 мощность двигателя (одного) составляет всего 103 лошадиных силы. Разницу ощущаете?
    Ждем активного тестирования новых БПЛА в регионах, где происходят боевые столкновения. Только это покажет их реальную эффективность. У нас вон папуасы с майдана есть...."(с)
    Источник: cont.ws.
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    Валерьян, 25 янв 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.498
    Прицепить бы ему ещё пару ракет...
     
    Оптик, 25 янв 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    Первый я знаю, ведется очень хорошо.
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    История.
    Первый в мире автомат

    [​IMG]

    [​IMG]
    Автомат Фёдорова, 1916 г.     Калибр – 6,5 мм. Длина – 1000 мм. Длина ствола – 520 мм. Патрон 6,5×50 мм Арисака (三十年式実包). Гильза имела и фланец, и проточку.Пороховой заряд – 2,15 г. Масса пули – 9,02 г. Начальная скорость – 660 м/с. Ёмкость магазина – 25 патронов.
    [​IMG]

    Сейчас уже мало кто знает, что знаменитая мосинская трёхлинейка, почти сто лет простоявшая на вооружении, задумывалась как временная мера до скорого, как тогда полагали, перехода на автоматическую винтовку. И действительно, в последнее десятилетие XIX и первое десятилетие ХХ века проекты автоматизации винтовки сыпались как из рога изобилия. В числе изобретателей, взявшихся за эту проблему, был и выпускник Михайловской артиллерийской академии Владимир Григорьевич Фёдоров.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Первоначально Фёдоров, как и многие другие изобретатели, работал над автоматизацией винтовки Мосина. Но удовлетворить поставленным требованиям, в основном по весу, оказалось невозможным без коренной переделки конструкции. Целесообразнее было делать всю винтовку заново.

    Занимаясь доводкой своей винтовки, Фёдоров вынашивал идею создания автоматического пехотного оружия следующего поколения. Главное, что давало возможность улучшить характеристики оружия, это уменьшение калибра. Опыт недавней русско-японской войны подтвердил правильность такого подхода. Японская армия и некоторые другие армии того времени (румынская, итальянская, нидерландская, греческая) были вооружены винтовкой калибра 6,5 мм, а американский флот вооружился даже 6-миллиметровой винтовкой Ли-Нэви. Фронтовые офицеры отмечали, что значительной разницы о действии пуль русской и японской винтовки за исключением близких дистанций обнаружено не было.

    Фёдоров провел длительные работы по проектированию и испытанию патронов малых калибров начиная с 5,5 мм. В итоге исследований он остановился на калибре 6,5 мм и спроектировал патрон с гильзой без закраин (в противоположность крайне неудобной гильзе с закраинами винтовочного патрона трехлинейки), Пули малых калибров обладали повышенной начальной скоростью, так как с уменьшением диаметра канала ствола появлялась возможность поднять давление пороховых газов, практически не увеличивая вес оружия. Высокая начальная скорость и снижение сопротивления воздуха полету пули уменьшенного калибра привели к значительному росту дальности прямого выстрела, это упрощало прицеливание. Новый патрон дал возможность увеличить боезапас стрелка, уменьшил отдачу оружия.

    [​IMG]

    Первая автоматическая винтовка конструкции Фёдорова
    В 1913 году Фёдоров изготовил два экземпляра облегченной и уменьшенной автоматической винтовки под свой патрон калибра 6,5 мм. Давление в стволе стало возможным поднять с 2750 до 3500 атмосфер. Высокая начальная скорость пули позволила уменьшить длину ствола и сократить размеры оружия примерно до одного метра. По своим боевым качествам новое оружие оказалось промежуточным между автоматической винтовкой и ручным пулеметом, поэтому по предложению изобретателя решено было дать ему и новое наименование – автомат.

