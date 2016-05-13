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А я сегодня встретил...

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Тасманский, 13 май 2016.

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  1. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.026
    Тема о случайных встречах форумчан в жизни.

    Сегодня встретил @Samurai.rus
     
    Тасманский, 13 май 2016
    #1
    Ctrl+V, Lёka, Samurai.rus и ещё 1-му нравится это.
  2. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.606
    Оптика частенько вижу, правда через окно)))
     
    Laleo, 13 май 2016
    #2
    Елена, ГастЫр БайтЫр, Lёka и 4 другим нравится это.
  3. dilejance

    dilejance Гений

    Дата регистрации:
    16 авг 2014
    Сообщения:
    467
    Тасманский мимо на работу передвигается постоянно )))
     
    dilejance, 13 май 2016
    #3
    Елена, Lёka, Оптик и 2 другим нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    Тасманский

    Тасманский Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    4.026
    @converstir часто вишу, передвигаясь на работу)))))
     
    Тасманский, 13 май 2016
    #4
    Lёka и Оптик нравится это.
  5. Lasika

    Lasika Гений

    Дата регистрации:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    229
    О!! А меня никто не видит...
     
    Lasika, 13 май 2016
    #5
    Lёka нравится это.
  6. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.561
    Чё ты трындишь?! Я тебя вчера видел. Причём не случайно, а специально.
     
    korvin, 13 май 2016
    #6
    dilejance, Елена и Lёka нравится это.
  7. Lasika

    Lasika Гений

    Дата регистрации:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    229
    и как????
     
    Lasika, 13 май 2016
    #7
  8. korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.561
    Как как... Трусы твои тебе отдал.
    Тебе хоть понравилось наше свидание?
     
    korvin, 13 май 2016
    #8
    Skazka, Вольфович, Елена и 4 другим нравится это.
  9. Lasika

    Lasika Гений

    Дата регистрации:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    229
    Главное, что отдал.. Че мне свидание.)
     
    Lasika, 13 май 2016
    #9
    Skazka, Елена, Lёka и 4 другим нравится это.
  10. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.346
    Ну вы блин даёте! :D:D:D
    [​IMG]
    Я по городу хожу мелкими перебежками, что-б меня не кто не встретил и не застучал начальству, где я лажу. :D:D:D А меня как назло, почти все знают. ;(
     
    Warlock, 13 май 2016
    #10
    Lёka и Оптик нравится это.
  11. Оптик

    Оптик Автор

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.741
    В прошлую субботу разговаривал с форумчанкой, а тут бац, форумчанин появляется )))) У Диспута есть своё притяжение )
     
    Last edited: 13 май 2016
    Оптик, 13 май 2016
    #11
    dilejance, Елена, ГастЫр БайтЫр и 6 другим нравится это.
  12. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.537
    Ага, просто село маленькое ;)
     
    Targitai, 13 май 2016
    #12
    Елена, Lёka, Warlock и ещё 1-му нравится это.
  13. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    Дата регистрации:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    1.903
    Да было дело. Скоро весь город опутаем форумскими сетями)))
     
    Samurai.rus, 13 май 2016
    #13
    Елена, Оптик, Warlock и 2 другим нравится это.
  14. Laleo

    Laleo Гений

    Дата регистрации:
    16 фев 2015
    Сообщения:
    1.606
    А точно, и Таргитая вижу иногда)
     
    Laleo, 13 май 2016
    #14
    Елена и Оптик нравится это.
  15. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    Дата регистрации:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    1.903
    На самом деле тут уже реальное комьюнити)))
     
    Samurai.rus, 13 май 2016
    #15
  16. Samurai.rus

    Samurai.rus Гений

    Дата регистрации:
    4 окт 2013
    Сообщения:
    1.903
    Пора сделать Паспорт гражданина Диспута, и выдавать через регистрацию гражданство))))
     
    Samurai.rus, 13 май 2016
    #16
    Елена, Оптик, Warlock и 2 другим нравится это.
  17. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.537
    Мда? ... Эх, пора к Оптику за новыми очками :( Шож я то никого не вижу?
     
    Targitai, 13 май 2016
    #17
    dilejance, Елена, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  18. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.346
    И давай флудить! (036)
     
    Warlock, 13 май 2016
    #18
    Оптик нравится это.
  19. Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    8.346
    Я этот который, дистрибьютор или как его. Короче мне 20 процентов. :D:D:D А вы там сами разбирайтесь! :D:D:D
     
    Warlock, 13 май 2016
    #19
    Оптик нравится это.
  20. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.537
    Токма смазочными жидкостями :D:D:D Под 20% хорошое винцЭ подпадает ;) А вы дистрибъютор шашлыцЭ? :D:D:D
     
    Targitai, 13 май 2016
    #20
    Елена, Оптик и Warlock нравится это.
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