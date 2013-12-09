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Бесплатное цифровое телевидение в ПМР - Народное ТВ

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем Просто_Зритель, 9 дек 2013.

?

Вернуть бесплатное цифровое народное ТВ народу?

  1. да

    66 голосов
    78,6%

  2. нет

    18 голосов
    21,4%
Страница 1 из 45
  1. TopicStarter Overlay
    Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    Я очень удивился, когда вот сейчас, просматривая новости, услышал о том, что у нас в ПМР существует какое-то бесплатное цифровое телевидение - Народное ТВ.
    Увидел вот тут с 38:56


    Кто что знает по этому поводу? Действительно ли бесплатно, как подключиться, нужно ли платить?
    С ужасом вспоминаю 2010 год, когда всех заставляли покупать декодеры шерифа, грозя, что вообще телевизор не будет показывать.
    Лично я хотел бы узнать как качество изображения, если кто-то уже пользуется таким, действительно ли там уже встроена функция записи видеопрограмм? А то шерифовское телевидение в 480i качестве пикселиться на моем телевизоре, аж противно смотреть, за что еще и платить приходится, плюс ко всему если тут бесплатны функции, которые есть у шерифовского ip-тиви, то за что мы вообще платим?!
     
    Просто_Зритель, 9 дек 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
  2. BoyKot

    BoyKot Гений

    Дата регистрации:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    3.353
    • флуд
    (292):D
     
    BoyKot, 9 дек 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. TopicStarter Overlay
    Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    Я реально не слышал об этом (040)
     
    Просто_Зритель, 9 дек 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. bessonov

    bessonov Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 дек 2013
    Сообщения:
    11
    Бесплатно. Смотрим уже больше года. Если телевизор ЖК и в нем есть DVB-T тюнер, просто втыкается обычная дециметровая антенна и настраиваются каналы. На балке ловит хорошо без всяких усилителей. У меня вообще отлично ловит 45 каналов на обычные "рога" от старого телевизора (правда я их вывел за окно). Никуда ходить подключаться не нужно.
     
    bessonov, 9 дек 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. TopicStarter Overlay
    Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    и вы ни за что не платите?
     
    Просто_Зритель, 9 дек 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  6. bessonov

    bessonov Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 дек 2013
    Сообщения:
    11
    Не платим. Есть все основные российские каналы плюс ТВ ПМР и еще много всякой ерунды. Жаль нет ТСВ. Приходится смотреть по эфиру, но качество никакое.
     
    bessonov, 9 дек 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
  7. TopicStarter Overlay
    Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    юристы шерифа уже за вами выехали) Вы же обворовываете фирму :D
    Спасибо за ответ. Сегодня попробую, у меня дома вроде в телевизоре встроен DVB-T, хотя я в этом мало что понимаю.
    По сути нужно воткнуть кабель антенны и включить поиск каналов?!
    А декодер интерднестркома в последнее время расстраивает, переключение каналов тормозит, сбилось время, качество картинки ужасное, все пикселится
     
    Просто_Зритель, 9 дек 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. bessonov

    bessonov Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 дек 2013
    Сообщения:
    11
    :D
    Вообще лично от меня фирма тоже получает свой кусок, так как каналов Народного ТВ мне недостаточно. Но для кухни хватает.

    А насчет функции записи, тут все зависит от цифрового приемника. Если он позволяет, можно для себя записать. Не более того.
     
    bessonov, 9 дек 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. TopicStarter Overlay
    Просто_Зритель

    Просто_Зритель Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    906
    Если нет Россия-2, то печалька. Я там постоянно бокс смотрю :(
     
    Просто_Зритель, 9 дек 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.723
    (066) это государственное ТВ и никакого отношения к ИДК не имеет, вы об чем вообще?
    А вообще здесь есть пару подводных камней:
    1) ТВ транслируется в тестовом режиме, потому возможны отключения или изменения в сетке. Где следить за обновлениями - не понятно.
    2) Вышек пока еще мало, не везде можно настроить такое ТВ. Ну или мачту ставить, что не айс.
    3) Обещали переводить на DVB-T2, в современных ЖК телеках в большинстве еще просто DVB-T.

    PS.. где-то видел на просторах интернета документ, где были сроки возведения вышек по городам. В Бендерах обещали в этом году поставить, но что-то не видать.... или поставили???
     
    Targitai, 9 дек 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. bessonov

    bessonov Активный пользователь

    Дата регистрации:
    2 дек 2013
    Сообщения:
    11
    Да. Зайти в настройки телевизора, выбрать "Антенна" и нажать поиск. Антенна должна быть дециметровая. Шерифовская не подойдет.

