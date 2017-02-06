Автопопутчик ПМР - интернет проект для автолюбителей

Приветствую Вас дорогие друзья, уважаемый Админ и модераторы форума! К сожалению проект Автомастерской Автолидер пришлось закрыт в результате экономического кризиса 2015-2016гг. Но, не беда! Как известно, все что не делается, делается к лучшему! Хочу с вами обсудить новую мою идею интернет-проекта Автопопутчик ПМР, сырое название, образное. Идея не нова, реализована в Европе и в Росии. Суть идеи - водитель на своем авто каждый день или по определенным дням едет в определенном направлении. Целесообразно было бы взять с собой попутчиков, с одной стороны чтоб не скучно было, с другой стороны компенсировать затраты на топливо. А в ряде случаев можно и подзаработать. Соответственно на сайте регистрируется водитель выставляет по числам и времени свой маршрут, где указывает наименование пункта отправления и пункт прибытия, например Тирасполь-Одесса. Кроме этих данных, водитель, указывает количество мест свободных в его автомобиле, цену за проезд одного места, и указывает еще на сайте некоторые пожелания к потенциальным клиентам, например, некурящий, животных не брать и т.д. Далее, на этом же сайте регистрируется человек у которого нет своего автомобиля, но который также ездит по определенным маршрутам. Заходит на сайте и проверяет свой маршрут, есть ли такой маршрут у водителей. Если есть хорошо, если нет публикует свой маршрут,которого также могут видеть другие водителя, и при желании могут предложить клиенту поездку попутно клиенту.... Вкратце рассказал Вам суть идеи. Меня интересует Ваше мнение, по поводу жизнеспособности данного проекта. Как Вы считаете стоить ли затеять такой проект? Какие Вы видите плюсы и минусы? Может у Вас будут дополнительные идеи по поводу данной идеи! Спасибо за внимание! Жду Ваших ответов по этому поводу!