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Бюджет ПМР 2017.

Тема в разделе 'Экономика ПМР', создана пользователем andand1, 9 янв 2017.

0/5, Голосов: 0
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  1. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Гений

    На форуме с:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    107
    Предлагаю создать тему и тут обсуждать бюджет.
    Очень поверхностно если судить с точки зрения обывателя, что у нас в "дано":
    - Дефицит бюджета, как и в прошлые годы 30-40%;
    - I квартал 2017 расходы будут проводиться по аналогии с предыдущим годом из-за неготовности бюджета;
    - заверения перед выборами будущих победителей, что дефицит можно покрыть за счёт выемки средств из "плохих" офшоров;
    - в реальности бюджет все предыдущие годы покрывался за счёт прямых российских траншов и косвенных в виде газового спецсчёта;
    Как найти решение задачи?
    Если какие-то данные неверно я указал, то просто поправьте. Не превращайте тему в политические споры - только по существу бюджета и его проблем.
     
    andand1, 9 янв 2017
    #1
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  3. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    828
    Как минимум - перестать его бездарно тратить.. недавно ездил к родственникам в с. Гиска. И наблюдал просто до жути идиотскую картину. Сами рабочие от государственных структур говорили: "Вот будучи у себя дома, я, как хозяин - так бы не делал.. и ты бы не делал, верно? Но тут - заставляют! Как сказали - так и делаем"
    Приезжает председатель проверять работу, и говорит (а делали, по секрету скажу, слив водяной, на который на тот момент уже было потрачено более 140 тысяч рублей.. разрыли половину улицы - улица одна из двух там заасфальтированных во времена СССР ещё...): "Ну если тут будет вода стоять - тогда переделаем! А так - пусть будет как будет пока.. после дождей посмотрим!!"
    Что значит, вашу мать, посмотрим после дождей?
     
    Last edited: 9 янв 2017
    fly1ng, 9 янв 2017
    #2
    terra, коммерсант, Незнакомка и 3 другим нравится это.
  4. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Это значит - определять экспериментальным путем! Можно и теоретически...но это надо уже науку привлекать. Странно...для строительных работ должна быть какая-никакая проектно-сметная документация, особенно если работы проводят госпредприятия.
    А так - поглядим куды вода потекет...:D
     
    ОДОБРЯМС, 9 янв 2017
    #3
  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Как всегда. - т.е. - как в прежние времена. Бывало, дефицит и 60% был...выкручивались. Или углядели где-то нефтяные вышки?
    Вы сами затронули политику...
     
    ОДОБРЯМС, 9 янв 2017
    #4
  6. fly1ng

    fly1ng Гений

    На форуме с:
    7 июн 2015
    Сообщения:
    828
    Просто покажу эту картинку, надеюсь, будет все понятно))
    1.png
     
    fly1ng, 9 янв 2017
    #5
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  7. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Гений

    На форуме с:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    107
    согласен, в вопросе уже политика затронута ))) без неё никуда и она везде завязана, но всё же лучше поменьше в этой теме будет.
     
    andand1, 10 янв 2017
    #6
  8. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Гений

    На форуме с:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    107
    Вчера день был насыщенным на заявления президента и премьера. Признали масштабы катастрофы. По бюджетному дефициту минимум 3 года. Бюджет на этот год будет через месяц. В общем, разговоры красивые и правильные. Пока осторожный оптимизм лично у меня вызывает.
    Меня интересует другое:
    1) сколько официально получают разные министры и премьер, президент? это нормально, что за свою работу они хотят финансовую отдачу.
    2) будет ли Шериф их "бонусировать", если да, то меньше или больше, чем было в депутатском кресле?
    Понимаю, что вопросы почти "интимного" характера и никто не скажет, но, может, есть у кого данные или хотя бы соображения? Должен быть у чиновников высшего уровня материальный стимул, чтобы не соблазниться коррупцией. Да и сама фирма заинтересована должна быть, чтобы их возможная коррупция не отразилась на репутации фирмы.
    Я плохо помню, но несколько лет назад, у начальника районной налоговой было что-то около 5000 рублей ПМР.
     
    andand1, 12 янв 2017
    #7
  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.747
    Это немало. Правда, на руки будет получено не 5000, а за вычетом подоходного и социального налогов - 18% (без учета налогового вычета), то есть где то 4300 - это фактически 300$. Для нашего региона - выжить можно.
     
