Будни Китая. Видео и фото.

не, не вижу, чтобы на пулемёте что то двигалось... с этой стороны лента должна выходить... если присмотреться, то по патронам видно , с правой стороны пулемёта, что он даже выстрелить не успел, патроны остались на месте ...

и кусок черепушки от гильзы не отлетает, да и коллеги его засуетились .... боялись головы поднять ...

моё мнение - снайпер, никак не гильза.

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