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Бендерский мясокомбинат. Фирменный магазин "Гарант".

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем юлианна, 13 авг 2013.

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  1. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    ЗАО Бендерский мясокомбинат. Предлагает качественную продукцию. http://bmk-garant.ru/
     
    юлианна, 13 авг 2013
    #1 + к цитате ответитьTag
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  2. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    Что является сырьем для вашей продукции? откуда идут поставки?
     
    Karpenter, 13 авг 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    И где ответ по "качеству сырья и продукции"? или достаточно было прокукарекать?
     
    Karpenter, 14 авг 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
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  4. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    Поставки идут напрямую с мясокомбината, цены от производителя, кстати дешевле чем в шерифе, каждый день завоз товара, всегда свежая продукция.
     
    юлианна, 14 авг 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    по поводу сырья, как погляжу, - предпочитаете скрыть источники и географию поставок.
    Кенгурятина? буйволы? антилопы из африканских саванн?
     
    Karpenter, 14 авг 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
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  6. Margo

    Margo Гений

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    304
    :D:D:D - это затратно
     
    Margo, 14 авг 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    :)по поводу сырья на сайте подробно расписано. http://bmk-garant.ru/ . Вы вообще пробовали Бендерскую колбасу?
     
    юлианна, 14 авг 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
    Видимо откуда коровки и свинки ответа мы не услышим-)

    Я вот тут глянул http://bmk-garant.ru/?page_id=50
    И оттуда цифры:
    Тесто слоеное. Вес 1 кг. Цена 22.6 руб.
    Тесто слоеное. Вес 0.5 кг. Цена 10.7 руб., т.е. 1кг =21,4

    И это у многих нынче производителей такие подсчеты, а я вот никак не понимаю на чём экономически основано это? Если должно быть наоборот, ведь экономически легче упаковать 1 раз 1 кг, чем 2 раза 0,5. Легче перевезти, выгоднее должно продаваться типа мелкий мелкий опт. Но нынче у многих стало выгоднее взять 2шт по 0,5кг, чем 1шт - 1кг.

    Или экономисты нынче плохо учатся или я совсем ничего в экономике не понимаю :(
     
    Admin, 14 авг 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    там расписан состав готовых изделий.
    Это - совершенно не сырье.
    откуда оно поставляется? из какизх регионов планеты? мясо каких животных? сертификаты происхождения имеются? - опубликуйте.
    Отвечать вопросом на вопрос - это прерогатива одной единственной нации. Не злоупотребляйте этим.
     
    Karpenter, 14 авг 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    сертификаты, конечно, я не буду предоставлять. среди "карди" и "благоды" - "гарант" как ни крути №1 .
     
    юлианна, 14 авг 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
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  11. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    Почему не будете? боитесь, что, почитав их, - никто больше в гаранты не зайдет?
    ps. разве кто то интересовался призовыми местами?
     
    Karpenter, 14 авг 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    чего сразу боюсь? ни сколечко...сертификаты не для того чтоб их опубликовывать в интернете.
     
    юлианна, 14 авг 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. Karpenter

    Karpenter Гений

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    403
    они нужны в том числе и для предъявления потребителям продукции.
    вдруг она из мяса крыс. Допустим. Ведь, не видя сертификата по вине предприятия (не хочет показывать) я могу с чистой совестью утверждать, что это так.
     
    Karpenter, 14 авг 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.076
    Ну мне кажется они просто не хотят их выкладывать в интернет, но при личном обращении покажут, вроде даже обязаны это сделать
     
    Admin, 14 авг 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
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  15. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    да, именно так, вы правильно говорите.
     
    юлианна, 14 авг 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. ALIEN

    ALIEN Активный пользователь

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    8
    Колбаса,вообще-то продукт вредный,но если покупать,то БМК однозначно.Хочется надеятся,что там хоть какой-то контроль за качеством...сырокопченные колбасы у них вкусные.
     
    ALIEN, 15 авг 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Genau

    Genau Гений

    Дата регистрации:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    1.103
    Если только среди "Карди", "Благоды" и "Гаранта"...
    Когда-то качество "Гаранта" было на высоте, но в последние пару-тройку лет заметно упало. И за мясопродукатми в магазины "Гарант" я пойду в последнюю очередь.
    Протягайловка, кстати, заруливает БМК.

    А отсканированный сертификат можно было бы и предъявить. Это не секретный документ. Что заставляет полагать, что сертификата у вас попросту нет. Вы даже не берётесь хотя бы просто отписать, что "сырьё закупаем на рынке у местного населения" или "получаем свежезамороженных коров прямо с украинских полей". Видимо, истина о происхождении мяса слишком пугающа.

    P.S. Ваш магазин варёными раками тоже торгует?

    P.P.S. Кстати, вот: "Отравились бендерскими пельменями"
     
    Last edited: 18 авг 2013
    Genau, 18 авг 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. mefisto

    mefisto Гений

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    286
    лет 10 назад еще было качество. Сейчас остались цены от качественного товара.
    Даже сырокопченую перестал брыть.
    Сырье знаю точно, что основное из Польши, но там оно тоже разное бывает.
    Беру на рынке у знакомых которые держут небольшую коптильню на Ближнем и очень доволен.
     
    mefisto, 18 авг 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. TopicStarter Overlay
    юлианна

    юлианна Пользователь

    Дата регистрации:
    13 авг 2013
    Сообщения:
    10
    Бендерские пельмени тоже есть разные, "вкусняшки" и "забава" тоже бендерские, и не известно о каких именно пельменях идет речь....
     
    юлианна, 19 авг 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Розыск

    Розыск Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    1.836
    я так скажу, господа и дамы. Доверяйте своим домашним питомцам в выборе колбасных изделий. У меня вот кошка не ест продукцию ни одного из приднестровских комбинатов. А вот копчености домашнего изготовления трескает за милую душу.
     
    Розыск, 19 авг 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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