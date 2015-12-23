Верховный Совет VI созыва приступил к работе.

Открылась первая сессия Верховного Совета VI созыва В столице проходит первое пленарное заседание сессии Верховного Совета VI созыва. Согласно Конституции, на первой сессии нового состава парламента присутствует Глава государства. Президент открывает первое заседание Верховного Совета и поручает его ведение старейшему депутату до избрания Председателя в установленном порядке. Согласно регламентирующим документам, Верховный Совет на первом заседании заслушивает доклад председателя Центральной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Верховного Совета данного созыва, после чего для проверки полномочий избранных депутатов из числа депутатов избирает временную комиссию по мандатам и поручает ей рассмотреть материалы по выборам депутатов Верховного Совета. После выборов Председателя Верховный Совет избирает его заместителей, принимает правовые акты, регламентирующие деятельность ВС ПМР и его органов, формирует рабочие органы, принимает решения по обеспечению его деятельности. Порядок избрания Председателя, заместителей Председателя Верховного Совета определяются регламентом законодательного органа. В связи с этим темы Выборы 2015 - подготовка, проведение, итоги..., и Митинг после "Выборы 2015" несколько утрачивают свое значение. Сегодня все начинается с чистого листа. Давайте вместе будем следить за развитием событий...