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Вниманию тираспольчан! МГУП «Тирастеплоэнерго информирует

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем Admin, 29 июн 2017 в 13:24.

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    Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.683
    В связи с проведением гидравлических испытаний магистральных и внутриквартирных тепловых сетей в период с 3 июля по 14 июля 2017 года будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям микрорайонов г. Тирасполя – Центр, Кировский, Красные казармы, Суворовский, Западный и потребителям г. Днестровска.

    В указанный период работы на внутридомовых сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения без согласования с МГУП «Тирастеплоэнерго» категорически запрещены.

    http://tirasadmin.org/new/2017-06-29/14285
     
    Admin, 29 июн 2017 в 13:24
    #1
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