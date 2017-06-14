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Белоруссия исключит российские рубли из резервов золота и валюты

Тема в разделе 'Ближнее и дальнее зарубежье', создана пользователем azh, 14 июн 2017 в 14:45.

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    azh

    azh Гений

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    1.106
    Белоруссия исключит российские рубли из резервов золота и валюты

    Нацбанк Белоруссии будет использовать российские рубли для выплат по обязательствам страны, но из состава золотовалютных резервов их исключит. Регулятор объяснил это рекомендациями МВФ и практикой других центробанков

    С 1 июля 2017 года Национальный банк Белоруссии (НББ) откажется от использования национальной методики расчета размера своих международных резервов, в рамках которой в состав резервных активов в иностранной валюте включались и активы в российских рублях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

    С этого момента НББ будет использовать только стандарт Международного валютного фонда (МВФ), который не рассматривает российский рубль в качестве резервной валюты.
     
    azh, 14 июн 2017 в 14:45
    #1
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  3. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.745
    И ты, Брут!;(
    А он нам фигвамы рисует(009)
     
    ОДОБРЯМС, 14 июн 2017 в 14:52
    #2
  4. Робинзон

    Робинзон Гений

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.057
     
    Робинзон, 14 июн 2017 в 15:01
    #3
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  5. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.745
    Не, не балбес! Он почти Мойсей. Разница -тот 40 лет, бацька только 25! Строит общее государство! Во сколько обошлось РФ это государство?
     
    ОДОБРЯМС, 14 июн 2017 в 15:09
    #4
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