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Вернуть купленную вещь. Можно ли?

Тема в разделе 'Обо всём', создана пользователем Sonic_md, 1 янв 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    248
    Привет

    с Новым годом!

    30 декабря в Бендерах, ТЦ ПитПассаж в центре, в центре напротив ТЦ Виктория в бутике Рыбницкий трикотаж купил вещь.

    Вообщем 31 декабря вещь вручил. Вещь не подошла + не понравилась. (Ну с кем не бывает)

    Вещь не мерили, просто из пакета достали, посмотрели: вердикт не нравится + не подходит по размеру.
    На ней осталась пришитая бирка: цена, модель, размер и т.д. (реквизиты рыбницкого трикотажа).

    Чек не брал, да и вроде в том бутике нет аппарата. По кр. мере я не подумал взять. Решил что подойдет.

    Завтра хочу пойти (т.к. сегодня наверняка закрыто) и вернуть вещь? Никогда не сталкивался с таким. Вроде как 10 дней есть на это (тем более, что вещь даже не надевалась дома). В Шерифе имея чек на руках без проблем обменял вещь на след. день.
    А тут чека нет, но есть бирка. Плюс продавец вроде в книжку записала покупку мою.

    Обязаны ли вернуть деньги (или скажут мол на эту же сумму выбирай другое у нас)? Т.к. хочу именно вернуть деньги и купить вещь нужного размера и фасона в другом месте.

    И есть ли телефон о защите прав потребителя и т.д. Чтоб туда звонить в случае отказа возвращать деньги.

    спасибо. С праздником
     
    Sonic_md, 1 янв 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.231
    Должны поменять или вернуть деньги и без чека. По патенту у нас без кассовых аппаратов работают. Только бутик не перепутайте )
     
    Оптик, 1 янв 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. klёn

    klёn Гений

    Дата регистрации:
    24 апр 2014
    Сообщения:
    695
    1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар
    надлежащего качества на аналогичный в торговом предприятии, где он был
    приобретен, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону,
    расцветке, размеру либо по иным причинам не может быть им использован
    по назначению.
    Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в
    течение 14 дней не считая дня покупки.
    Обмен товара надлежащего качества производится, если он не был в
    употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
    пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый чек, выданный
    потребителю вместе с проданным товаром.
    Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в
    настоящей статье, утверждается Правительством Приднестровской
    Молдавской Республики.
    2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже в
    момент обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе по своему
    выбору расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной за него
    денежной суммы либо обменять товар на аналогичный при первом
    поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан
    сообщить потребителю, потребовавшему обмена товара, о его поступлении
    в продажу.

    http://www.pmr.md/570fb10793f3f32fe...ikanskaya_obshchestvennaya_organizatsiya.html
     
    klёn, 1 янв 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.361
    Подойдите и вежливо объясните, что ваши радужные надежды подарить подарок к определенному времени разрушены и подарок не актуален. Моральное состояние компенсирует только возврат денег. Если продавец с совестью, то вернет без лишних разговоров. Если нет, тогда включаем злого полицейского.
    И вообще...по новому закону каждый продавец патентщик обязан на бутике повесить данные своего патента, ФИО. Если этого нет и продавец будет упираться, это уже расстрельная статья
    Добивайтесь справедливости!. Мы с вами, если что...
     
    коммерсант, 1 янв 2015
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  5. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.681
    Точно? Потому что если там есть кассовый аппарат то могут начаться качели. Вам конечно же скажут раз нет чека, а мы просто обязаны были его вам дать, то где гарантии что вы купили именно у нас.

    Узнайте точно. Либо прогуляйтесь туда лично, если не далеко живете. Если они вдруг сегодня работают, то у них будет лишняя "зацепка".

    14 дней.

    Обязаны в течении 14 дней. А далее по тексту
     
    alexisbn, 1 янв 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.361
    Только завтра, со 2-го числа.. А может даже и с 3-го..
     
    коммерсант, 1 янв 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. Волчишка

    Волчишка Гений

    Дата регистрации:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    2.362
    Вот Вам телефон союза защиты прав потребителей ПМР:
    0 533 99899

    Сам однажды обращался за помощью. Мужчина с той стороны все подробно объяснил, как мне действовать. Я брал блендер, который вышел из строя при первом включении. Обратившись к продавцу на второй день, мне пытались втюхать что-то типа гарантийного ремонта, но я настаивал на возврате денег - зачем мне ремонтированная вещь?. Короче, когда я при них позвонил в союз защиты прав, то разговор пошел совершенно в ином ключе.
    Удачи Вам.
     
