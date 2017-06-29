Вниманию тираспольчан! МГУП «Тирастеплоэнерго информирует

В связи с проведением гидравлических испытаний магистральных и внутриквартирных тепловых сетей в период с 3 июля по 14 июля 2017 года будет прекращена подача горячего водоснабжения потребителям микрорайонов г. Тирасполя – Центр, Кировский, Красные казармы, Суворовский, Западный и потребителям г. Днестровска. В указанный период работы на внутридомовых сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения без согласования с МГУП «Тирастеплоэнерго» категорически запрещены. http://tirasadmin.org/new/2017-06-29/14285