Виноград, вино....

Вот меня именно белый виноград и интересует.

Раньше делали из яблочного жмыха, но сейчас консервный наш стоит...потому будем делать из белого винограда...кто какие сорта использует...кто какие пропорции

Говорят если смешать "Булат" и "Нагу" то вроде классное получается

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