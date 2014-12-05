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А кто и как ассоциируется из пользователей у вас с какой музыкой?!

Тема в разделе 'Юмор', создана пользователем Warlock, 5 дек 2014.

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  1. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    Музыка соль души!
     
    Warlock, 5 дек 2014
    #1 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Валерьян и 13-й Чертенок нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    Не с кем лично не знаком. Но приведу пример!
     
    Warlock, 5 дек 2014
    #2 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Валерьян и Сергей@ нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    Мой Ёжик!
     
    Warlock, 5 дек 2014
    #3 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Елена, Lёka и 4 другим нравится это.
  4. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.763
    кому это, тот знает ;)
     
    13-й Чертенок, 5 дек 2014
    #4 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Елена, Lёka и 3 другим нравится это.
  5. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Валерьян, 5 дек 2014
    #5 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Елена, Lёka и 5 другим нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    Гастыр Байтер
     
    Warlock, 5 дек 2014
    #6 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Елена, Lёka и 4 другим нравится это.
  7. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    (038)
     
    Валерьян, 5 дек 2014
    #7 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Оптик и Сергей@ нравится это.
  8. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Гастыру скорее сектор газа подойдёт

     
    Валерьян, 5 дек 2014
    #8 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Елена, Lёka и 4 другим нравится это.
  9. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.763
    этот текст ближе...)
     
    13-й Чертенок, 5 дек 2014
    #9 + к цитате ответитьTag
    Gulik, Елена, Lёka и 3 другим нравится это.
  10. 13-й Чертенок

    13-й Чертенок Гений

    Дата регистрации:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    2.763
    посвещается 90 % форума ;)
     
    13-й Чертенок, 5 дек 2014
    #10 + к цитате ответитьTag
    Елена, SergoS, Lёka и 9 другим нравится это.
  11. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Валерьян, 5 дек 2014
    #11 + к цитате ответитьTag
    Елена, Lёka, knopka и 6 другим нравится это.
  12. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Присоединяюсь (025) (105)(beer)

     
    Валерьян, 5 дек 2014
    #12 + к цитате ответитьTag
    Lёka, ГастЫр БайтЫр, Сергей@ и ещё 1-му нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    Валерьяну...ну это я искал, похож Тальков ну не как..и я его люблю..Только чистые пруды+. А нашел!

    Потом бобавлю других ноток..))):D
     
    Warlock, 5 дек 2014
    #13 + к цитате ответитьTag
    Lёka, knopka и Оптик нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    нет точно! Музыка та народная но не слова!
     
    Warlock, 5 дек 2014
    #14 + к цитате ответитьTag
    Lёka нравится это.
  15. Сергей@

    Сергей@ Гений

    Дата регистрации:
    7 дек 2013
    Сообщения:
    2.338
    Просто песня хорошая))
    Можно оставить тут?
    ))
     
    Сергей@, 5 дек 2014
    #15 + к цитате ответитьTag
    Lёka, knopka, korvin и 4 другим нравится это.
  16. LOOK

    LOOK Гений

    Дата регистрации:
    9 сен 2013
    Сообщения:
    5.364
    я уже однажды посвящала ей эту песенку )) (025)(093)
     
    LOOK, 5 дек 2014
    #16 + к цитате ответитьTag
    Johnny, Lёka, Ежевика и 3 другим нравится это.
  17. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Давайте @Admin что то подберём, Кобзона или кто у нас ещё из авторитетов)))
     
    Валерьян, 5 дек 2014
    #17 + к цитате ответитьTag
    Lёka и Оптик нравится это.
  18. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Значит в точку)
     
    Валерьян, 5 дек 2014
    #18 + к цитате ответитьTag
    Lёka, ГастЫр БайтЫр, Оптик и ещё 1-му нравится это.
  19. Валерьян

    Валерьян Автор

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    10.893
    Валерьян, 6 дек 2014
    #19 + к цитате ответитьTag
    Ловец Солнца, Lёka и knopka нравится это.
  20. TopicStarter Overlay
    Warlock

    Warlock Автор

    Дата регистрации:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    7.592
    ну вас дефчёнок не поймёшь! То о любви давай, то зомби включаешь!
    Я знал, что чертёнок но не на столько! Для меня ты такая! Любящая мужа!

     
    Warlock, 6 дек 2014
    #20 + к цитате ответитьTag
    Lёka, Оптик, 13-й Чертенок и ещё 1-му нравится это.
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