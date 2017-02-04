Большой бокс. В. Кличко - Т. Фьюри

Не знаю где ветка про бокс ))

Канадец Брэндон Кук после победы в Монреале над местным боксером Стивеном Батлером наверняка ожидал оваций, но вместо этого отправился в нокаут. Всё дело в том, что гость очень огорчил местную публику, победив их любимца досрочно. После окончания боя в него полетели разные предметы, одним из которых было ведро со льдом.





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