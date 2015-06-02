Видео и фото (Дубоссары, Слободзея, Каменка, Днестровск, Рыбница)

Тема в разделе 'Дубоссары, Слободзея, Каменка, Днестровск, Рыбница', создана пользователем VIGO, 2 июн 2015.
Зачем? если даже заголовок не помещается?
И есть же тема фото Приднестровья
Диспут - форум ПМР. Тирасполь, Бендеры. Зачем?
бОльшие города.
Я не притесняю, наоборот, мне нравится Днестровск, мне нравятся Дубоссары
Просто кое кто увлёкся набиванием тем и комментариев
Ясно..) Просто вы не слышали заставку Радио-Дубоссары. " Радио БОЛЬШОГО города" я всегда смеюсь когда слышу. Рио-де-Жанейро, блин.
Они сильно мешают, что спать не дают?
Для чего тогда вообще форум?
А по поводу вновь создаваемых тем, другие подобные темы - слишком всеобъемлющие и нужное, искать довольно сложно, особенно, если там 100-200 страниц.
и это повод штамповать темы?
а не проще все в одной искать?
Сверху есть графа "поиск" попробуйте ею воспользоваться.
Пробовал - 50/50. Потому при не нахождении нужной темы под пост приходится создавать новую тему в нужном разделе.
Поездка в Приднестровье
06.02.2015
Памятник Остапу Бендеру в Рыбнице
Информированные источники на условиях анонимности сообщили, что в городе Рыбница в ближайшее время будет открыт памятник Остапу Ибрагимовичу Бендеру-Задунайскому, сыну турецко-подданного, великому комбинатору и уроженцу приднестровского города Бендеры.
Монумент высотой три с половиной метра установят в районе старой автостанции, рядом с мостом через реку Днестр. Именно в этом месте герой произведений Ильфа и Петрова переходил советско-румынскую границу. Вспоминаем «Золотого телёнка»:
"Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту.
Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли.
— Проклятое блюдо! — прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию."
Открытию памятника будет приурочено к очередной годовщине перехода через Днестр. Перед мероприятием состоится конференция «Остап Бендер: прошлое, настоящее, будущее», посвященное трагической судьбе нашего земляка.
Образ Остапа Бендера увековечен памятниками в ряде городов бывшего СССР. Надеюсь, что монумент в Рыбнице будет отличаться какими-то особенными чертами, что поможет городу сохранить архитектурную самобытность.
И при каких тут делах памятник Остапу Бендеру в Элисте?
Где приднестровские плавни и где Рыбница?
ПЛАВНИ — заболоченные поймы в устьях, дельтах, зарастающие старицы крупных рек на юге России, заливаемые полыми водами, где господствуют влаголюбивые тростниковые заросли с рогозом и камышом, встречаются участки пойменных лесов. Большие площади плавни занимают в дельтах Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Кубани, Волги, Амударьи. В связи со строительством водохранилищ и уменьшением паводковых вод площадь плавней заметно сократилась. В низкую воду обнажаются плоские острова, низменные заливные луга. Плавни используются как сенокосы, а при осушении — под посевы риса. Здесь основное местообитание водоплавающих птиц.
Очевидно, хреновато они осведомлены эти "информированные источники"!
Фото то вставили видимо в качестве примера.
При чем тут ТЕ плавни из "Золотого телёнка" к тексту?
Мне интересно другое, построили ли его к нашему времени или заглохло дело? Если построили - можно фото с разных ракурсов?
А кто вам сказал, что его вообще собирались строить? Вот к нему и обращайтесь...пусть расскажет! Даже на базаре про это не говорили!
г.Днестровск
День города в Каменке.
Первомайск сегодня ))))
http://webcam.idc.md/?id=5
Атака НЛО? Где ты раньше был! А то я не с первой серии начал!)))
Spoiler: Фото г.Днестровск (Приднестровье). 1 часть
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