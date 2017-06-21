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Автора интервью с Алексиевич уволили

Тема в разделе 'Общество и право', создана пользователем ГастЫр БайтЫр, 21 июн 2017 в 22:27.

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    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.403
    Руководство корреспондента посчитало, что он нарушил журналистскую этику

    [​IMG]

    Журналист задавал некомфортные для нобелевского лауреата вопросы, на которые она давала, судя по всему, честные, но обескураживающие нормального человека ответыФото: Facebook
    Изменить размер текста:
    Издание «Деловой Петербург» было основным местом работы Сергея Гуркина. Однако нашумевшее интервью со Светланой Алексиевич было опубликовано на сайте агетства «Regnum», с которым Сергей, по договоренности с «ДП», сотрудничал в свободное время.

    - Интервью со Светланой Алексиевич 19 июня было предоставлено в «ДП», - написал Сергей Гуркин на своей странице в Фейсбуке. - Было принято решение о том, что оно не будет опубликовано в «ДП» в связи с несоответствием темы и тона интервью. Я сообщил, что интервью будет направлено мной в другое издание и/или размещено в социальной сети Facebook. Интервью было опубликовано вечером того же дня. Сегодня, 20 июня, руководство «ДП» предложило мне обратиться к информагентству Regnum с запросом о снятии текста. Я отказался. Руководители издания выступили с инициативой об увольнении по соглашению сторон. Я согласился.

    В «Деловом Петербурге» свое нежелание публиковать интервью объяснили тем, что хотели бы получить согласование от Алексиевич. Хотя очевидно, что в том виде, в котором оно вышло на «Регнуме», Светлана Александровна беседу бы вряд ли завизировала.

    Напомним, что во время интервью она сообщила Гуркину, что запрещает ему публиковать разговор. Журналист задавал некомфортные для нобелевского лауреата вопросы, на которые она давала, судя по всему, честные, но обескураживающие нормального человека ответы.

    - Я этот запрет проигнорировал, - пишет Сергей Гуркин в соцсети. - Я считаю себя демократом. Демократия одновременно предполагает свободу слова и ответственность за слово. Кроме того, я журналист. И если интервьюируемый: а) знает, что говорит (в публичном месте при свидетелях) для интервью под запись и б) в начале разговора соглашается отвечать на вопросы в лоб, но после 35 минут разговора решает, что интервью ему не понравилось, то это его проблемы. Это интервью - благодаря не мне, но ей - хорошо тем, что в нем, наконец, многое сказано прямо. Теперь мы выяснили: людям можно запрещать говорить на родном языке, если есть на то государственная необходимость (говорит писатель); тех, кто убил писателя за его взгляды, можно понять (говорит писатель, гуманист и демократ); русификация - плохо, украинизация - хорошо (говорит человек, думающий, говорящий и пишущий по-русски); и так далее, и тому подобное.
    http://www.kp.md/daily/26694/3718625/
     
    ГастЫр БайтЫр, 21 июн 2017 в 22:27
    #1
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    ГастЫр БайтЫр

    ГастЫр БайтЫр Гений

    На форуме с:
    19 окт 2013
    Сообщения:
    15.403
    Светлана Алексиевич: Я понимаю мотивы убийц Бузины

    Писатель и нобелевский лауреат сбежала от несогласного с ней журналиста, оставив на диктофоне квинтэссенцию современной либеральной мысли

    Так бывает, когда приходишь на интервью расслабленным и неподготовленным. Уверенным, что как обычно будешь комфортно купаться в лучах заслуженной славы, неторопливо говорить ни к чему не обязывающие вещи, прихлебывая двойной эспрессо и снисходительно улыбаясь благодарно кивающему журналисту.

    Но въедливый интервьюер неожиданно для своего собеседника вскрывает его внутреннюю сущность, являя миру абсолютно обнаженного человека. Репортер безжалостно препарирует его взгляды и убеждения, доводя до той кондиции, когда тебе приходится бежать в ужасе - от того, какой околесицы наговорил. И нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич убежала от журналиста агентства Регнум Сергея Гуркина, оставив на диктофоне квинтэссенцию современной либеральной мысли.

    «Это был не государственный переворот, - говорит она об Украине. - Это хорошо работает русское телевидение... ...Смена власти была желанием людей. Я была на Украине, ходила в музей «небесной сотни», и простые люди мне рассказывали о том, что там было. У них два врага — Путин и собственная олигархия, культура взяточничества».

