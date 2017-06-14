Белоруссия исключит российские рубли из резервов золота и валюты Нацбанк Белоруссии будет использовать российские рубли для выплат по обязательствам страны, но из состава золотовалютных резервов их исключит. Регулятор объяснил это рекомендациями МВФ и практикой других центробанков С 1 июля 2017 года Национальный банк Белоруссии (НББ) откажется от использования национальной методики расчета размера своих международных резервов, в рамках которой в состав резервных активов в иностранной валюте включались и активы в российских рублях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка. С этого момента НББ будет использовать только стандарт Международного валютного фонда (МВФ), который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.