    [​IMG]

    Начавшаяся в 1914 году война приостановила работы над автоматическим оружием. Перед войной считалось, что накопленных запасов военного снаряжения вполне достаточно для ее победоносного окончания. Производством оружия, боеприпасов и военного снаряжения в мирное время занимались лишь 17 специализированных заводов, преимущественно казенных. Винтовки выпускали на Тульском, Сестрорецком и Ижевском заводах. Загрузка военной промышленности составляла 10—15 процентов их мощности – ровно настолько, чтобы поддержать производство. Это приводило к утечке квалифицированных кадров. Малые объемы производства не позволяли создать запасы сырья и полуфабрикатов. Поэтому с началом войны обнаружилась катастрофическая нехватка вооружения. Положение осложнялось еще и тем, что специалисты были мобилизованы в действующую армию. На фронте оказались и конструкторы, работавшие над автоматическим оружием.

    [​IMG]

    Автомат Фёдорова. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург
    С большими трудностями началась перестройка промышленности на военные рельсы. Были возвращены на заводы рабочие и инженеры, в их числе Фёдоров и другие оружейники. К концу 1915 года нехватку всех видов военного снаряжения в основном преодолели. Исключение составили орудия крупных калибров и винтовки. Нехватку последних и попытались компенсировать импортом. Тогда царское правительство закупало оружие по всему свету. В дело вместе с нашей старой Берданкой пошла современная ей французская Винтовка Гра, а также итальянская винтовка Веттерли-Витали образца 1871 года. Не забыли и об американском Винчестере, который поставщик В числе прочих образцов были закуплены и японские винтовки Арисака калибра 6,5 мм. Некоторое количество этих винтовок имелось у нас также и после русско-японской войны. Естественно, поступали не только сами винтовки, но и боеприпасы, а так как производство своих боеприпасов калибра 6,5 мм в России не было развернуто, автомат переделали под более слабый японский патрон.

    Автомат Федорова принадлежит к тем образцам оружия, действие которых основано на принципе использования отдачи при коротком ходе ствола. Сцепление затвора со стволом достигалось при помощи двух сцепных щек, которые, сцепляясь цапфами со стволом, двигались вместе с ним.

    [​IMG]

    1 – ствол; 2 – ствольная накладка; 3 – прицел; 4 – патронник; 5 – ударник; 6 —возвратная пружина; 7 – курок; 8 – корпус; 9 – спусковой механизм; 10 – спусковой крючок; 11 – магазин; 12 – защелка магазина; 13 – ложа.
    Во время стрельбы ствол двигался в пазах коробки своими направляющими, находившимися снизу на казенной части ствола. В продольном пазу, между этими направляющими, имелись гнезда, в которых располагалась ствольная задержка, служившая для удержания ствола в заднем положении до возвращения затвора, и вращающийся на оси ускоритель.
    Спусковой механизм позволял вести как одиночный, так и автоматический огонь, для чего первый в мире автомат был снабжен специальным переводчиком.
    Автомат Федорова имел приставной коробчатый магазин ёмкостью 25 патронов, располагающихся в нем в шахматном порядке. В случае необходимости наполнение . магазина может производиться из обоймы, вставляемой сверху в специальные пазы коробки; затвор при этом удерживается в заднем положении специальной затворной задержкой.

    Первой партией нового оружия, которое сам Фёдоров назвал автоматом, вооружили специальную команду 189-го Измаильского пехотного полка, и 1 декабря 1916 года отправили ее на Румынский фронт. Помимо этого, автомат Федорова проходил войсковые испытания в 10-м корпусном авиаотряде в качестве оружия самообороны лётчиков-наблюдателей.

    В боях быстро выяснилось, что автоматом во многих случаях можно с успехом заменить ручной пулемет. Вскоре появились предложения увеличить толщину стенок ствола (как у ручного пулемёта) с тем, чтобы он не перегревался при стрельбе длинными очередями. Реализация предложения означала создание сверхлегкого ручного пулемета, пригодного для вооружения едва ли не всех пехотинцев. Во время войны эти работы закончены не были, их завершили в конце 20-х годов.

