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Автопривоз ПМР

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем mig20008, 12 апр 2017 в 13:08.

  1. TopicStarter Overlay
    mig20008

    mig20008 Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2014
    Сообщения:
    223
    Вновь приветствую Вас дорогие форумчане, администрация и участники!
    Разрешите представить Вам свой интернет проект Автопривоз ПМР - *реклама сайтов запрещена*
    Новая интернет площадка по продаже, покупке и обмену транспортных средств в ПМР. Идея конечно не нова, и в этом направлении очень трудно пользователя интернет, чем-то удивить. Таких онлайн авторынков ПМР море... Но все-таки я решил сделать такой шаг, и войти в конкурентную борьбу на нашем приднестровском авторынке. Очень много труда ушло на дизайн сайта и его функционал. Пробовал различные кмс и шаблоны, так как разработка с нуля не оправдает окупаемость такого проекта. Были различные варианты, но в итоге, остановился на текущей конфигурации с адаптивным дизайном. С какого устройства не зайдет пользователь на сайт (компьютер, планшет, смарфон), он всегда сможет удобно просмотреть информацию на сайте.
    В качестве бонуса, каждому зарегистрированному пользователю мы пополняем счет в личном кабинете на 100руб, а объявление о продаже автомобиля с сайта, я публикую в моих группах в Одноклассниках, Вконтакте, Фейсбук, Гугл+, но вскоре руки дойдут до канала Ютуб и Инстаграм.
    Что касается аудитории в соц сетях, проект Автопривоз ПМР лидирует в этом сегменте. Аудитория на Одноклассниках большая, более 100 000 участников. Группы в Одноклассниках - *реклама сайтов запрещена*
    Здесь вы сможете продать свое транспортное средство, купить или найти интересный вариант на обмен.
     
    Last edited by a moderator: 12 апр 2017 в 13:16
    mig20008, 12 апр 2017 в 13:08
    #1
    Lёka нравится это.
  2. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.214
    Я уже ржу просто...
     
    Admin, 12 апр 2017 в 13:14
    #2
    ОДОБРЯМС нравится это.
  3. Targitai

    Targitai Гений

    Дата регистрации:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    9.560
    На ОК интереснее - там обсуждения есть. Частенько в них видно, что человек и на обмен готов.

    Кстати с планшета фотки растянутые.
     
    Targitai, 12 апр 2017 в 13:15
    #3
    Lёka нравится это.
  4. TopicStarter Overlay
    mig20008

    mig20008 Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2014
    Сообщения:
    223
    а в чем ржачь ?
     
    mig20008, 12 апр 2017 в 13:16
    #4
  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    Дата регистрации:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.214
    что ни одного дела до конца довести не можете, беретесь за что-то и бросаете и с каждым годом новый проект.
    Личное ИМХО.
    А реклама сайтов только платно баннерами, ссылки запрещены правилами Форума
     
    Admin, 12 апр 2017 в 13:17
    #5
    коммерсант, Lёka и mig20008 нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    mig20008

    mig20008 Гений

    Дата регистрации:
    16 апр 2014
    Сообщения:
    223
    Экспериментирую ))) Что делать если те проекты провалились... ничего страшного... а по поводу рекламы нужно с Вами обсудить детали.
     
    mig20008, 12 апр 2017 в 13:20
    #6
    Lёka нравится это.
  7. denlourens

    denlourens Гений

    Дата регистрации:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    42
    Это типа кандидат в мастера спорта?
     
    denlourens, 12 апр 2017 в 13:25
    #7
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