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Акция "Инвалид на 1 день!!! Обращение ОО ГЛИН к мэру г. Тирасполь Довгополу Олегу Анатольевичу

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем aRBuZiK, 29 ноя 2017.

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    aRBuZiK

    aRBuZiK Гений

    На форуме с:
    4 окт 2014
    Сообщения:
    14
    Общественной организации

    «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»»

    Депутата Тираспольского городского совета народных депутатов

    Китикарь Оксаны Васильевны

    к главе госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск

    Довгопол Олегу Анатольевичу



    Акция солидарности «Инвалид на один день»


    Уважаемый Олег Анатольевич,
    [​IMG]
    3 декабря 2017 года – дата, значимая для всего человечества, призванная напомнить людям о том, что в нашем мире, где-то по соседству, живут лица, физические возможности которых ограничены различными заболеваниями. Праздник «Международный день инвалидов» – это ещё один повод обозначить проблемы людей с инвалидностью, современные реалии которых, к сожалению, таковы, что они практически полностью исключены из полноценной жизни общества. Дискриминационные проявления, имеющие место быть в Приднестровской Молдавской Республике, в отношении людей с ограниченными возможностями, заключаются не только в отношении окружающих к ним, но и в отсутствии инклюзивного образования, а также невозможности свободного перемещения инвалидов по городам нашего Государства, причём Тирасполь не является исключением из списка населённых пунктов, на территории которых имеется острая нехватка пандусов и иных приспособлений, облегчающих передвижение инвалидных кресел.
    [​IMG]
    В знак солидарности с людьми с ограниченными возможностями и с целью обозначения основных проблем, связанных с передвижением инвалидов по улицам города Тирасполь, мы выступаем с инициативой проведения акции «Инвалид на один день». Идея данной акции солидарности заключается в том, чтобы Вы лично, а также Ваши заместители и иные работники государственной администрации 3 декабря 2017 года провели своеобразный флеш-моб, проехав самостоятельно, без посторонней помощи, на инвалидных колясках от троллейбусной остановки «Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой», обогнув корпуса Приднестровского Государственного Университета, по улице Свердлова (по тротуарам) до перекрёстка с улицей Луначарского, откуда направиться к улице 25 октября, по которой, попытавшись заехать в аптеку №8, доехать до городского дворца культуры, где и закончить пробег на инвалидных креслах.
    [​IMG]
    Программа акции солидарности «Инвалид на один день» должна включать в себя посещение на инвалидных колясках следующих объектов:
    1. Супермаркет «Шериф-3», расположенный по адресу ул. Свердлова, 94, для приобретения хлеба и молока;
    2. Фармацевтический пункт №11 «Вива-Фарм», адрес улица Свердлова, 94, для приобретения лекарств;
    3. Аптека по адресу: улица Свердлова, 86;
    4. Фармацевтический пункт №35 «Вива-Фарм», адрес улица Свердлова, 71, для приобретения лекарств;
    5. Магазин «Карандаш», адрес ул. Свердлова, 71, для приобретения блокнота и шариковой ручки;
    6. Магазин «5 карманов», расположенный по адресу ул. Свердлова, 71, для приобретения одежды;
    7. Магазин «Максимум», расположенный по тому же адресу: ул. Свердлова, 71, для ознакомления с ассортиментом бытовой техники;
    8. Главный офис ОАО «Эксимбанк», находящийся по адресу ул. Свердлова, 80 «а», для осуществления коммунальных платежей;
    9. МУ «Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» - адрес: ул. Свердлова, 78;
    10. Фармацевтический пункт №7 «Вива-Фарм», адрес улица Свердлова, 74, для приобретения лекарств;
    11. Поликлиника №3 ГУ «ТКЦ АПП», расположенная по адресу: ул. Манойлова, 17, для посещения врача;
    12. Отдел ЗАГС Госадминистрации города Тирасполь – адрес: ул. Луначарского, 26;
    13. Аптека №8, находящаяся по адресу пер. Набережный, 10
    14. Тираспольский Городской Дворец Культуры, адрес: ул. 25 Октября, 51, для посещения культурно-развлекательного мероприятия.
    [​IMG]
    О данном флеш-мобе необходимо сообщить средствам массовой информации заранее, чтобы обеспечить известность об акции солидарности для приднестровцев до того, как она состоится, с целью привлечения внимания людей к проблемам инвалидов. Также присутствие СМИ необходимо во время проведения акции «Инвалид на один день», чтобы создать все условия для распространения информационных материалов, способных, мы уверены, пробудить желание и понимание необходимости установки пандусов у владельцев объектов малого бизнеса либо владельцев фармакологических сетей.
    [​IMG]
    Инвалидные коляски могут быть взяты на один день как у людей, имеющих возможность дать кресло для данной акции (например, Президент ОО «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»» Шемянский В. Н. согласен дать инвалидное кресло на 1 день для реализации проекта), так и в ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии», согласовав данный вопрос с директором учреждения или, по необходимости, с руководством Министерства по социальной защите и труду ПМР.
    Также предлагаем некоторым сотрудникам государственной администрации гг. Тирасполь и Днестровск надеть на глаза не просвечивающиеся повязки и пройти часть выше обозначенного маршрута, пользуясь тростями для ощупывания дальнейшего пути.
    Таким образом, следует понять, что данная акция даст возможность прочувствовать на себе те трудности, с которыми сталкиваются инвалиды ежедневно, и, мы надеемся, станет толчком для создания и реализации новых идей и необходимых проектов, направленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями, на создание доступной среды для всех и изменение отношения Приднестровского общества к людям с инвалидностью.

    Президент ОО «ГЛИН» Шемянский В. Н.

