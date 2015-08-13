Будни Китая. Видео и фото.

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Арчи_Гудвин, 13 авг 2015.
Большая страна, много всего происходит...
поэтому - отдельная веточка. Итак:
Пояснения к видео:
"В минувший четверг, 13 августа, в китайской провинции Гуандун при строительстве станции метро образовалась карстовая воронка. Площадь провала составляет около 300 квадратных метров. Один рабочий погиб.
В момент обрушения в котловане велись ремонтные работы, поскольку днем ранее там уже произошел обвал конструкций. По данным местных СМИ, это уже пятое обрушение, случившееся при строительстве линии метро в Дуньгуане."(с)
Инцидент произошел накануне в городе Вэньчжоу. Семья из четырех человек ужинала в одном из кафе, когда между ними и официантом произошел спор из-за не принесенной порции супа.
Тогда работник общепита отправился на кухню и вернулся с огромной тарелкой кипятка, которую он с ходу вылил на посетительницу и, схватив за волосы несчастную, повалил ее на пол.
Сейчас пострадавшая находится в больнице с ожогами 42% тела. По словам ее родственников, женщина является кормящей матерью семимесячного мальчика.(с)
Не совсем Китай (Ирак):
зы. Не снайпер. гильза.
угу .... гильза ))) гильза череп не выносит ....
этт не я придумал)
зы. Зависит от скорости вылета, полагаю).
пишут что причина в заклинивании патрона. Кстати видно что на пулемете какая то часть двигается в момент поражения.
не, не вижу, чтобы на пулемёте что то двигалось... с этой стороны лента должна выходить... если присмотреться, то по патронам видно , с правой стороны пулемёта, что он даже выстрелить не успел, патроны остались на месте ...
и кусок черепушки от гильзы не отлетает, да и коллеги его засуетились .... боялись головы поднять ...
моё мнение - снайпер, никак не гильза.
выстрел один - тот патрон, что в патроннике.
Посмотрите на деталь в верхней части пулемета - расположена над патронной коробкой, выглядит как прямоугольник. До выстрела ее правая часть приподнята, после выстрела - падает(наклоняется) и принимает горизонтальное положение.
а снайпера конечно... где их нет).
э.. а звук выстрела - это снайперский?)
это ручка для переноса пулемёта ... она слегка болтается ....
Арчи, чес слово, не вижу я его выстрел ....
да и в конце ролика чувак берёт этот же вроде пулемёт, вроде он.... с белой тряпкой ... если бы что то с ним случилось, пулемёт бы не стрелял уже ...
зато его хорошо слышно.
вооще то нам конечно трудновато, глядя на все это столь удаленное от нас)
но и отдачи у пулемёта не было ... может кто рядом шмальнул ?
отдачи могло и не быть, если пуля улетела вперед - а гильза - назад).
))) ладно Арчи ... пусть будет так, но будет ли стрелять такой пулемёт, если такое произойдёт ? вот в чём вопрос .... а из него тут же стреляли ...
разрешите мне остаться при своём мнении ?
Ну собссно я допускаю оба варианта. Точно то знать не получается)
в пользу снайпера говорит тот факт, что кагбе далее пулемет стреляет. Но учитывая, что перекос патрона устранен (и пуля, и гильза улетели) - то применению ничто не мешает.
Далее смущает траектория... гм... последствий повреждения. Уж очень странное направление - не по ходу полета пули (снайпера), а в "сторону вверх". Это конечно можно объяснять не баллистической формой поражающего элемента - гильзы и возможным ее вращением не по продольной оси. Да и крупность фрагментов наводит на мысль, что выбило их что то крупное и корявое.
да, но откуда и куда летит гильза ?! обрати внимание -
гильза не могла вылететь в голову ... нет пути для этого ...
а у типа "пострадавшего", вылетел кусок черепной коробки слева над ухом, там ещё видно было, как волосы вздыбились ... гильза череп не пробьёт, особенно с обоих сторон ... максимум рассечёт шкуру ... да и опять же направление - справа на лево ...а гильза вылетает с левой стороны, даже если и предположить, что что то в пулемёте заклинило и перекосило, гильза не могла вылететь с той, с правой, стороны, да и металлическая крышка и детали пулемёта, не дали бы ей этой возможности ....
так что я остаюсь на проделках снайпера ...
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Возможно рикошетом задело
Вы это Якунину покажите....
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