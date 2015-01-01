Вернуть купленную вещь. Можно ли?

Подойдите и вежливо объясните, что ваши радужные надежды подарить подарок к определенному времени разрушены и подарок не актуален. Моральное состояние компенсирует только возврат денег. Если продавец с совестью, то вернет без лишних разговоров. Если нет, тогда включаем злого полицейского.

И вообще...по новому закону каждый продавец патентщик обязан на бутике повесить данные своего патента, ФИО. Если этого нет и продавец будет упираться, это уже расстрельная статья

Добивайтесь справедливости!. Мы с вами, если что...

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