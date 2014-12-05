А кто и как ассоциируется из пользователей у вас с какой музыкой?!

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Warlock, 5 дек 2014.
Музыка соль души!
Не с кем лично не знаком. Но приведу пример!
Мой Ёжик!
кому это, тот знает
@Warlock
Гастыр Байтер
Гастыру скорее сектор газа подойдёт
этот текст ближе...)
посвещается 90 % форума
@Свидетель
Присоединяюсь
Валерьяну...ну это я искал, похож Тальков ну не как..и я его люблю..Только чистые пруды+. А нашел!
Потом бобавлю других ноток..)))
нет точно! Музыка та народная но не слова!
Просто песня хорошая))
Можно оставить тут?
))
я уже однажды посвящала ей эту песенку ))
Давайте @Admin что то подберём, Кобзона или кто у нас ещё из авторитетов)))
Значит в точку)
@ОДОБРЯМС
ну вас дефчёнок не поймёшь! То о любви давай, то зомби включаешь!
Я знал, что чертёнок но не на столько! Для меня ты такая! Любящая мужа!
Имена участников (разделяйте запятой).