    Арчи_Гудвин, 12 янв 2017
    #8
  10. РТ-79

    РТ-79 Гений

    На форуме с:
    13 окт 2016
    Сообщения:
    165
    Изучайте http://www.vspmr.org/legislation/la...-usloviyam-viplat-denejnogo-dovoljstviya.html
     
    РТ-79, 12 янв 2017
    #9
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  11. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Гений

    На форуме с:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    107
    Спасибо! Вот это действительно поражающие цифры. Конечно, для большинства населения, это достойные деньги, но оклад президента 700 РУ МЗП, если я не ошибаюсь умножить на 7,4 равняется 5 180 рулей ПМР!!!! по курсу 15 = это примерно 345 долларов. У остальных должностных лиц примерно столько же. Извините меня, но это мало! Или у них есть какие-то законные и регулярные доплаты? Честно, я не ожидал увидеть такие маленькие цифры. Конечно они будут искать дополнительные источники дохода: кто-то законные, а кто-то незаконные. К сожалению :(
     
    andand1, 15 янв 2017
    #10
  12. РТ-79

    РТ-79 Гений

    На форуме с:
    13 окт 2016
    Сообщения:
    165
    Разочарую Вас, но РУ МЗП на сегодняшний день только 7,1! Кроме того существуют законные доплаты, которые порой превышают базовую ставку. А вот РУ МЗП для исчисления штрафов около 18 руб.
     
    РТ-79, 15 янв 2017
    #11
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  13. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.836
    К окладу еще куча всяких доплат, получается больше и намного
     
    Olga69, 15 янв 2017
    #12
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  14. TopicStarter Overlay
    andand1

    andand1 Гений

    На форуме с:
    2 ноя 2016
    Сообщения:
    107
    значит всё дело в доплатах. Я думаю, это нормально, чтобы данные о доплатах были в открытых источниках. Есть у кого ссылка на эти источники? Или мы не узнаем даже официальные доходы чиновников?
     
    andand1, 17 янв 2017
    #13
  15. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.109
    Что касаемо Бюджета, меня в этом вопросе забавляет только одно --"... как новая команда будет выкручиваться из той глупой мышеловки в которую загнали сами себя...". Я имею ввиду отклонение в прошлом году Шевчуковского бюджета и принятие решения на ВС о запрете утверждать дефицитные бюджеты.
    Они что не понимали что этим ударом по Шевчуку они вырыли себе яму ? Ибо им самим уже через пару месяцев придётся искать источники покрытия этих дефицитов. И теперь не дав Красносельскому отпрезидентить даже 100 дней, его выставляют на посмешище... типо " ...ну что умники, нашли покрытие дефицита, нет, ну тоесть прошлогодние решения и обещания были предвыборными балабольствами..?".
    Нет, Шевчука конечно нужно было менять, но самим то зачем так подставляться и Красносельского подставлять под смешки и издёвки?
    Чет у нас с политтехнологами вообще беда, какие то они с колхозными горизонтами и базарными приёмчиками...
     
    Пиксель, 17 янв 2017
    #14
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  16. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    2.836
    Я думаю узнать не сложно, если интересно, спросите любого бухгалтера гос.учреждения из чего складывается зарплата бюджетника, можете даже попросить накидать на оклад 700 РУ МПЗ все что может там быть и никакой особой тайны
     
    Olga69, 17 янв 2017
    #15
  17. Nick

    Nick Гений

    На форуме с:
    6 авг 2016
    Сообщения:
    536
    7.3 на сегодняшний день...
     
    Nick, 17 янв 2017
    #16
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  18. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ,
    ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ПО УСЛОВИЯМ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ
    (ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ИЮНЯ 2016 ГОДА)


    Статья 5. Начисление заработной платы
    1. Оплата труда работников бюджетной сферы и денежное довольствие военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, включает в себя:
    а) должностной оклад (оклад денежного содержания);
    б) надбавки:
    1) за стаж работы (выслугу лет);
    2) за ученую степень (звание);
    2-1) за квалификационную категорию, установленную в соответствии со статьей 7-1 настоящего Закона;
    3) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
    3-1) специальные надбавки, установленные в соответствии со статьей 9 настоящего Закона.
    в) надбавки и доплаты, устанавливаемые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;
    г) премию.
     
    ОДОБРЯМС, 17 янв 2017
    #17
  19. Толмач

    Толмач Гений

    На форуме с:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    1.932
    Бегло просмотрел оклады чиновников.
    Удивлен.
    Не размерами, а именно окладами.
    Сделал вывод: выгоднее всего быть судьей: оклад выше, чем у Президента (720 РУ МЗП) + неприкосновенность + пожизненная должность.
    Невыгодно быть министром: оклад, как у любого районного прокурора (500 РУ МЗП).
    Сижу и думаю: это нормально, когда любой судья, которого НЕ избирали (Верховный, Конституционный, Арбитражный) получает больше всенародно избранного? (274)
     
    Толмач, 17 янв 2017
    #18
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  20. РТ-79

    РТ-79 Гений

    На форуме с:
    13 окт 2016
    Сообщения:
    165
    Да, ошибся, все правильно!
     
    РТ-79, 17 янв 2017
    #19
  21. ruslan_40

    ruslan_40 Гений

    На форуме с:
    10 мар 2017
    Сообщения:
    285
    неожиданно:
    Об отклонении Президентом Приднестровской Молдавской Республики отдельных положений Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2017 год», принятого Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 20 июня 2017 года http://president.gospmr.org/pravovy...oldavskoy-respubliki-20-iyunya-2017-goda.html
     
    ruslan_40, 29 июн 2017 в 12:58
    #20
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