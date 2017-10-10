  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Афиша культурно-массовых, развлекательных, спортивных и прочих мероприятий в Тирасполе

Тема в разделе 'Афиша', создана пользователем Тича, 1 май 2014.

5/5, 1 голос
  1. TopicStarter Overlay
    Тича

    Тича Гений

    На форуме с:
    11 апр 2014
    Сообщения:
    803
    1 мая 2014 г. с 9:00 на сцене у кинотеатра "Тирасполь" начнётся концертная программа «Нет священней слова – труд!» в рамках Дня весны и труда

    Митинг в поддержку трудящихся в Приднестровье 1 мая в 11:00 в Парке Победы
    [​IMG]

    1 мая 2014 в 19:00 в антикафе «FreeДом» начнется выступление группы «ПАРАТЕМ»
    Музыкальный вечер душевной авторской музыки со священнослужителями о.Даниилом и о.Дмитрием.
    [​IMG]
    Вход: 40 рублей.

    3 мая 2014 г. в 9:30 в Тирасполе на территории спорткомплекса Шериф пройдет 8-й открытый чемпионат Приднестровья по карате
    [​IMG]

    3 мая с 15:00 в Городском дворце культуры Тирасполя пройдёт отборочный тур VIII Открытого городского фестиваля танца «Лучшее шоу» для молодежи

    3 мая 2014 в 17:00 во Дворце Культуры начнется спектакль «Серый плен» в исполнении театра танца «BOOM».
    [​IMG]
    Билеты в кассе: 13 рублей

    Благотворительный концерт "Дорогой надежды" группы "Black & White" 4 мая в 15:00 во Дворце Республики
    [​IMG]

    3 и 4 мая в Тирасполе на городском стадионе пройдет выставка собак.
    [​IMG]
    Начало в 10-00, справки по телефону: 0-777-8-75-23

    4, 11 и 17 мая в 17:00 - премьера "Смешные жеманницы" в театре им. Аронецкой
    [​IMG]
    Режиссёр-постановщик: Дмитрий Ахмадиев

    Репертуарный план театра на май:
    [​IMG]
     
    Тича, 1 май 2014
    #1
    victorus и Admin нравится это.
  2. Реклама

    Реклама

     


  3. namirima

    namirima Гений

    На форуме с:
    18 авг 2013
    Сообщения:
    151
    а где есть информация : чтобудет завтра - 9 мая ???
     
    namirima, 8 май 2014
    #2
    Lёka нравится это.
  4. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.333
    Валерьян, 8 май 2014
    #3
    Lёka нравится это.
  5. Ежевика

    Ежевика Гений

    На форуме с:
    11 сен 2013
    Сообщения:
    2.338
    ррррррge.jpeg
     
    Ежевика, 8 июн 2015
    #4
    Lёka нравится это.
  6. okarinasai

    okarinasai Гений

    На форуме с:
    6 окт 2013
    Сообщения:
    1.340
    [​IMG]
    Мастер класс будет проходить 8 ноября в 14-00 в г.Бендеры, ул.Лазо , 30, AntiCafe Liberti, на платной основе. (напротив 1 гимназии, рядом с водолечебницей)
    Стоимость мастер класса 100 руб. Предварительная запись по тел. 777 70567.
     
    okarinasai, 7 ноя 2015
    #5
  7. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.662
    Что то не могу найти на завтра в Тирасполе что-то намечается?
     
    Targitai, 8 май 2016
    #6
    фельдфебель нравится это.
  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    16.884
    Тирасполь
    http://www.tirasadmin.org/new/2016-04-28/11138
    Рыбница
    http://rybnitsa.org/решение-от-26-04-16-г-№-615-о-проведении-праздн/
    9 МАЯ
    7.45 Возложение цветов к Памятному знаку генералу Цветкову; ул. Кирова
    8.00 Торжественное шествие ветеранов и юнармейских отрядов «Парад Победы»; Площадь Победы – Обелиск Славы
    Патриотическая акция «Бессмертный полк»
    9.00 Митинг, посвященный 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
    «Гимн – живым, реквием – павшим!»; Обелиск Славы
    18.00 Общереспубликанская Минута Памяти; Площадь Победы
    19.00 Праздничный концерт «Споемте друзья!»; Площадь Победы
    21.30 Праздничный салют; Площадь Победы
     
    ОДОБРЯМС, 8 май 2016
    #7
    victorus и Targitai нравится это.
  9. Наташа ☺

    Наташа ☺ Активный пользователь

    На форуме с:
    12 июн 2017
    Сообщения:
    21
    [​IMG]
     
    Наташа ☺, 10 окт 2017 в 14:20
    #8