    После покупки нового телевизора декодер к нему даже не подключал, купил "CAM модуль", но и с ним качество как-то не очень (даже на 32"). IP-TV получше. Народное тоже лучше по качеству, пока в MPEG-2 вещается. Дальше не известно как будет.

    Россия 2 ЕСТЬ!
     
    bessonov, 9 дек 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. VolonoFF

    VolonoFF Автор

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    1.621
    И сколько приёмник стоит ? Киньте ссылочку
     
    VolonoFF, 9 дек 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
  13. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    8.723
    На маклере от 280 рэ, но там, кажись, HDMI нема. Я бы у китайцев купил за 40 уе с HDMI и заделом на будущее DVB-T2
     
    Targitai, 9 дек 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.373
    вообще то в большинстве своем телезрители получили декодеры бесплатно. Мне - не дали)) гади))).
    По поводу "бесплатного ТВ" - как вы сами прекрасно знаете, бесплатного ничего нет - за все приходится платить.
    Хотите знать, кто оплачивает коммерческой компании "Рубин" заказ на вещание? - мы с вами. То есть, оплата идет из бюджета Приднестровья в полном объеме.
    PS/ Что то мне говорит, что не зря базовый пакет идк расширился до 30 каналов))
     
    Арчи_Гудвин, 9 дек 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. frashe

    frashe Гений

    Дата регистрации:
    16 сен 2013
    Сообщения:
    877
    Переехал в Карагаш в сентябре. Был вариант купить декодер, или купить приставку и смотреть 45 каналов бесплатно. ( на рынке)
    Решили купить эту приставку( декодер) с ней идёт антенна. = 45$
    Вчера перестал включаться, тормозил в плане переключения каналов. До этого показывало хорошо, иногда правда пропадало пару каналов. Все 45 каналов показывало. Подключали без меня дома, но вроде никакого входа для флеш-накопителя там не было.
    Сегодня взяли декодер с шерифа, антенна тут висела шерифовская . Но введя все возможные варианты для поиска каналов, каналы я так и не лицезрел, осталось смотреть 6 каналов, которые ловит антенна без декодера. По телефону поддержки сказали, вызывайте монтажников, они проверят антенну и тогда будут решать проблему. Проблема только в том что у них рабочий день тоже в 5 заканчивается, как и у всех обычных людей, когда с ними пересечься то =)


    А вот про бесплатное ТВ, это только тв или декодер тоже бесплатный?
     
    frashe, 14 дек 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
  16. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.373
    ТВ. Пока что.
     
    Арчи_Гудвин, 14 дек 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.207
    Обычное DVB-T, Во многих цивилизованных странах оно тоже и бесплатно.[DOUBLEPOST=1387092117][/DOUBLEPOST]
    Позвоните в тех поддержку - 198. Я более, чем уверен, что помогут решить проблему.
     
    Jedinike, 15 дек 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
  18. tant

    tant Гений

    Дата регистрации:
    15 окт 2013
    Сообщения:
    439
    В какую сумму государству обходится это вещание?
     
    tant, 15 дек 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
  19. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.373
    вы думаете, просто так возьмут и откроют государственный секрет?)
    зы. Добавлю, что один блок оборудования, вещающий 5 каналов, потребляет в месяц около 4.000 - 4.500кВт/ч. электроэнергии, - примерно.
     
    Арчи_Гудвин, 15 дек 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
  20. frashe

    frashe Гений

    Дата регистрации:
    16 сен 2013
    Сообщения:
    877
    Сегодня купили новую антенну шерифовскую. Подключаем ноль. Опять звонок 198, отвечает девушка, приятным голосом, вчера мне ответил парень, отвечал прям как автоответчик, разбудил чтоли. Девушка сказала что антена принимает сигнал, и карточка тоже активна. Записала телефон, ну и минут через 5 перезвонили мне. Вчера мне тоже перезвонили, но долго разбираться не стали, сказали позвонить в 1188 и нажать 0 и вызвать установщиков.
    Сегодня же с нуля всё начали, и оказалось что просто надо было к антенне блок питания подключить, мне как городскому это конечно не было известно. Поехал в город купил переходники, подключил и всё работает.
    А оператор, перезвонил даже и узнал как у меня дела с декодером.

    Даже положительный отзыв оставил бы ему, возможно это где сделать?
     
    frashe, 15 дек 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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