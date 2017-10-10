Афиша культурно-массовых, развлекательных, спортивных и прочих мероприятий в Тирасполе

1 мая 2014 г. с 9:00 на сцене у кинотеатра "Тирасполь" начнётся концертная программа «Нет священней слова – труд!» в рамках Дня весны и труда Митинг в поддержку трудящихся в Приднестровье 1 мая в 11:00 в Парке Победы 1 мая 2014 в 19:00 в антикафе «FreeДом» начнется выступление группы «ПАРАТЕМ» Музыкальный вечер душевной авторской музыки со священнослужителями о.Даниилом и о.Дмитрием. Вход: 40 рублей. 3 мая 2014 г. в 9:30 в Тирасполе на территории спорткомплекса Шериф пройдет 8-й открытый чемпионат Приднестровья по карате 3 мая с 15:00 в Городском дворце культуры Тирасполя пройдёт отборочный тур VIII Открытого городского фестиваля танца «Лучшее шоу» для молодежи 3 мая 2014 в 17:00 во Дворце Культуры начнется спектакль «Серый плен» в исполнении театра танца «BOOM». Билеты в кассе: 13 рублей Благотворительный концерт "Дорогой надежды" группы "Black & White" 4 мая в 15:00 во Дворце Республики 3 и 4 мая в Тирасполе на городском стадионе пройдет выставка собак. Начало в 10-00, справки по телефону: 0-777-8-75-23 4, 11 и 17 мая в 17:00 - премьера "Смешные жеманницы" в театре им. Аронецкой Режиссёр-постановщик: Дмитрий Ахмадиев Репертуарный план театра на май: