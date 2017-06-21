Автора интервью с Алексиевич уволили

Руководство корреспондента посчитало, что он нарушил журналистскую этику Журналист задавал некомфортные для нобелевского лауреата вопросы, на которые она давала, судя по всему, честные, но обескураживающие нормального человека ответыФото: Facebook Изменить размер текста: Издание «Деловой Петербург» было основным местом работы Сергея Гуркина. Однако нашумевшее интервью со Светланой Алексиевич было опубликовано на сайте агетства «Regnum», с которым Сергей, по договоренности с «ДП», сотрудничал в свободное время. - Интервью со Светланой Алексиевич 19 июня было предоставлено в «ДП», - написал Сергей Гуркин на своей странице в Фейсбуке. - Было принято решение о том, что оно не будет опубликовано в «ДП» в связи с несоответствием темы и тона интервью. Я сообщил, что интервью будет направлено мной в другое издание и/или размещено в социальной сети Facebook. Интервью было опубликовано вечером того же дня. Сегодня, 20 июня, руководство «ДП» предложило мне обратиться к информагентству Regnum с запросом о снятии текста. Я отказался. Руководители издания выступили с инициативой об увольнении по соглашению сторон. Я согласился. В «Деловом Петербурге» свое нежелание публиковать интервью объяснили тем, что хотели бы получить согласование от Алексиевич. Хотя очевидно, что в том виде, в котором оно вышло на «Регнуме», Светлана Александровна беседу бы вряд ли завизировала. Напомним, что во время интервью она сообщила Гуркину, что запрещает ему публиковать разговор. Журналист задавал некомфортные для нобелевского лауреата вопросы, на которые она давала, судя по всему, честные, но обескураживающие нормального человека ответы. - Я этот запрет проигнорировал, - пишет Сергей Гуркин в соцсети. - Я считаю себя демократом. Демократия одновременно предполагает свободу слова и ответственность за слово. Кроме того, я журналист. И если интервьюируемый: а) знает, что говорит (в публичном месте при свидетелях) для интервью под запись и б) в начале разговора соглашается отвечать на вопросы в лоб, но после 35 минут разговора решает, что интервью ему не понравилось, то это его проблемы. Это интервью - благодаря не мне, но ей - хорошо тем, что в нем, наконец, многое сказано прямо. Теперь мы выяснили: людям можно запрещать говорить на родном языке, если есть на то государственная необходимость (говорит писатель); тех, кто убил писателя за его взгляды, можно понять (говорит писатель, гуманист и демократ); русификация - плохо, украинизация - хорошо (говорит человек, думающий, говорящий и пишущий по-русски); и так далее, и тому подобное. http://www.kp.md/daily/26694/3718625/