    Простые люди Харькова и Одессы, выходившие на многотысячные митинги против майдана, тоже могли бы многое рассказать Светлане Александровне. Но одних сожгли в Доме профсоюзов, других покидали в тюрьмы за инакомыслие. Остальные просто запуганы. А тех, кто еще имеет смелость высказываться вразрез с киевским политическим мейнстримом, становится все меньше.

    - Вы знаете, кто такой Олесь Бузина?

    - Которого убили? Но то, что он говорил, тоже вызывало Доножесточение.

    - То есть, таких надо убивать?

    - Я этого не говорю. Но я понимаю мотивы людей, которые это сделали.

    [​IMG]
    Писателя и журналиста Олеся Бузину убили в Киеве в апреле 2015 года.

    Можно еще понимать мотивы Чикатило и Гитлера. Или Порошенко, обстреливающего уже четвертый год собственных граждан. Кстати, его мотивы она тоже понимает: «Когда Россия туда вошла, что вы хотели — чтобы вас там встретили с букетами цветов? Чтобы власть вам там обрадовалась? Когда вы вошли в Чечню, где Дудаев хотел сделать свои порядки, свою страну — что сделала Россия? Разутюжила».

    И бесполезно спрашивать у таких людей, где в век смартфонов и соцсетей хоть одна фотография российского танка в Донбассе. Или почему в Киеве решать судьбу страны стрельбой на площади можно, а в Донецке референдумом нельзя. Без толку рассказывать о том, что войне в Чечне предшествовали разгул бандитизма, который выплескивался на соседние регионы, грабежи северо-кавказской железной дороги, резня и практически полное изгнание русского населения из республики... Последнему факту Светлана Алексиевич, мне кажется, тоже запросто найдет оправдание. Ведь в ее шкале ценностей русские всегда виноваты. Более того, они этого заслужили: «Откуда все берется? Откуда русификация взялась? Никто не говорил в Белоруссии на русском языке. Говорили или на польском, или на белорусском. Когда Россия вошла и присвоила себе эти земли, Западную Белоруссию, первое правило было — русский язык... ...Она только этим и занималась на занятых территориях, даже в Таджикистане заставляла людей говорить на русском языке». Ужасное коварство. Еще Россия вероломно врывалась в кишлаки и оставляла после себя школы, больницы, дороги и заводы.

    Поразительно, но для того, чтобы размышлять о войне, Светлане Алексиевич вовсе необязательно на ней бывать. Она признается, что не была в Чечне во время боевых действий, не собирается в Донбасс... Она прекрасно осведомлена и без личных впечатлений: «В интернете миллион снимков, как ходит туда русская техника. Все знают, кто сбил [боинг] и все прочее. Давайте уже заканчивать ваше идиотское интервью. У меня уже нет сил на него. Вы просто набор пропаганды, а не разумный человек».

    И это говорит человек с претензией на документальность своих произведений, не понимая, что сама отвечает устоявшимися штампами-кирпичиками, которые формируют особую либеральную матрицу. В которой есть «путинская военщина» и нет почти 200 убитых Киевом детей в ДНР и ЛНР. Есть «революция достоинства» на Майдане и нет права на самоопределение у крымчан. Есть великая европейская нация украинцев и нет свободы ни в Белоруссии, ни в России.

    Есть глупый народ, с которым либералам так не повезло. Не тот народец им попался. И об этом Алексиевич говорит уже в другом интервью - Financial Times, который сложно обвинить в предвзятости к нобелевскому лауреату (цитата по "Ведомостям"): «Ее больше волнует «коллективный Путин» – глубокое чувство уязвленной национальной гордости и презрение к либеральным ценностям, так глубоко засевшие в гражданах России и Беларуси, - пишет издание. - По ее словам, таких взглядов придерживаются 60-70% населения и это проблема для состоящих из прозападных либералов меньшинства, к которым принадлежит и она сама».


    В своей нобелевской речи Светлана Алексиевич назвала Россию «пространством тотальной амнезии». Приезжайте, Светлана Александровна, в Москву 9 мая на марш «Бессмертного полка». Возможно вы вспомните о чем-то очень важном.
    http://www.kp.md/daily/26693/3718245/
     
    ГастЫр БайтЫр, 21 июн 2017 в 22:28
    #2
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