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Бендеры ул. Советская.

Тема в разделе 'Бендеры', создана пользователем =MF=, 9 дек 2014.

5/5, Голосов: 3
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  1. TopicStarter Overlay
    =MF=

    =MF= Гений

    На форуме с:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    1.025
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://dnestr.tv/4448-i-chto-eto-budet-a-kto-ego-znaet.html


    Ладно с парковкой ничего не рушили не ломали на площади. Но тут! Единственное место в городе сохранилось в первозданном виде с советских времен. Широкое место где можно было спокойно прогуляться. А теперь решили застроить металоконструкциями? Полный беспредел!! Сразу видно когда мер не родом с Бендер - творится полная ахинея. Даже Зенович, Посудневский и прочие себе не позволяли этого. Потому что знали что им здесь жить. Вообщем слов нет.
     
    =MF=, 9 дек 2014
    #1
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  3. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.092
    А я думала - это для расширения стоянки
     
    Lёka, 10 дек 2014
    #2
  4. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.507
    Уроды....
    А что я говорил, когда только новость про расширение стоянки была? Эх......
     
    Targitai, 10 дек 2014
    #3
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  5. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.092
    [​IMG] [​IMG] Вот вижу три авто на тротуарах...
     
    Lёka, 10 дек 2014
    #4
  6. Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Это где?
     
    Свидетель, 10 дек 2014
    #5
  7. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.507
    Это улица Советская, напротив ТЦ Виктори и к автовокзалу.
    Пора в ванги идти - ведь жо чуйствовал что так и будет.
     
    Targitai, 10 дек 2014
    #6
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  8. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.092
    вот скажите зачем там еще бутики? Пусть уже лучше стоянку доделают...Ведь предприниматели опять вложатся,,,а через пару лет их попрут...
    Сколько пустых контейнеров на рынке? вещевом? оптовом?
     
    Lёka, 10 дек 2014
    #7
    Оптик и Велия нравится это.
  9. Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    В каком городе?
     
    Свидетель, 10 дек 2014
    #8
  10. Razor

    Razor Гений

    На форуме с:
    22 окт 2013
    Сообщения:
    128
    Бендеры
     
    Razor, 10 дек 2014
    #9
    Lёka и Свидетель нравится это.
  11. Свидетель

    Свидетель Гений

    На форуме с:
    1 апр 2014
    Сообщения:
    2.959
    Чтож, тоже наверное есть план по гробам, как и в Тирасполе, дело прибыльное.
    Да и зависимость вижу прямую - нет тени, в городе жарче, у стариков давление скачет, они мрут - требуется увеличить количество гробов, можно сказать так - вырубка 5 деревьев - смерть одного старика ( ах да и пенсию еще платить не надо будет)
    Что значит отсутсвие в госструктурах специалистов, способных организованно сказать "нет" варварству.
     
    Свидетель, 10 дек 2014
    #10
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  12. Серж1

    Серж1 Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    4.434
    а он никому ничего не должен/обязан, забыли?

    всё очень банально... земля в таких местах по истине "золотая" для чинуш и тем кому ее продают.
     
    Серж1, 10 дек 2014
    #11
    VIGO-Tiraspol, Валерьян, alexisbn и 3 другим нравится это.
  13. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.844
     
    VIGO, 10 ноя 2015
    #12
    Warlock, Platini и Оптик нравится это.
  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.752
    Кто сломал? Козлы!...да простят меня животные!
     
    ОДОБРЯМС, 12 ноя 2015
    #13
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  15. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    10.844
     
    VIGO, 23 фев 2016
    #14
    слон, Незнакомка и rura нравится это.
  16. Platini

    Platini Гений

    На форуме с:
    11 июн 2014
    Сообщения:
    4.549
    Не чёт так аренда 240 баксов. Хорошо люди на арендах живут.:)
     
    Platini, 24 фев 2016
    #15
    Незнакомка, VIGO-Tiraspol, слон и ещё 1-му нравится это.
  17. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    2.280
    спросите любого патенщика сколько он платит аренду по договору а сколько сверху, по договору официально баксов 100-150 а еще сверху мимо кассы столько же. согласен, аренда самый непыльный и прибыльный бизнес, 240 это еще не предел я знаю и 1500)))

    что еще характерно коллег по работе на базаре останавливают в сторону отводят и на ушко говорят - мол эти оба за тем прилавком без патента торгуют идите проверьте их, а они говорят не можем, указ президента, нельзя.... и тут жалобщиков посещает мгновенно гениальная идея - ура тогда мы тоже не будем платить за патент раз вы не проверяете.
     
    Ctrl+V, 24 фев 2016
    #16
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  18. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.507
    Шо за баба-робот озвучивает?
     
    Targitai, 24 фев 2016
    #17
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  19. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    448
    Чё за бред? Как платил 250 у.е. за аренду в месяц, так и плачу.ГДЕ? Снизили + патент 59 у.е. на 50 руб в этом году подняли. Кому снизили, отзовитесь! Враньё..арендую в г. Тирасполь 'балка'
     
    слон, 24 фев 2016
    #18
    Lёka нравится это.
  20. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    448
    И ни кто как бы об этом не знает, чем структуры занимаются?
     
    слон, 24 фев 2016
    #19
    Lёka и Ctrl+V нравится это.
  21. слон

    слон Гений

    На форуме с:
    1 сен 2013
    Сообщения:
    448
    хм) вы меня заинтриговали, надо попробывать:$
     
    слон, 24 фев 2016
    #20
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