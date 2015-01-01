Вернуть купленную вещь. Можно ли?

Привет с Новым годом! 30 декабря в Бендерах, ТЦ ПитПассаж в центре, в центре напротив ТЦ Виктория в бутике Рыбницкий трикотаж купил вещь. Вообщем 31 декабря вещь вручил. Вещь не подошла + не понравилась. (Ну с кем не бывает) Вещь не мерили, просто из пакета достали, посмотрели: вердикт не нравится + не подходит по размеру. На ней осталась пришитая бирка: цена, модель, размер и т.д. (реквизиты рыбницкого трикотажа). Чек не брал, да и вроде в том бутике нет аппарата. По кр. мере я не подумал взять. Решил что подойдет. Завтра хочу пойти (т.к. сегодня наверняка закрыто) и вернуть вещь? Никогда не сталкивался с таким. Вроде как 10 дней есть на это (тем более, что вещь даже не надевалась дома). В Шерифе имея чек на руках без проблем обменял вещь на след. день. А тут чека нет, но есть бирка. Плюс продавец вроде в книжку записала покупку мою. Обязаны ли вернуть деньги (или скажут мол на эту же сумму выбирай другое у нас)? Т.к. хочу именно вернуть деньги и купить вещь нужного размера и фасона в другом месте. И есть ли телефон о защите прав потребителя и т.д. Чтоб туда звонить в случае отказа возвращать деньги. спасибо. С праздником