    В середине войны было принято решение о строительстве в Коврове завода по производству автоматического оружия. Специальная комиссия отобрала образцы для испытаний. Остановились на автомате Фёдорова и ручном пулемете датской фирмы «Мадсен». Решение это прозвучало довольно неожиданно, так как еще в войну 1905 года опыт применения датских пулеметов в русской армии (а их было довольно много – около 1000 штук) оказался отрицательным. Работы на концессионных началах вели датские специалисты, которые после революции вернулись обратно в Данию.
    Вскоре после Октябрьской революции Фёдорова направили в Ковров для продолжения работ по выпуску автоматов. Шел 1918 год. На заводе Фёдорова избрали директором – тогда эта должность была выборной. Заведующим же опытной мастерской назначили Дегтярева. Уже в следующем году автомат запустили в серийное производство, а в 1924 году приступили к работам по созданию унифицированного с автоматом ряда пулеметов – ручных, авиационных, зенитных, танковых.

    [​IMG]

    Ручной пулемёт Фёдорова с кожухом от Льюиса.
    Автоматы Фёдорова стояли на вооружении до конца 1928 года, но вдруг в этом самом 1928 году к пехотному оружию было выдвинуто чрезмерное, как потом выяснилось, требование, чтобы оно могло бронебойными пулями поражать бронированные цели. Так как пуля 6,5 мм пробивала несколько меньшую броню, чем винтовочная пуля 7,62 мм, автомат решили снять с производства, а вместо него усилить работы по созданию автоматической винтовки. Кроме того, запасы японских патронов не были безграничны. Развёртывать же собственное производство нового типа патронов тогда посчитали экономически нецелесообразным.
    Последним боевым эпизодом применения автомата Фёдорова стала советско-финская война – тогда имеющиеся на складах экземпляры передали в войска, чтобы компенсировать нехватку пистолетов-пулемётов. Есть сведения, что некоторые экземпляры приняли участи также и в битве под Москвой.
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
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  6. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.690
    Супер...и это только то, о чём нам разрешили узнать, а сколько интересностей может быть засекречено...)
     
    ИтсМи, 25 янв 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    Новости из мира закупок вооружений.
    "....Индия отказывается от французского Rafale - победил российский Су-30МКИ. Россия приложила руку, чтобы сорвать «сделку века» - поставку 126 французских истребителей Rafale в Индию. Это означает для Франции конец производства этих самолетов вообще, а для Москвы – новый интересный и перспективный контракт
    Дело в том, что французы сделали машины значительно дороже и не хотят делится технологиями.
    Дели намерен купить вместо них партию российских истребителей Су-30МКИ. В международных военных учениях, где Су-30МКИ встречались с F-15 и F-16, «Миражами» и «Тайфунами» они всегда выходили победителем. Поэтому Индия уверена в своем выборе."(с)


    [​IMG]
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    Вот это номер,блин горелый-индусы могут не взять "Рафали"!
    September 10th, 2014
    [​IMG]

    Индия может отказаться от закупки 126 "Рафалей" (французский самолет победил в многомиллиардном конкурсе) - переговоры идут долго, нудно и без прогресса.
    Но нашим тут ничего не светит - вперед вырвался европейский "Тайфун"! Причем не британской, а германской (!) сборки - немцы предложили цену в 9,8 млрд.долл. и, естественно, наладят лицензионное производство (местных нервировало отношение французов как к недоразвитым туземцам, к-рые принципиально не смогут освоить современные технологии).
    Посмотрим на развитие событий!

