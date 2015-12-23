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Верховный Совет VI созыва приступил к работе.

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем BoyKot, 23 дек 2015.

5/5, 1 голос
Страница 1 из 19
  1. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.378
    Открылась первая сессия Верховного Совета VI созыва

    В столице проходит первое пленарное заседание сессии Верховного Совета VI созыва. Согласно Конституции, на первой сессии нового состава парламента присутствует Глава государства.

    Президент открывает первое заседание Верховного Совета и поручает его ведение старейшему депутату до избрания Председателя в установленном порядке.

    Согласно регламентирующим документам, Верховный Совет на первом заседании заслушивает доклад председателя Центральной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Верховного Совета данного созыва, после чего для проверки полномочий избранных депутатов из числа депутатов избирает временную комиссию по мандатам и поручает ей рассмотреть материалы по выборам депутатов Верховного Совета.

    После выборов Председателя Верховный Совет избирает его заместителей, принимает правовые акты, регламентирующие деятельность ВС ПМР и его органов, формирует рабочие органы, принимает решения по обеспечению его деятельности.

    Порядок избрания Председателя, заместителей Председателя Верховного Совета определяются регламентом законодательного органа.

    В связи с этим темы Выборы 2015 - подготовка, проведение, итоги..., и Митинг после "Выборы 2015" несколько утрачивают свое значение.
    Сегодня все начинается с чистого листа.
    Давайте вместе будем следить за развитием событий...
     
    BoyKot, 23 дек 2015
    #1
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  3. Тасманский

    Тасманский Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.124
    спикер.jpg И первая новость: Красносельский - спикер ВС
     
    Тасманский, 23 дек 2015
    #2
    Елена, москва, Арчи_Гудвин и ещё 1-му нравится это.
  4. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    843
    Неожиданно(009)
     
    Сухарик, 23 дек 2015
    #3
    Арчи_Гудвин нравится это.
  5. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.319
    Гм. Еще неожиданнее будет переход к "парламентской республике". Не сразу конечно).
     
    Арчи_Гудвин, 23 дек 2015
    #4
  6. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.378
    Очень даже ожидаемо, логично и мудро: он не представитель холдинга, не представитель Обновления и в то-же время не является сторонником политики Президента.
    Так что найдена золотая середина, как говорится "ни вашим, ни нашим", чтобы не было кривотолков и разговоров о том что "монополия" окончательно монополизировала власть...
     
    BoyKot, 23 дек 2015
    #5
    Елена, nirvana, москва и 3 другим нравится это.
  7. Inspector

    Inspector Гений

    На форуме с:
    22 авг 2013
    Сообщения:
    195
    А разве он после МВД не пошел работать на некую руководящую должность в структуре охраны холдинга?
    А вообще первый бендерчанин вроде как на этом посту.
     
    Inspector, 23 дек 2015
    #6
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  8. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    885
    гыгыгы

    ожидаемо...) расписывать, что будет дальше - не буду)))
    но я полностью солидарен и меня всё устраивает :D
     
    fly1ng, 23 дек 2015
    #7
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  9. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.378
    По крайней мере, на выборы он шел как независимый депутат, и даже в черные списки в предвыборных пасквилях исполнительной власти ни разу не попал...
     
    BoyKot, 23 дек 2015
    #8
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  10. Сухарик

    Сухарик Гений

    На форуме с:
    21 авг 2013
    Сообщения:
    843
    Уверен, что не пойдут на это.
     
    Сухарик, 23 дек 2015
    #9
  11. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.378
    Согласен, если уж сильно припрет, то легче импичмент инициировать...
     
    BoyKot, 23 дек 2015
    #10
  12. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    10.319
    в данный момент конечно не пойдут. А через год? большой вопрос.
     
    Арчи_Гудвин, 23 дек 2015
    #11
    b-city нравится это.
  13. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    3.020
    [​IMG]
    Спикером Верховного Совета ПМР VI созыва, избран Красносельский Вадим Николаевич за него проголосовало 42 депутата, 1 - против (Хоржан Олег Олегович).Голосование проходило открыто. Проголосовали за заместителей Председателя Верховного Совета Галину Михайловну Антюфееву и Щерба Александра Сергеевича единогласно, 1 - против (Хоржан Олег Олегович)
     
    Санек, 23 дек 2015
    #12
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  14. Sonic_md

    Sonic_md Гений

    На форуме с:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    300
    Вот вам и следующий Президент
     
    Sonic_md, 23 дек 2015
    #13
    fly1ng, nirvana, b-city и ещё 1-му нравится это.
  15. WoWaN

    WoWaN Гений

    На форуме с:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    7.200
    Ндя....Чет как то...Нам еще ментовской республики не хватало ))))?
     
