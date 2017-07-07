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Визуальные обманы ) (фокусы)

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Andy, 25 дек 2013.

5/5, Голосов: 2
  1. TopicStarter Overlay
    Andy

    Andy Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    1.022





    Добавляем своё! не стесняемся!
    p.s. на счет флуда я не против :p
     
    Andy, 25 дек 2013
    #1
    Crazy и Анаконда нравится это.
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  3. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    6.713
    Анекдот!
    Встречаются Коперфильд и наш таможенник. Спорят кто из лучший иллюзионист. Коперфильд - заковывается цепи, закрывается замками и т.д. и т.п. - всё, нельзя никак освободиться! Прочитал заклинание - замки открылись, цепи упали!
    Наш таможенник: - Тоже мне фокус! Видишь вот стоит состав с красной икрой?!
    Коперфильд: - Ну вижу!
    Таможенник: - А теперь это - "зелёный горошек"! И поставил печать на накладную)))
     
    Анаконда, 25 дек 2013
    #2
    Незнакомка, Crazy, LOOK и 2 другим нравится это.
  4. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.374
     
    VIGO, 30 дек 2015
    #3
  5. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.374
    VIGO, 7 июл 2017 в 00:06
    #4
  6. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.374
    VIGO, 7 июл 2017 в 00:27
    #5