Виноград, вино....

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Lёka, 10 сен 2014.
Тема для тех кто делает вино, кто пьет вино,,,
Оооо Леночка прям с утреца начнем
Вино делать не умею ( делает мама с папой), но помочь выпить это
Нравиться из вин: "Микада (сливовое японское)" , "Савиньён блан".
Кто из каких сортов винограда делает вино? Кто где берет виноград?
мы в этом году делали вино из клубники, такое вкусное получилось, жалко, мало, литров 5
а это как? напишите свой рецепт
http://bee-woman.ru/all/domashnee-klubnichnoe-vino/ вот так. нехлопотно, но дорого по себестоимости) 180 рэ на 5-6 литров вина ушло
это если нет своей клубники
ну, а с другой стороны, растить свою клубнику = человекочасы, так и получается: или время, или деньги.
Хорошее вино из сорта Молдова - только конечно из спелой и сладкой ягоды).
Можно добавить и другой, в том числе белый виноград - с одной Молдовы ну очень концентрированное темно-красное вино).
Вот меня именно белый виноград и интересует.
Раньше делали из яблочного жмыха, но сейчас консервный наш стоит...потому будем делать из белого винограда...кто какие сорта использует...кто какие пропорции
Говорят если смешать "Булат" и "Нагу" то вроде классное получается
хмм). Это скорее сидр получался. Очень вкусный напиток, но изготавливается из чистого яблочного сока.
Виноград выращиваю, вино делаю, вино пью ))
Сортов винограда куча, много лет досаживали вместо погибших кустов, поэтому сорта перемешались и цвета тоже (белый, розовый, черный), да и какая разница из какого винограда, главное, что мой собственный и покупать не нужно и моего вина на 2 семьи хватает от вина до вина.
Делаю так:
1. собираю виноград - сбор стараюсь делать через день после дождя, так виноград чище и сочнее. Со сбором не спешу, даю винограду набраться сладости (конец сентября, начало октября), как только осы начинают его интенсивно жрать, значит виноград пора убирать )).
2. пропускаю через теребилку в кадки для брожения. Перед тереблением веду учет количества собранных ведер, из расчета 2 ведра винограда = 1 ведро сока. Как правило урожай составляет от 32 до 38 вёдер.
3. исходя из того, сколько ведер винограда я собрал, подсчитываю количество сока, как правило от 16 до 19 вёдер, и поскольку у меня две 100 литровые дубовые бочки, то добавляю на этот сок ровно столько воды, чтобы заполнить две бочки, как правило от 5 до 2 ведер. На ведро воды сыплю 2,5 кг. сахара + на каждое ведро сока ещё по 0,3 кг.
4. всё это перемешиваю и оставляю бродить на полных трое суток. Пока вино бродит, тщательно мою бочки: вначале холодной водой, пока не будет чистая вытекать, затем ведро кипятка с пол пачки соды, запариваю на 10-15 минут и далее снова водой, пока не будет чистая. Мытье проводится с 3-х метровой цепью внутри.
5. на 4-е сутки сливаю вино в бочки, для этого у меня есть специальное приспособление, которое опускается на дно кадки и путем подсоса через шланг, вино течет прямо в бочку - на входе в бочку ставлю дополнительный сетчатый фильтр.
6. оставшийся после слива жмых, я пропускаю через пресс дожимая его до состояния кирпича. Чтоб из пресса достать жмых, приходится его вырубывать топором.
7. вино продолжает бродить в бочках. Через 40 суток уже можно пить. Но начинаю этот процесс гораздо раньше, где-то через неделю после слива, тогда вино еще сладковатое и газированное.
Все, дальше не надо! Может для кого-то это и вино...А чистое вино, без сахара вы пробовали?
Пробовал, моя теща такое делает, оно кислое, густое и очень тяжелое, на утро голова квадратная, еще губы и зубы синие и круг от стакана на столе не отмывается ))). Я же даю сахар на сок, чтоб после брожения вино было полусладким, иначе вся сладость сока превращается в спирт и вино выходит сухим, что для меня не есть гуд. А 2 ведра воды на 18 ведер сока - это капля в море, мне ведь нужно бочки дополнить. Раньше мой отец делал вино из чистого сока, затем сливал его и заливал на жмых воду с сахаром, именно это вино он и пил, легкое, вкусное и приятное, а густой тяжелый сок предпочитала мама, ну и по осени, остатки вина из сока шли на самогонку.
Теща, к стати всегда пьет мое вино и каждый раз говорит, что тоже нальет в свой сок немного водички.
Вы то сами делали когда нибудь вино или так, все по слухам, да по рассказам? Я делал и из сока и с добавлением воды, поэтому избрал для себя оптимальный рецепт, описанный выше.
Делал. И мои прадеды делали, и родители делали! Без сахара - так было заведено! А нынче может еще пару литров спирта в бочку жахнуть...шоб оно сладкое да крепкое. Портвейн 777...к примеру.
ваша теща в аду работает, чтоль???)
Если она такое делает, то это совсем не вяжется с указанным ниже
тк, сухое вино не может быть кислым и тяжелым, это уже уксус.
А если ушло в спирт, который испаряется,то остается истинный вкус вина, и даже самый дешевый виноград может иметь вполне приятный вкус.
Да, в прошлом году часть вина была изготовлено полностью без добавления сахара или чего либо. Приятное легкое насыщенное вино темно-красного цвета.
Во вторую часть сока была добавлена фруктоза и более ничего. Чуток покрепче.
Процитирую вас: "Все, дальше не надо". Спирта в вине должно быть ровно столько, сколько получено при естественном брожении. Если вино бродит плохо (похолодало например) и получилось слишком сладким (сахар не сбродился в спирт), то тогда можно добавить, что оно не суксусилось или не начало бродить второй раз, а в остальных случаях, спирт только ухудшить вкусовые качества вина.
Вино - напиток, полученный путем естественного брожения виноградного сока! Если вы добавляете сахар, полученный из свеклы, то это уже бражка. Пить можно, но это не вино!
Это как "коньяк" полученный из зернового спирта! Крепкий, имеет цвет...шо ишо надо?
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