    Носикот ещё в сентябре об этом писал
     
    Валерьян, 25 янв 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    "...В состав боевой экипировки «Ратник», создаваемой для военнослужащих Сухопутных войск, ВДВ и Морской пехоты ВС РФ, будет включен автомат АК-12 производства концерна «Калашников», сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире передачи Генштаб на радиостанции РСН. Он опередил на конкурсе своего соперника — автомат АЕК-971 производства завода имени Дегтярева..."(с)
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    Русский "Корнет" - убийца "Абрамсов".
    [​IMG]

    В США ломают голову над продажей новой партии своих танков в Ирак. Главная проблема заключается в уязвимости этих неповоротливых гусеничных военных машин. Об этом в начале января 2015 года сообщила Тони Капаччио из Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Пентагоне. Речь идет о новых вариантах танка M1A2 Abrams, вес которого был доведен до запредельных 70 тонн. Наращивание массы потребовалось для того, чтобы повысить выживаемость машины. Прежде всего, ходовой части - от поражения минами и фугасами, а также экипажа - от ударов противотанковыми ракетами.

    Предыдущая модернизация американского танка привела к увеличению его массы с 57 тонн до 67.5 тонны. Тогда также был усилен бронещит ходовой части, изменена система внутреннего электроснабжения. Все датчики визуального контроля были изготовлены в безопасном для экипажа исполнении, а пулемет получил электронное управление изнутри машины. Но, как показала военная практика, это не дало желаемых результатов. Кстати, тогда специалистам General Dynamics Corp. (GD) пришлось изрядно попотеть над гидроамортизаторами, чтобы сохранить клиренс на уровне 432/482 мм.

    Теперь же из пресс-релиза Минобороны США стало известно, что «осуществляемая для Иракской Армии новая модернизация предусматривает включение в себя дополнительную броню днища и установку новых легких вышибных панелей, так как прежние не всегда срабатывали. Особо оговаривается компоновка машины роликами для разминирования. Кроме того экипаж получит новейшую всепогодную систему ночного видения, обеспечивающую 360-градусный обзор». Сохранили американцы и наружный телефон, с помощью которого можно позвонить экипажу. Эта опция давно уже не применяется у других танкостроителей, однако в Пентагоне считают крайне важно иметь дополнительную надежную связь между экипажем и сопровождающей танк пехотой.
    Ужасный и великий «Корнет»
    Всё это, конечно, приветствуется военными чиновниками, однако главные вопросы, касающиеся защиты от ракетных атак, не снимает. Эксперты, осведомленные о реальной ситуации с машинами M1A1 версии SA, которые были проданы в Ирак в 2010-2012 годах, сообщили, что из 140 поставленных танков только 40 находятся в боеготовом состоянии. При всем этом информация о сожженных Abrams крайне противоречива. В Пентагоне сообщили, что многие машины были захвачены исламскими боевиками на базах иракских вооруженных сил и затем подбиты американской авиацией. Однако ряд источников говорит, что львиная доля штатовской тяжелой бронетехники все-таки были уничтожена противотанковыми управляемыми ракетами 9M133 комплекса «Корнет», которые боевики, предположительно, захватили в Сирии.

    Так, журналисты британского еженедельника «Джейнс дефенс уикли» (Defence Weekly) были свидетелями уничтожения пяти танков Abrams ПТУРами. По их данным, в период с 1 января до конца мая 2014 года было подбито 28 танков из тех, что США поставили по контракту 2010-2012 годов. В репортажах особо отмечалось эффективность ракеты 9М113 ПТРК «Корнет», которую теперь называют убийцей Abrams.

    Например, на западе провинции Анбар 6 июня 2014 года один из иракских танков Abrams попал под шквальный огонь нескольких гранатометов РПГ-7 и M79 «Оса» (из арсенала бывшей югославской армии). Они не приносили никакого вреда гусеничной машине, пока не выстрелили из «Корнета». Мгновенно пораженная башня оказалась в огне, повалил густой черный дым. Обследования подбитых «американцев» показывает, что «русский эффективный кумулятивный заряд» уничтожает экипаж, хотя не приводит к полному разрушению боевой машины, разделенной на отсеки.

    Характеристики ПТУР «Корнет»
    Состоит из:
    - управляемых ракет 9М133-1 с тандемно-кумулятивной и термобарической боевыми частями;
    - пусковой переносной или многозарядной установки
    - тепловизионного прицела 1ПН-79 «Метис-2».

