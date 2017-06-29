Бюджет ПМР 2017.

Вчера день был насыщенным на заявления президента и премьера. Признали масштабы катастрофы. По бюджетному дефициту минимум 3 года. Бюджет на этот год будет через месяц. В общем, разговоры красивые и правильные. Пока осторожный оптимизм лично у меня вызывает.

Меня интересует другое:

1) сколько официально получают разные министры и премьер, президент? это нормально, что за свою работу они хотят финансовую отдачу.

2) будет ли Шериф их "бонусировать", если да, то меньше или больше, чем было в депутатском кресле?

Понимаю, что вопросы почти "интимного" характера и никто не скажет, но, может, есть у кого данные или хотя бы соображения? Должен быть у чиновников высшего уровня материальный стимул, чтобы не соблазниться коррупцией. Да и сама фирма заинтересована должна быть, чтобы их возможная коррупция не отразилась на репутации фирмы.

Я плохо помню, но несколько лет назад, у начальника районной налоговой было что-то около 5000 рублей ПМР.

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