    Исполнительный директор ОО «ГЛИН» Федотова Г.Н.

    Депутат Тираспольского горсовета народных депутатов Китикарь О.В.

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    Ещё больше информации вы можете узнать на сайте и по телефону, указанным на фото.
    vizitka1.jpg
     
    aRBuZiK, 29 ноя 2017
    #1
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  3. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    Если нет возможности самому зайти в магазин или аптеку, то расположенные на высоте и без пандуса вполне можно оснастить внешней кнопкой вызова сотрудника для оформления покупки инвалидом.
     
    VIGO, 29 ноя 2017
    #2
    terra и Olga69 нравится это.
  4. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.100
    Кнопка там есть и даже информирующие надписи, но в работе видеть не доводилось.
     
    пряник, 29 ноя 2017
    #3
    Майк Вазовски и Незнакомка нравится это.
  5. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.657
    во многие существующие здания пандус не установить, уклон высокий, а кнопка вполне себе реальный выход, правда с одним НО, нужны крепкие сотрудники, чтобы поднять коляску по ступеням
     
    Olga69, 29 ноя 2017
    #4
  6. пряник

    пряник Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    2.100
    Уклон, пандус, бордюры. А пороги и двери? Даже в лечгородке при новых пандусах не все коляски проходят в дверные проемы. Прокатить больного по обследованиям - это ещё та веселуха (пандус в одном крыле, а лифт в другом и доехать сквозь отделение до лифта не представляется возможным - стенка).
     
    пряник, 29 ноя 2017
    #5
    АMIG0, олег, Незнакомка и 2 другим нравится это.
  7. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    Зачем поднимать? Принять заказ, принести, рассчитаться, всё.
     
    VIGO, 29 ноя 2017
    #6
    АMIG0 и terra нравится это.
  8. Olga69

    Olga69 Гений

    На форуме с:
    30 июн 2016
    Сообщения:
    3.657
    ну это в аптеке реально, а если в магазине нужно покупки сделать или мероприятие посетить, и опять же нужен сотрудник для обслуживания
     
    Olga69, 29 ноя 2017
    #7
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  9. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.499
    А ты в магазине что делаешь? Сразу диктуешь кассиру список покупок, или сначала смотришь что есть, по каким ценам, сравниваешь?
     
    Vladm, 29 ноя 2017
    #8
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  10. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.704
    Проблема была и есть, даже будь еще 15 глин...
    Легко на бумаге решать...
    Если все построить заново - можно решить. Лет через 100... может быть. Не представляю, как можно оборудовать наши дома...этими идиотскими пандусами. По которым можно с трудом взобраться на первый этаж. Выход - лифт, но денег нет...как и технической возможности.
    Вопрос к ГЛИН - а что вы делаете сами для облегчения жизни инвалидов? Есть у вас волонтерская служба помощи инвалидов, куда может любой инвалид позвонить и попросить о конкретной помощи?
     
    ОДОБРЯМС, 29 ноя 2017
    #9
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  11. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    Не придирайся, я про обычный стандартный набор продуктов или список лекарств, которые есть в каждом продажном месте!
     
    VIGO, 29 ноя 2017
    #10
    terra нравится это.
  12. Warlock

    Warlock Автор

    На форуме с:
    20 авг 2013
    Сообщения:
    9.428
    На стоянках для инвалидов магазин "Шериф" (4 и 14) уже стёрлись обозначения нанесённые на асфальт.
     
    Last edited: 29 ноя 2017
    Warlock, 29 ноя 2017
    #11
  13. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    17.704
    и которые может купить и доставить
     
    ОДОБРЯМС, 29 ноя 2017
    #12
  14. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    В магазине или аптеке как будто один человек... их там минимум 2-3, вот и помогли б... да и не так часто инвалидов-колясочников наблюдаю в городе.
     
    VIGO, 29 ноя 2017
    #13
    Анаконда нравится это.
  15. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.499
    А представь себе, что ты инвалид, и - опа! Теперь твой выбор ограничен "стандартным набором". Никаких вкусняшек "по настроению" и прочих разносолов.
     
    Vladm, 29 ноя 2017
    #14
    АMIG0, Warlock, Незнакомка и ещё 1-му нравится это.
  16. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    Что мешает список продуктов с ценником вынести персоналом, если нет пандуса?
     
    VIGO, 29 ноя 2017
    #15
  17. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.624
    есть кнопки.. и даже у обычных продуктовых магазинов... но в реале - ни разу не видела их использования...
    Пандусы ( то что у нас под этим понимают) - смонтированы по углом от 45 до 70 град!!!
     
    Анаконда, 29 ноя 2017
    #16
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  18. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.624
    у инвалидов нет средств на вкусняшки и разносолы.. а у тех у кого они есть - тем всё приносят на дом...
     
    Анаконда, 29 ноя 2017
    #17
    terra и VIGO нравится это.
  19. Анаконда

    Анаконда Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    7.624
    да, уклоны пандуса - от 40 град и выше.
     
    Анаконда, 29 ноя 2017
    #18
  20. Vladm

    Vladm Гений

    На форуме с:
    20 янв 2014
    Сообщения:
    6.499
    А зачем тебе в магазинах витрина, возьми каталог с ценами у входа. Листов эдак на 50. Представил?
     
    Vladm, 29 ноя 2017
    #19
  21. VIGO

    VIGO Автор

    На форуме с:
    10 май 2015
    Сообщения:
    11.778
    Не утрируй! Если нет возможности подняться и есть вариант что то другое заказать, кроме стандартного набора, то при желании и 100 листов перелопатишь!
     
    VIGO, 29 ноя 2017
    #20
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