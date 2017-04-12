Вновь приветствую Вас дорогие форумчане, администрация и участники! Разрешите представить Вам свой интернет проект Автопривоз ПМР - *реклама сайтов запрещена* Новая интернет площадка по продаже, покупке и обмену транспортных средств в ПМР. Идея конечно не нова, и в этом направлении очень трудно пользователя интернет, чем-то удивить. Таких онлайн авторынков ПМР море... Но все-таки я решил сделать такой шаг, и войти в конкурентную борьбу на нашем приднестровском авторынке. Очень много труда ушло на дизайн сайта и его функционал. Пробовал различные кмс и шаблоны, так как разработка с нуля не оправдает окупаемость такого проекта. Были различные варианты, но в итоге, остановился на текущей конфигурации с адаптивным дизайном. С какого устройства не зайдет пользователь на сайт (компьютер, планшет, смарфон), он всегда сможет удобно просмотреть информацию на сайте. В качестве бонуса, каждому зарегистрированному пользователю мы пополняем счет в личном кабинете на 100руб, а объявление о продаже автомобиля с сайта, я публикую в моих группах в Одноклассниках, Вконтакте, Фейсбук, Гугл+, но вскоре руки дойдут до канала Ютуб и Инстаграм. Что касается аудитории в соц сетях, проект Автопривоз ПМР лидирует в этом сегменте. Аудитория на Одноклассниках большая, более 100 000 участников. Группы в Одноклассниках - *реклама сайтов запрещена* Здесь вы сможете продать свое транспортное средство, купить или найти интересный вариант на обмен.