    Дальность стрельбы:
    - днем 100-5500 м
    - ночью 100-3500 м

    Стартовый вес ракеты - 26 кг
    Вес ракеты в ТПК - 29 кг
    Калибр ракеты - 152 мм
    Длина ракеты -1200 мм

    Время перевода в боевое положение - менее одной минуты.
    Время подготовки и производства выстрела - менее одной секунды.
    Бронепробиваемость: 1000-1200 мм
    Боевой расчет: два человека.
    Источник: interpolit.ru.
     
    Арчи_Гудвин, 25 янв 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    [​IMG]
     
    Арчи_Гудвин, 17 фев 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    BUSHik, ГастЫр БайтЫр, Валерьян и 3 другим нравится это.
  12. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.966
    Первые танки «Армата» поступят в российскую армию уже в феврале (ФОТО/ВИДЕО)
    Первая партия танков на платформе «Армата» поступит в войска в феврале 2015 года, сообщает заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Олега Бочкарева.

    «Пока не можем говорить, сколько точно будет машин в этой партии, но вероятность того, что в феврале эта партия пойдет, очень высокая. У меня сомнений в этом нет», — сказал Бочкарев.

    Впервые танк будет продемонстрирован широкой общественности на параде Победы 9 мая 2015 года. На Красной площади покажут первую опытно-промышленную партию танков, которая впоследствии будет дорабатываться. В конце 2015 года эти машины отправят в опытно-войсковую эксплуатацию, которая поможет подготовиться к государственным испытаниям.

    «Армата» является унифицированной тяжелой гусеничной платформой, на базе которой будут выпускаться основные боевые танки нового поколения. Они придут на смену сразу трем основным танкам российской армии: Т-72, Т-80 и Т-90.

    Ранее сообщалось, что на шасси «Арматы» также планируется создать широкий спектр боевых машин для российской армии. Основные характеристики и внешний вид платформы до сих пор засекречены.

    Закрытая демонстрация «Арматы» прошла в Нижнем Тагиле в сентябре 2013 года. Предположительно, высокопоставленным российским чиновникам продемонстрировали три образца военной техники на базе новой платформы: основной боевой танк, тяжелую боевую машину пехоты и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
     
    ГастЫр БайтЫр, 23 фев 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. BUSHik

    BUSHik Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    701



    Какой у вас логин в WoT?))
     
    BUSHik, 23 фев 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
  14. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    уважаемый BUSHik, я просто процитировал. Авторство внизу поста, в подписи.
    А инфа - нужная, иногда желательно определить, что же это проползло по экрану).
     
    Арчи_Гудвин, 23 фев 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    дубль
     
    Арчи_Гудвин, 23 фев 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    Интересно, че уж душой кривить.
    Я только на 64 катался, но по отзывам одна из лучших подвесок.
    Тут же по видео видно, что катки от 72, ну и торсионы само сабой, а вот гусянка другая.
     
    Last edited: 23 фев 2015
    Валерьян, 23 фев 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. BUSHik

    BUSHik Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    701
    Я видел.Извените,если я чем то обидел,не думал ,что это так постыдно.
    Если человек этим не интересуется,то и выкладвать не будет.
     
    BUSHik, 23 фев 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.747
    мххх) мне интересно "вооружение и техника", но игра показалась скучной. Видать не сумел въехать в тему)
     
    Арчи_Гудвин, 23 фев 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.966
    посмотрел - на 9 мая у меня рабочая смена выпадает .... попробую поменяться, на Парад смотаться, хочется своими глазами на него взглянуть .... хотя техника так быстро проезжает мимо тебя, когда уже с Площади выезжает ....
     
    ГастЫр БайтЫр, 23 фев 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.071
    Я когда был в Москве не запаривался в толпу, Знающие люди подсказали где будет стоять и проходить, - прогулялись, рассмотрели, а потом поехали на дачу
     
    Валерьян, 23 фев 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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