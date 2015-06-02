Видео и фото (Дубоссары, Слободзея, Каменка, Днестровск, Рыбница)

Монумент высотой три с половиной метра установят в районе старой автостанции, рядом с мостом через реку Днестр. Именно в этом месте герой произведений Ильфа и Петрова переходил советско-румынскую границу. Вспоминаем «Золотого телёнка»:

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