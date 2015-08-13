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Будни Китая. Видео и фото.

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем Арчи_Гудвин, 13 авг 2015.

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  1. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    Большая страна, много всего происходит...
    поэтому - отдельная веточка. Итак:
     
    Арчи_Гудвин, 13 авг 2015
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    Пояснения к видео:
    "В минувший четверг, 13 августа, в китайской провинции Гуандун при строительстве станции метро образовалась карстовая воронка. Площадь провала составляет около 300 квадратных метров. Один рабочий погиб.
    В момент обрушения в котловане велись ремонтные работы, поскольку днем ранее там уже произошел обвал конструкций. По данным местных СМИ, это уже пятое обрушение, случившееся при строительстве линии метро в Дуньгуане."(с)
     
    Арчи_Гудвин, 15 авг 2015
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
     
    Арчи_Гудвин, 24 авг 2015
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342

    Инцидент произошел накануне в городе Вэньчжоу. Семья из четырех человек ужинала в одном из кафе, когда между ними и официантом произошел спор из-за не принесенной порции супа.
    Тогда работник общепита отправился на кухню и вернулся с огромной тарелкой кипятка, которую он с ходу вылил на посетительницу и, схватив за волосы несчастную, повалил ее на пол.
    Сейчас пострадавшая находится в больнице с ожогами 42% тела. По словам ее родственников, женщина является кормящей матерью семимесячного мальчика.(с)
     
    Арчи_Гудвин, 25 авг 2015
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  5. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    Не совсем Китай (Ирак):

    зы. Не снайпер. гильза.
     
    Арчи_Гудвин, 25 авг 2015
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.582
    угу .... гильза ))) гильза череп не выносит ....
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 авг 2015
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    этт не я придумал)
    зы. Зависит от скорости вылета, полагаю).
    пишут что причина в заклинивании патрона. Кстати видно что на пулемете какая то часть двигается в момент поражения.
     
    Last edited: 27 авг 2015
    Арчи_Гудвин, 27 авг 2015
    #7 + к цитате ответитьTag
  8. WoWaN

    WoWaN Гений

    Дата регистрации:
    9 апр 2015
    Сообщения:
    5.445
     
    WoWaN, 27 авг 2015
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.582
    не, не вижу, чтобы на пулемёте что то двигалось... с этой стороны лента должна выходить... если присмотреться, то по патронам видно , с правой стороны пулемёта, что он даже выстрелить не успел, патроны остались на месте ...
    и кусок черепушки от гильзы не отлетает, да и коллеги его засуетились .... боялись головы поднять ...
    моё мнение - снайпер, никак не гильза.
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 авг 2015
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    выстрел один - тот патрон, что в патроннике.
    Посмотрите на деталь в верхней части пулемета - расположена над патронной коробкой, выглядит как прямоугольник. До выстрела ее правая часть приподнята, после выстрела - падает(наклоняется) и принимает горизонтальное положение.
    а снайпера конечно... где их нет).
    э.. а звук выстрела - это снайперский?)
     
    Арчи_Гудвин, 27 авг 2015
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.582
    это ручка для переноса пулемёта ... она слегка болтается ....
    Арчи, чес слово, не вижу я его выстрел ....(040)
    да и в конце ролика чувак берёт этот же вроде пулемёт, вроде он.... с белой тряпкой ... если бы что то с ним случилось, пулемёт бы не стрелял уже ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 авг 2015
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    зато его хорошо слышно.
    вооще то нам конечно трудновато, глядя на все это столь удаленное от нас)
     
    Арчи_Гудвин, 27 авг 2015
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.582
    но и отдачи у пулемёта не было ... может кто рядом шмальнул ?
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 авг 2015
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    отдачи могло и не быть, если пуля улетела вперед - а гильза - назад).
     
    Арчи_Гудвин, 27 авг 2015
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.582
    ))) ладно Арчи ... пусть будет так, но будет ли стрелять такой пулемёт, если такое произойдёт ? вот в чём вопрос .... а из него тут же стреляли ...
    разрешите мне остаться при своём мнении ? ;)(beer)
     
    ГастЫр БайтЫр, 27 авг 2015
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.342
    Ну собссно я допускаю оба варианта. Точно то знать не получается)
    в пользу снайпера говорит тот факт, что кагбе далее пулемет стреляет. Но учитывая, что перекос патрона устранен (и пуля, и гильза улетели) - то применению ничто не мешает.
    Далее смущает траектория... гм... последствий повреждения. Уж очень странное направление - не по ходу полета пули (снайпера), а в "сторону вверх". Это конечно можно объяснять не баллистической формой поражающего элемента - гильзы и возможным ее вращением не по продольной оси. Да и крупность фрагментов наводит на мысль, что выбило их что то крупное и корявое.
     
    Арчи_Гудвин, 28 авг 2015
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    Дата регистрации:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    13.582
    (315)
    да, но откуда и куда летит гильза ?! обрати внимание -


    гильза не могла вылететь в голову ... нет пути для этого ...
    а у типа "пострадавшего", вылетел кусок черепной коробки слева над ухом, там ещё видно было, как волосы вздыбились ... гильза череп не пробьёт, особенно с обоих сторон ... максимум рассечёт шкуру ... да и опять же направление - справа на лево ...а гильза вылетает с левой стороны, даже если и предположить, что что то в пулемёте заклинило и перекосило, гильза не могла вылететь с той, с правой, стороны, да и металлическая крышка и детали пулемёта, не дали бы ей этой возможности ....
    так что я остаюсь на проделках снайпера ...
     
    ГастЫр БайтЫр, 28 авг 2015
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.203
    18+ видео
     
    Jedinike, 28 авг 2015
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Franky

    Franky Гений

    Дата регистрации:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    720
    Возможно рикошетом задело
     
    Franky, 28 авг 2015
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. Platini

    Platini Гений

    Дата регистрации:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.561
    Вы это Якунину покажите....:D
     
    Platini, 28 авг 2015
    #20 + к цитате ответитьTag
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