Акция "Инвалид на 1 день!!! Обращение ОО ГЛИН к мэру г. Тирасполь Довгополу Олегу Анатольевичу

Общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» Депутата Тираспольского городского совета народных депутатов Китикарь Оксаны Васильевны к главе госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск Довгопол Олегу Анатольевичу Акция солидарности «Инвалид на один день» Уважаемый Олег Анатольевич, 3 декабря 2017 года – дата, значимая для всего человечества, призванная напомнить людям о том, что в нашем мире, где-то по соседству, живут лица, физические возможности которых ограничены различными заболеваниями. Праздник «Международный день инвалидов» – это ещё один повод обозначить проблемы людей с инвалидностью, современные реалии которых, к сожалению, таковы, что они практически полностью исключены из полноценной жизни общества. Дискриминационные проявления, имеющие место быть в Приднестровской Молдавской Республике, в отношении людей с ограниченными возможностями, заключаются не только в отношении окружающих к ним, но и в отсутствии инклюзивного образования, а также невозможности свободного перемещения инвалидов по городам нашего Государства, причём Тирасполь не является исключением из списка населённых пунктов, на территории которых имеется острая нехватка пандусов и иных приспособлений, облегчающих передвижение инвалидных кресел. В знак солидарности с людьми с ограниченными возможностями и с целью обозначения основных проблем, связанных с передвижением инвалидов по улицам города Тирасполь, мы выступаем с инициативой проведения акции «Инвалид на один день». Идея данной акции солидарности заключается в том, чтобы Вы лично, а также Ваши заместители и иные работники государственной администрации 3 декабря 2017 года провели своеобразный флеш-моб, проехав самостоятельно, без посторонней помощи, на инвалидных колясках от троллейбусной остановки «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой», обогнув корпуса Приднестровского Государственного Университета, по улице Свердлова (по тротуарам) до перекрёстка с улицей Луначарского, откуда направиться к улице 25 октября, по которой, попытавшись заехать в аптеку №8, доехать до городского дворца культуры, где и закончить пробег на инвалидных креслах. Программа акции солидарности «Инвалид на один день» должна включать в себя посещение на инвалидных колясках следующих объектов: Супермаркет «Шериф-3», расположенный по адресу ул. Свердлова, 94, для приобретения хлеба и молока; Фармацевтический пункт №11 «Вива-Фарм», адрес улица Свердлова, 94, для приобретения лекарств; Аптека по адресу: улица Свердлова, 86; Фармацевтический пункт №35 «Вива-Фарм», адрес улица Свердлова, 71, для приобретения лекарств; Магазин «Карандаш», адрес ул. Свердлова, 71, для приобретения блокнота и шариковой ручки; Магазин «5 карманов», расположенный по адресу ул. Свердлова, 71, для приобретения одежды; Магазин «Максимум», расположенный по тому же адресу: ул. Свердлова, 71, для ознакомления с ассортиментом бытовой техники; Главный офис ОАО «Эксимбанк», находящийся по адресу ул. Свердлова, 80 «а», для осуществления коммунальных платежей; МУ «Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» - адрес: ул. Свердлова, 78; Фармацевтический пункт №7 «Вива-Фарм», адрес улица Свердлова, 74, для приобретения лекарств; Поликлиника №3 ГУ «ТКЦ АПП», расположенная по адресу: ул. Манойлова, 17, для посещения врача; Отдел ЗАГС Госадминистрации города Тирасполь – адрес: ул. Луначарского, 26; Аптека №8, находящаяся по адресу пер. Набережный, 10 Тираспольский Городской Дворец Культуры, адрес: ул. 25 Октября, 51, для посещения культурно-развлекательного мероприятия. О данном флеш-мобе необходимо сообщить средствам массовой информации заранее, чтобы обеспечить известность об акции солидарности для приднестровцев до того, как она состоится, с целью привлечения внимания людей к проблемам инвалидов. Также присутствие СМИ необходимо во время проведения акции «Инвалид на один день», чтобы создать все условия для распространения информационных материалов, способных, мы уверены, пробудить желание и понимание необходимости установки пандусов у владельцев объектов малого бизнеса либо владельцев фармакологических сетей. Инвалидные коляски могут быть взяты на один день как у людей, имеющих возможность дать кресло для данной акции (например, Президент ОО «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» Шемянский В. Н. согласен дать инвалидное кресло на 1 день для реализации проекта), так и в ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии», согласовав данный вопрос с директором учреждения или, по необходимости, с руководством Министерства по социальной защите и труду ПМР. Также предлагаем некоторым сотрудникам государственной администрации гг. Тирасполь и Днестровск надеть на глаза не просвечивающиеся повязки и пройти часть выше обозначенного маршрута, пользуясь тростями для ощупывания дальнейшего пути. Таким образом, следует понять, что данная акция даст возможность прочувствовать на себе те трудности, с которыми сталкиваются инвалиды ежедневно, и, мы надеемся, станет толчком для создания и реализации новых идей и необходимых проектов, направленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, на создание доступной среды для всех и изменение отношения Приднестровского общества к людям с инвалидностью. Президент ОО «ГЛИН» Шемянский В. Н. Исполнительный директор ОО «ГЛИН» Федотова Г.Н. Депутат Тираспольского горсовета народных депутатов Китикарь О.В. Не забудьте поделиться в Соцсетях: Ещё больше информации вы можете узнать на сайте и по телефону, указанным на фото.