Автономное отопление

Скажите, можно ли сейчас в квартире отключиться от центрального отопление и сделать автономное? Может кто-то делал или узнавал? Знаю что раньше было без проблем. Теперь одни говорят что можно но проблематично, вторые утверждают что категорически нельзя. Из последней информации что слышала: дают разрешение только в том случае если при благоприятных условиях проживания и наличии новых пластиковых окон, зимой температура в квартире не поднимается выше +18 Но так ли это? Или слухи? Но интересует мнение тех, кто сам пытался установить котел или может знакомые в ближайшее время.