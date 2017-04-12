Актуальные билеты по ПДД для РРЭО/МРЭО ПМР

Многие люди очень часто жалуются на что в МРЭО ГАИ не могут сдать теоретический экзамен по ПДД, так как диски которые были выданы ГАИ в 2015 года уже не актуальны. Упростить эту задачу и помочь людям, я решил установить на моем сайте актуальную базу билетов по всем категориям. По этим билетам, 6апреля 2017 , я сдал теоретический и практический экзамен в МРЭО ГАИ и получил водительское удостоверение. Предлагаю и Вам уважаемые форумчане попробовать новинку. Хотя она новинкой не является, потому что это по сути база данных новых билетов ПДД РФ. Меня удивило то, что в моем случае из 20 вопросов в билете, 5 попались из тех что я учил, один в один, слово в слово. Актуальная база данных билетов ПДД ПМР на 2017 год на сайте Автопривоз ПМР - http://avtoprivozpmr.ru/ekzamen-pdd-pmr-onlajn