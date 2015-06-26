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Ваш последний просмотренный фильм

Тема в разделе 'Музыка, фото и видео', создана пользователем VIGO-Tiraspol, 26 июн 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
     
    VIGO, 26 июн 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.036
    Третий лишний 2
     
    Алексей, 26 июн 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
  3. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    Лучше ссылку приводите, когда пишете какой фильм - на скачивание, на торрент, а лучше на ютуб! (687)(689)
    Прост так удобнее будет мне кажется! ;)
     
    VIGO, 26 июн 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.559
    Как моя жена говорит. Ты всЁ посмотрел! А Этот который ты хочешь пока ещё не сняли! За тобой Голливуд не успевает! :D
    К стати Виго, когда уже выйдет фильм о звёздных войнах (продолжение)? Давно Обещанный! Говорят в 16 ом? Видел фото со сёмок но пока секрет.
     
    Warlock, 26 июн 2015
    #4 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  5. Алексей

    Алексей Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.036
    Он вчера ток вышел в кинотеатре, его еще нет в интернете даже
     
    Алексей, 26 июн 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lёka и VIGO-Tiraspol нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    Я по Звездным войнам не особо, это вам лучше к Найке обратиться ;)
     
    VIGO, 26 июн 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  7. Майк Вазовски

    Майк Вазовски Гений

    Дата регистрации:
    10 июл 2014
    Сообщения:
    849
    Сейчас вот только-только посмотрели "Новобранцы идут на войну [Les bidasses s'en vont en guerre]", 1974, добрая французская комедия, есть на портале
     
    Майк Вазовски, 26 июн 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
    ГастЫр БайтЫр и Lёka нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
     
    VIGO, 26 июн 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  9. Sasha_Tiras

    Sasha_Tiras Гений

    Дата регистрации:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    188
    Sasha_Tiras, 27 июн 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
    Warlock, Оптик и VIGO-Tiraspol нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    VIGO, 27 июн 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
    Warlock и Sasha_Tiras нравится это.
  11. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    щас какоето кино по рен тв)))
     
    Псих, 27 июн 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  12. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.621
    ИтсМи, 27 июн 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. ИтсМи

    ИтсМи Гений

    Дата регистрации:
    24 сен 2013
    Сообщения:
    3.621
    И все же...не последний, а крайний.
     
    ИтсМи, 27 июн 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    VIGO

    VIGO Автор

    Дата регистрации:
    10 май 2015
    Сообщения:
    8.680
    Тогда уж - только что просмотренный )))) Что сути не меняет и является всё равно последним на данный момент времени! :p;)
     
    VIGO, 27 июн 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Sasha_Tiras

    Sasha_Tiras Гений

    Дата регистрации:
    9 янв 2014
    Сообщения:
    188
    Sasha_Tiras, 27 июн 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
    LOOK и WoWaN нравится это.
  16. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    Качну пожалуй!
    Посмотрю на теток без силикона!
     
    WoWaN, 27 июн 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
    Sasha_Tiras нравится это.
  17. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    WoWaN, 27 июн 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
    Sasha_Tiras нравится это.
  18. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
    Те кому под 40!
    Фильм "Пионеры-герои"
    Пока для меня это фильм года!
    [​IMG]
     
    WoWaN, 8 июл 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
    LOOK и Lёka нравится это.
  19. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    1.866
    Ctrl+V, 8 июл 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Псих

    Псих Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    3.910
    терминатор генезис, вчера
     
    Псих, 8 июл 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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