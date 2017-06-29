Бюджет ПМР 2017.

Предлагаю создать тему и тут обсуждать бюджет. Очень поверхностно если судить с точки зрения обывателя, что у нас в "дано": - Дефицит бюджета, как и в прошлые годы 30-40%; - I квартал 2017 расходы будут проводиться по аналогии с предыдущим годом из-за неготовности бюджета; - заверения перед выборами будущих победителей, что дефицит можно покрыть за счёт выемки средств из "плохих" офшоров; - в реальности бюджет все предыдущие годы покрывался за счёт прямых российских траншов и косвенных в виде газового спецсчёта; Как найти решение задачи? Если какие-то данные неверно я указал, то просто поправьте. Не превращайте тему в политические споры - только по существу бюджета и его проблем.