    Волчишка, 1 янв 2015
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  8. Герман

    Герман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    717
    Вернуть, вещь, да что может быть проще, надо правильно объяснить продавцу, свои права, его обязанности, и последствия, которые ждут последнего, если он, решит нарушить закон. Две недели назад, я покрасил капот, на своём Мерседесе, после того, как высох лак, оказалось, что мастер, по подбору краски, не угадал, со цветом, ну, чуть-чуть, отличалось, если не говорить, то, и не заметишь, короче, приехал к нему, объяснил, показал, и всё уладилось, два часа подбирал краску ( в первом случае 15 минут) собрал весь набор, там, краска, лак, отвердитель, загуститель, пластификатор, даже не знаю все названия, и оплатил повторную покраску у автомаляра, вот вам пример, того, что решить можно любой вопрос, миром. А, если откажется, первое, что нужно сделать, это, написать претензию в двух экземплярах, на одном, из которых, продавец, или владелец лавки ( уж, никак, не бутика), должен поставить подпись, и число.
     
    Герман, 1 янв 2015
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  9. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    248
    Ага, всем спасибо.

    Т.е. аргумент "вещь НЕ ПОНРАВИЛАСЬ тому, кому она предназначалась" достаточен, чтобы вернули деньги?
     
    Sonic_md, 1 янв 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Теоретически да.
    Зависит от продавца, как дальше ситуация развернётся. Но закон на вашей стороне
     
    Валерьян, 1 янв 2015
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  11. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.868
    на будущее берите у продавца (патенщика) товарный чек он по вашей просьбе выпишет его от руки на специальном бланке, а если купили что-то у юридического лица то в любом случае вам должны дать чек из кассового аппарата
     
    Ctrl+V, 1 янв 2015
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  12. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.231
    Мне бы стыдно было возвращать. Ни разу такого не практиковал. Поменять на другой размер ( цвет)- другое дело.
     
    Оптик, 1 янв 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.892
    Смотря что, и смотря сколько стоит.
     
    Валерьян, 1 янв 2015
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  14. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.231
    Обычно смотрю, что покупаю. Брак - особая ситуация , а так.... .
     
    Last edited: 1 янв 2015
    Оптик, 1 янв 2015
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  15. Герман

    Герман Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    717
    При чём здесь, аргументы, вы, не обязаны объяснять, по какой причине возвращайте вещь, просто возвращайте, в соответствии, с вашими правами, у меня было такое несколько раз,здесь, в Тирасполе, ну в России, там вообще, всё просто, там уже 10 лет, как перестали вешать объявления " Купленный товар, обмену, и возврату не подлежит", с таким объявлением можно на такой штраф нарваться, что мама дорогая, есть перечень товара, который, действительно нельзя вернуть, например лекарства, а это, вернёте, без вопросов.
     
    Герман, 1 янв 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    Sonic_md

    Sonic_md Гений

    Дата регистрации:
    15 мар 2014
    Сообщения:
    248
    Ага, спасибо за разъяснения.
    Я тут подумал, а если она скажет, мол не покупали у нас эту вещь 30 декабря, а покупали фиг знает когда.
    И вправду, как доказать, что я купил именно 30 декабря?

    Вообщем надеюсь, что продавец норм будет.
     
    Sonic_md, 1 янв 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.513
    Не на бутике это всё повесить, а носить бейджик с этими данными. У нас это уже год назад ввели.
     
    Анаконда, 2 янв 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Анаконда

    Анаконда Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    5.513
    Для начала - сходите и обменяйте. У нас - меняют.
     
    Анаконда, 2 янв 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. коммерсант

    коммерсант Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    3.361
    Не только у "вас". По всей стране это ввели. И как видно для многих он еще достаточно "новый".
    -------------
    ------------
    Так что если "вашим" удобнее бейджики, это их дело. "Наши" посчитали более удобным вывески на бутики. В любом случае такие идентификаторы могут помочь покупателю обратить свою жалобу конкретному продавцу.
    В типографии продаются товарные чеки и любой предприниматель может выдать заполненный чек любому желающему покупателю.
     
    коммерсант, 2 янв 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Свидетель

    Свидетель Гений

    Дата регистрации:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Я не слышала вообще, чтоб кого-то за подобное нарушение штрафовали, правовое государство это не только издание законов, это и работники ответсвенные и механизмы исполнения.
     
    Свидетель, 2 янв 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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