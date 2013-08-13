Бендерский мясокомбинат. Фирменный магазин "Гарант".

Тема в разделе 'Приднестровье', создана пользователем юлианна, 13 авг 2013.
ЗАО Бендерский мясокомбинат. Предлагает качественную продукцию. http://bmk-garant.ru/
Что является сырьем для вашей продукции? откуда идут поставки?
И где ответ по "качеству сырья и продукции"? или достаточно было прокукарекать?
Поставки идут напрямую с мясокомбината, цены от производителя, кстати дешевле чем в шерифе, каждый день завоз товара, всегда свежая продукция.
по поводу сырья, как погляжу, - предпочитаете скрыть источники и географию поставок.
Кенгурятина? буйволы? антилопы из африканских саванн?
- это затратно
по поводу сырья на сайте подробно расписано. http://bmk-garant.ru/ . Вы вообще пробовали Бендерскую колбасу?
Видимо откуда коровки и свинки ответа мы не услышим-)
Я вот тут глянул http://bmk-garant.ru/?page_id=50
И оттуда цифры:
Тесто слоеное. Вес 1 кг. Цена 22.6 руб.
Тесто слоеное. Вес 0.5 кг. Цена 10.7 руб., т.е. 1кг =21,4
И это у многих нынче производителей такие подсчеты, а я вот никак не понимаю на чём экономически основано это? Если должно быть наоборот, ведь экономически легче упаковать 1 раз 1 кг, чем 2 раза 0,5. Легче перевезти, выгоднее должно продаваться типа мелкий мелкий опт. Но нынче у многих стало выгоднее взять 2шт по 0,5кг, чем 1шт - 1кг.
Или экономисты нынче плохо учатся или я совсем ничего в экономике не понимаю
там расписан состав готовых изделий.
Это - совершенно не сырье.
откуда оно поставляется? из какизх регионов планеты? мясо каких животных? сертификаты происхождения имеются? - опубликуйте.
Отвечать вопросом на вопрос - это прерогатива одной единственной нации. Не злоупотребляйте этим.
сертификаты, конечно, я не буду предоставлять. среди "карди" и "благоды" - "гарант" как ни крути №1 .
Почему не будете? боитесь, что, почитав их, - никто больше в гаранты не зайдет?
ps. разве кто то интересовался призовыми местами?
чего сразу боюсь? ни сколечко...сертификаты не для того чтоб их опубликовывать в интернете.
они нужны в том числе и для предъявления потребителям продукции.
вдруг она из мяса крыс. Допустим. Ведь, не видя сертификата по вине предприятия (не хочет показывать) я могу с чистой совестью утверждать, что это так.
Ну мне кажется они просто не хотят их выкладывать в интернет, но при личном обращении покажут, вроде даже обязаны это сделать
да, именно так, вы правильно говорите.
Колбаса,вообще-то продукт вредный,но если покупать,то БМК однозначно.Хочется надеятся,что там хоть какой-то контроль за качеством...сырокопченные колбасы у них вкусные.
Если только среди "Карди", "Благоды" и "Гаранта"...
Когда-то качество "Гаранта" было на высоте, но в последние пару-тройку лет заметно упало. И за мясопродукатми в магазины "Гарант" я пойду в последнюю очередь.
Протягайловка, кстати, заруливает БМК.
А отсканированный сертификат можно было бы и предъявить. Это не секретный документ. Что заставляет полагать, что сертификата у вас попросту нет. Вы даже не берётесь хотя бы просто отписать, что "сырьё закупаем на рынке у местного населения" или "получаем свежезамороженных коров прямо с украинских полей". Видимо, истина о происхождении мяса слишком пугающа.
P.S. Ваш магазин варёными раками тоже торгует?
P.P.S. Кстати, вот: "Отравились бендерскими пельменями"
лет 10 назад еще было качество. Сейчас остались цены от качественного товара.
Даже сырокопченую перестал брыть.
Сырье знаю точно, что основное из Польши, но там оно тоже разное бывает.
Беру на рынке у знакомых которые держут небольшую коптильню на Ближнем и очень доволен.
Бендерские пельмени тоже есть разные, "вкусняшки" и "забава" тоже бендерские, и не известно о каких именно пельменях идет речь....
я так скажу, господа и дамы. Доверяйте своим домашним питомцам в выборе колбасных изделий. У меня вот кошка не ест продукцию ни одного из приднестровских комбинатов. А вот копчености домашнего изготовления трескает за милую душу.
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