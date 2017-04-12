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Актуальные билеты по ПДД для РРЭО/МРЭО ПМР

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем mig20008, 12 апр 2017 в 10:08.

  1. TopicStarter Overlay
    mig20008

    mig20008 Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2014
    Сообщения:
    219
    Многие люди очень часто жалуются на что в МРЭО ГАИ не могут сдать теоретический экзамен по ПДД, так как диски которые были выданы ГАИ в 2015 года уже не актуальны. Упростить эту задачу и помочь людям, я решил установить на моем сайте актуальную базу билетов по всем категориям. По этим билетам, 6апреля 2017 , я сдал теоретический и практический экзамен в МРЭО ГАИ и получил водительское удостоверение. Предлагаю и Вам уважаемые форумчане попробовать новинку. Хотя она новинкой не является, потому что это по сути база данных новых билетов ПДД РФ. Меня удивило то, что в моем случае из 20 вопросов в билете, 5 попались из тех что я учил, один в один, слово в слово.

    Актуальная база данных билетов ПДД ПМР на 2017 год на сайте Автопривоз ПМР - http://avtoprivozpmr.ru/ekzamen-pdd-pmr-onlajn
     
    mig20008, 12 апр 2017 в 10:08
    #1
  2. pridnestrovian

    pridnestrovian Гений

    Дата регистрации:
    13 май 2014
    Сообщения:
    169
     
    pridnestrovian, 12 апр 2017 в 10:26
    #2
  3. Kartapet

    Kartapet Гений

    Дата регистрации:
    23 окт 2014
    Сообщения:
    402
    Kartapet, 12 апр 2017 в 10:41
    #3