Бендеры ул. Советская.

http://dnestr.tv/4448-i-chto-eto-budet-a-kto-ego-znaet.html Ладно с парковкой ничего не рушили не ломали на площади. Но тут! Единственное место в городе сохранилось в первозданном виде с советских времен. Широкое место где можно было спокойно прогуляться. А теперь решили застроить металоконструкциями? Полный беспредел!! Сразу видно когда мер не родом с Бендер - творится полная ахинея. Даже Зенович, Посудневский и прочие себе не позволяли этого. Потому что знали что им здесь жить. Вообщем слов нет.