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Видео и фото (Дубоссары, Слободзея, Каменка, Днестровск, Рыбница)

Тема в разделе 'Дубоссары, Слободзея, Каменка, Днестровск, Рыбница', создана пользователем VIGO, 2 июн 2015.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
     
    VIGO, 2 июн 2015
    #1
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  3. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.093
    Зачем? если даже заголовок не помещается?
    И есть же тема фото Приднестровья
     
    Валерьян, 3 июн 2015
    #2
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  4. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.670
    Диспут - форум ПМР. Тирасполь, Бендеры. Зачем? :)
     
    Warlock, 3 июн 2015
    #3
  5. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.093
    бОльшие города.
    Я не притесняю, наоборот, мне нравится Днестровск, мне нравятся Дубоссары
    Просто кое кто увлёкся набиванием тем и комментариев
     
    Валерьян, 3 июн 2015
    #4
    Warlock нравится это.
  6. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.670
    Ясно..) Просто вы не слышали заставку Радио-Дубоссары. " Радио БОЛЬШОГО города" я всегда смеюсь когда слышу. :D Рио-де-Жанейро, блин. :D
     
    Warlock, 3 июн 2015
    #5
    Platini и Lёka нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    Они сильно мешают, что спать не дают?
    Для чего тогда вообще форум?
    А по поводу вновь создаваемых тем, другие подобные темы - слишком всеобъемлющие и нужное, искать довольно сложно, особенно, если там 100-200 страниц.
     
    VIGO, 3 июн 2015
    #6
  8. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.042
    и это повод штамповать темы?
    а не проще все в одной искать?
    Сверху есть графа "поиск" попробуйте ею воспользоваться.
     
    Lёka, 3 июн 2015
    #7
    Platini и Валерьян нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    Пробовал - 50/50. Потому при не нахождении нужной темы под пост приходится создавать новую тему в нужном разделе.
     
    VIGO, 3 июн 2015
    #8
  10. коммерсант

    коммерсант Гений

    На форуме с:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.768
    коммерсант, 3 июн 2015
    #9
    Lёka нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    06.02.2015
    Памятник Остапу Бендеру в Рыбнице

    Информированные источники на условиях анонимности сообщили, что в городе Рыбница в ближайшее время будет открыт памятник Остапу Ибрагимовичу Бендеру-Задунайскому, сыну турецко-подданного, великому комбинатору и уроженцу приднестровского города Бендеры.

    [​IMG]

    Монумент высотой три с половиной метра установят в районе старой автостанции, рядом с мостом через реку Днестр. Именно в этом месте герой произведений Ильфа и Петрова переходил советско-румынскую границу. Вспоминаем «Золотого телёнка»:

    "Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту.

    Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.

    — Проклятое блюдо! — прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию."

    Открытию памятника будет приурочено к очередной годовщине перехода через Днестр. Перед мероприятием состоится конференция «Остап Бендер: прошлое, настоящее, будущее», посвященное трагической судьбе нашего земляка.

    Образ Остапа Бендера увековечен памятниками в ряде городов бывшего СССР. Надеюсь, что монумент в Рыбнице будет отличаться какими-то особенными чертами, что поможет городу сохранить архитектурную самобытность.
     
    Last edited: 20 июл 2015
    VIGO, 20 июл 2015
    #10
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  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.953
    И при каких тут делах памятник Остапу Бендеру в Элисте?
    Где приднестровские плавни и где Рыбница?
    ПЛАВНИ — заболоченные поймы в устьях, дельтах, зарастающие старицы крупных рек на юге России, заливаемые полыми водами, где господствуют влаголюбивые тростниковые заросли с рогозом и камышом, встречаются участки пойменных лесов. Большие площади плавни занимают в дельтах Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Кубани, Волги, Амударьи. В связи со строительством водохранилищ и уменьшением паводковых вод площадь плавней заметно сократилась. В низкую воду обнажаются плоские острова, низменные заливные луга. Плавни используются как сенокосы, а при осушении — под посевы риса. Здесь основное местообитание водоплавающих птиц.

    Очевидно, хреновато они осведомлены эти "информированные источники"!
     
    ОДОБРЯМС, 20 июл 2015
    #11
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  13. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    Фото то вставили видимо в качестве примера. (032)
    При чем тут ТЕ плавни из "Золотого телёнка" к тексту? (040)
    Мне интересно другое, построили ли его к нашему времени или заглохло дело? Если построили - можно фото с разных ракурсов? ;)
     
    VIGO, 20 июл 2015
    #12
  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.953
    А кто вам сказал, что его вообще собирались строить? Вот к нему и обращайтесь...пусть расскажет! Даже на базаре про это не говорили!
     
    ОДОБРЯМС, 20 июл 2015
    #13
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  15. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
     
    VIGO, 28 авг 2015
    #14
    Робинзон и Оптик нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
     
    VIGO, 28 авг 2015
    #15
    Робинзон и Оптик нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    г.Днестровск
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    VIGO, 30 авг 2015
    #16
    Робинзон, Оптик и Warlock нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    День города в Каменке.
     
    VIGO, 30 авг 2015
    #17
    Робинзон и Оптик нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
    VIGO, 23 сен 2015
    #18
    Оптик и Warlock нравится это.
  20. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.670
    Атака НЛО? :D Где ты раньше был! А то я не с первой серии начал!)))
     
    Warlock, 23 сен 2015
    #19
    Оптик, Lёka и VIGO-Tiraspol нравится это.
  21. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.364
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    VIGO, 26 сен 2015
    #20
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