Бесплатное цифровое телевидение в ПМР - Народное ТВ

Я очень удивился, когда вот сейчас, просматривая новости, услышал о том, что у нас в ПМР существует какое-то бесплатное цифровое телевидение - Народное ТВ.

Увидел вот тут с 38:56



Кто что знает по этому поводу? Действительно ли бесплатно, как подключиться, нужно ли платить?

С ужасом вспоминаю 2010 год, когда всех заставляли покупать декодеры шерифа, грозя, что вообще телевизор не будет показывать.

Лично я хотел бы узнать как качество изображения, если кто-то уже пользуется таким, действительно ли там уже встроена функция записи видеопрограмм? А то шерифовское телевидение в 480i качестве пикселиться на моем телевизоре, аж противно смотреть, за что еще и платить приходится, плюс ко всему если тут бесплатны функции, которые есть у шерифовского ip-тиви, то за что мы вообще платим?!

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