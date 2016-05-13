А я сегодня встретил...

Тема в разделе 'О форуме', создана пользователем Тасманский, 13 май 2016.
Тема о случайных встречах форумчан в жизни.
Сегодня встретил @Samurai.rus
Оптика частенько вижу, правда через окно)))
Тасманский мимо на работу передвигается постоянно )))
@converstir часто вишу, передвигаясь на работу)))))
О!! А меня никто не видит...
Чё ты трындишь?! Я тебя вчера видел. Причём не случайно, а специально.
и как????
Как как... Трусы твои тебе отдал.
Тебе хоть понравилось наше свидание?
Главное, что отдал.. Че мне свидание.)
Ну вы блин даёте!
Я по городу хожу мелкими перебежками, что-б меня не кто не встретил и не застучал начальству, где я лажу. А меня как назло, почти все знают.
В прошлую субботу разговаривал с форумчанкой, а тут бац, форумчанин появляется )))) У Диспута есть своё притяжение )
Ага, просто село маленькое
Да было дело. Скоро весь город опутаем форумскими сетями)))
А точно, и Таргитая вижу иногда)
На самом деле тут уже реальное комьюнити)))
Пора сделать Паспорт гражданина Диспута, и выдавать через регистрацию гражданство))))
Мда? ... Эх, пора к Оптику за новыми очками Шож я то никого не вижу?
И давай флудить!
Я этот который, дистрибьютор или как его. Короче мне 20 процентов. А вы там сами разбирайтесь!
Токма смазочными жидкостями Под 20% хорошое винцЭ подпадает А вы дистрибъютор шашлыцЭ?
Имена участников (разделяйте запятой).