    WoWaN, 23 дек 2015
    #14
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  16. Санек

    Санек Гений

    На форуме с:
    19 мар 2015
    Сообщения:
    3.020
    Председателем Правительство ПМР, единогласно, избран Прокудин Павел Николаевич.
     
    Санек, 23 дек 2015
    #15
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  17. Sonic_md

    Sonic_md Гений

    На форуме с:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    300
    Если республика и граждане станет жить лучше, то какая разница, полицейской или олигархское гос-во будет))
     
    Sonic_md, 23 дек 2015
    #16
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  18. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.378
    Утверждена структура Верховного Совета

    В ходе первого пленарного заседания утверждена структура Верховного Совета VI созыва. В составе парламента восемь комитетов и три постоянные комиссии.

    Комитет по экономической политике, бюджету и финансам возглавил Александр Мартынов.

    Председателем Комитета по развитию предпринимательства и промышленности стал Виктор Гузун.

    Комитет по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства возглавил Сергей Чебан.

    Председательствовать в Комитете по вопросам АПК, транспорту, строительству, природным ресурсам и экологии будет в нынешнем созыве Ефимий Коваль.

    Комитет по законодательству, обороне, безопасности, миротворческой деятельности, правоохранительным органам, защите прав и свобод граждан (объединил вопросы, которые находились в ведении двух комитетов Верховного Совета V созыва) возглавила Галина Антюфеева.

    Председателем Комитета по органам местной власти, местного самоуправления и ЖКХ стал Олег Василатий.

    Председатель Комитета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике – Игорь Буга.

    Председатель Комитета по образованию, науке и культуре – Михаил Бурла, в прошлом созыве возглавлявший Верховный Совет.

    Председатель Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике – Григорий Дьяченко, сохранивший за собой эту должность с прошлого созыва.

    Председатель Комиссии по внешней политике и международным связям – Галина Антюфеева.

    Председатель Счетной комиссии – Александр Коршунов, возглавлявший этот орган и в предыдущем созыве.
     
    BoyKot, 23 дек 2015
    #17
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  19. TopicStarter Overlay
    BoyKot

    BoyKot Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.378
    Верховный Совет ПМР одобрил кандидатуру Павла Прокудина на пост Председателя Правительства

    Среди вопросов, внесённых в повестку дня его первого пленарного заседания, было и рассмотрение предложенной Президентом Евгением Шевчуком кандидатуры Павла Прокудина на пост Председателя Правительства. Кандидатуру в ходе заседания сессии представил лично Глава государства.

    Далее слово было предоставлено Павлу Прокудину. Основными задачами Правительства он назвал безусловное выполнение обязательств в социально-экономической сфере. Павел Прокудин, в частности, указал на необходимость изыскания средств на покрытие социальных выплат. Он также призвал все ветви власти к диалогу и совместной выработке антикризисных мер.

    «Уже в январе должен быть принят пакет антикризисных документов. Также важнейшими приоритетами является повышение качества медобслуживание и развитие отрасли просвещения. Правительству также необходимо заниматься развитием агрокомплекса, особое внимание уделить мелиорации», - озвучил своё видение предстоящей работы исполнительных органов власти Павел Прокудин.

    После выступления кандидат в премьеры ответил на вопросы парламентариев.

    За кандидатуру нового Председателя Правительства Верховный Совет проголосовал единогласно. Голосование проходило в открытой форме.

    Напомним, что правительство Приднестровья было отправлено в отставку в связи с избранием прежнего его руководителя Татьяны Туранской депутатом парламента. 29 ноября этого года в Приднестровской Молдавской Республике впервые прошёл единый день голосования – избирались депутаты Верховного и местных советов всех уровней, а также главы сельских (поселковых) администраций.
     
    BoyKot, 23 дек 2015
    #18
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  20. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.878
    Все "ЗА",а "БАБА-ЯГА ПРОТИВ"
     
    ОДОБРЯМС, 23 дек 2015
    #19
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  21. москва

    москва Гений

    На форуме с:
    18 дек 2014
    Сообщения:
    339

    кто ее спрашивать будет, бабку ёжку эту:D
    а если серьезно - в замы выбраны вполне достойные люди )
     
    москва, 23 дек 2015
    #20
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