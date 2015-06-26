Ваш последний просмотренный фильм

Как моя жена говорит. Ты всЁ посмотрел! А Этот который ты хочешь пока ещё не сняли! За тобой Голливуд не успевает!К стати Виго, когда уже выйдет фильм о звёздных войнах (продолжение)? Давно Обещанный! Говорят в 16 ом? Видел фото со сёмок но пока секрет.