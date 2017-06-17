Водительские удостоверения Молдовы

С 2019 года водители будут вынуждены обновить водительские права Начиная с 2019 года водители, имеющие водительские удостоверения без срока действия (выдававшиеся между 1995 и 2007 годами), будут вынуждены обновить их. Им будут выданы действительные на 10 лет водительские удостоверения, как происходит с 2008 года. Исключение будет сделано для водителей, которые достигли 65-летнего возраста, для которых срок действия водительских удостоверений составит пять лет, с их продлением после предъявления медицинской справки. Соответствующие положения содержатся в проекте закона, который предусматривает изменение условий выдачи водительских удостоверений, передает IPN. В случае истечения срока действия водительских удостоверений процедура упрощается, то есть не нужно будет сдавать экзамен для получения водительских удостоверений. Для продления водительских удостоверений нужна будет медицинская справка. В Агентстве государственных услуг отметили для IPN, что практика ограничения срока действия водительских удостоверений в зависимости от возраста водителей применяется в странах Европейского союза. Таким образом, в зависимости от страны, возраст и периодичность продления водительских удостоверений варьируют: после 40 лет (Венгрия) – каждые 5 лет, после 50 лет (Италия, Португалия) – каждые 5 лет и др. Проект находится на стадии согласования и передан Министерству юстиции, которое должно в течение 30 дней дать заключение. В дальнейшем, все замечания и предложения будут приняты во внимание или отклонены с необходимыми обоснованиями.