Визуальные обманы ) (фокусы)

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Andy, 25 дек 2013.
Добавляем своё! не стесняемся!
p.s. на счет флуда я не против
Анекдот!
Встречаются Коперфильд и наш таможенник. Спорят кто из лучший иллюзионист. Коперфильд - заковывается цепи, закрывается замками и т.д. и т.п. - всё, нельзя никак освободиться! Прочитал заклинание - замки открылись, цепи упали!
Наш таможенник: - Тоже мне фокус! Видишь вот стоит состав с красной икрой?!
Коперфильд: - Ну вижу!
Таможенник: - А теперь это - "зелёный горошек"! И поставил печать на накладную)))
https://ok.ru/video/303871822392
http://timeallnews.ru/25549-bilet-n...gi-na-eto-stoit-posmotret-svoimi-glazami.html
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