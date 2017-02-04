Большой бокс. В. Кличко - Т. Фьюри

Тема в разделе 'Спорт и отдых', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 29 ноя 2015.
Интер онлайн
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ну наконец то !!!
жаль что по очкам , хотелось бы увидеть красные трусы лежащие на ринге ...
Кличко проиграл
Ой, зрадочка!
Украинский чемпион по боксу Владимир Кличко потерпел сенсационное поражение в бою с британцем Тайсоном Фьюри.
Бой, прошедший в субботу в Дюссельдорфе, завершился победой британца по итогам 12 раундов единогласным решением судей.
Британский боксер Тайсон Фьюри победил по очкам Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.
А чо вы так радостно зубоскалить начали? Кличко не виноват, что у него такой брат, и яростной поддержки всего того, что сейчас творится на его родине, я с его стороны тоже не замечала...
Тот момент когда Кличко заработал проигрышем несколько десятков миллионов, а хлопчик победивший его- около восьми
Стоит задуматься. А поражение ли это? Нет, бизнес
Тем более, реванш будет
Длиннорукая чета Кличко превратила профессиональный бокс в борьбу
Не интересно
Легкий вес это да.
А это хождение крупного веса по рингу
Обнимашки)
Российский промоутер обвинил Кличко в ставке на свое поражение
Поражение украинца Владимира Кличко в бою за титул чемпиона мира по трем версиям против британца может объясняться ставкой на исход поединка. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов. По словам Хрюнова, букмекеры считают, что Кличко поставил сам против себя и потому проиграл бой.
«Вопрос в том, почему Кличко ничего не делал на ринге. Я внимательно изучал данные букмекерских контор, разговаривал со своим партнером Фрэнком Уорреном, который сообщил мне определенные сведения. В совокупности на Тайсона Фьюри было поставлено более £4 млн.
Даже сами букмекеры признали, что это очень странно, как бы ни были патриотичны британские любители бокса. Так вот, букмекеры считают, что Владимир поставил… против самого себя! Звучит цинично, но почему бы и нет?
Это разом объясняет то, как он выглядел на ринге. А выглядел он роботом, запрограммированным на поражение. Может быть, ему просто не хватило Эммануэля Стюарда, который никогда бы не выпустил на ринг такого Кличко.
Но, кажется, при очень хороших коэффициентах на победу Фьюри теперь уже экс-чемпион мира просто использовал свой шанс отлично заработать. Владимир и так получил за выход на ринг большую сумму, а тут был вариант ее удвоить. Не стоит забывать, что братья Кличко создали самый крутой бизнес-проект в истории профессионального бокса и все ходы просчитывают», — сказал Хрюнов.
http://sport.rbc.ru/article/265004/?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top24
Не знаю где ветка про бокс ))
Канадец Брэндон Кук после победы в Монреале над местным боксером Стивеном Батлером наверняка ожидал оваций, но вместо этого отправился в нокаут. Всё дело в том, что гость очень огорчил местную публику, победив их любимца досрочно. После окончания боя в него полетели разные предметы, одним из которых было ведро со льдом.
Как это он так брякнулся ?
Ему ведро со льдом в голову прилетело.
Я на его месте тоже бы брякнулся.
Не заметил. Пересмотрел -точно.
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