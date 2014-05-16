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Автономное отопление

Тема в разделе 'Тирасполь', создана пользователем NadiaHappy, 16 май 2014.

0/5, Голосов: 0
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    NadiaHappy

    NadiaHappy Гений

    На форуме с:
    5 сен 2013
    Сообщения:
    834
    Скажите, можно ли сейчас в квартире отключиться от центрального отопление и сделать автономное?
    Может кто-то делал или узнавал?
    Знаю что раньше было без проблем. Теперь одни говорят что можно но проблематично, вторые утверждают что категорически нельзя.
    Из последней информации что слышала: дают разрешение только в том случае если при благоприятных условиях проживания и наличии новых пластиковых окон, зимой температура в квартире не поднимается выше +18 Но так ли это? Или слухи?
    Но интересует мнение тех, кто сам пытался установить котел или может знакомые в ближайшее время.
     
    NadiaHappy, 16 май 2014
    #1
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  3. Oscar

    Oscar Гений

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.952
    СНиП 42-01-2011 регламентирует требования к помещениям, в которых устанавливается газовое оборудование. К примеру, для газколонки кухонного типа (до 10 КВт мощности) нужно помещение не менее 21 кубического метра + обеспечение притока воздуха с улицы + наличие работающего дымохода. Если вы в своей квартире найдете нежилое помещение требуемого объема, обеспечите в отопительный сезон приточную вентиляцию данного помещения (на куб сожженного газа придется затянуть 10 кубов воздуха) и уложитесь в остальные ограничения данного документа, то вряд-ли Вам смогут отказать в газовом хозяйстве. СНиП можно заказать на руки в метрологии (на кировском) - что-то до 300 рублей будет стоить (там насколько я понял по количеству страниц считают).
     
    Oscar, 16 май 2014
    #2
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  4. Targitai

    Targitai Гений

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    10.087
    Ну Разе что с закрытой камерой...
     
    Targitai, 16 май 2014
    #3
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  5. Oscar

    Oscar Гений

    На форуме с:
    7 фев 2014
    Сообщения:
    1.952
    Да, парапетные газовые котлы в СНиП-е не оговорены. Нужно идти разговаривать с газовым хозяйством. У них кстати и данный СНиП можно почитать.
     
    Oscar, 16 май 2014
    #4
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  6. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.809
    Самый надежный способ - обратиться в филиал Тираспольтрансгаз по месту жительства. В свое время, при получении техусловий на подключение газовой колонки, я спрашивал об возможности автономного отопления...но в то время они еще и сами толком не знали. Это было почти 10 лет тому назад.
    Кроме газовиков, вопросы будут и у Теплоэнерго - им придется переделывать свою сеть и исключить вас из числа абонентов.
    В любом случае устанавливать придется настенный двухконтурный котел с принудительной вентиляцией (Турбо) или, иначе, парапетные котлы.
    О котлах http://www.kotloved.ru/santechnik.html
    В Кишиневе строятся новые многоэтажки, в которых в квартирах установлено автономное отопление. Им проще. Параметры газовых сетей уже рассчитаны на это.
    У нас же, газовые сети были рассчитаны на наличие одного прибора - газовой плиты. Если все решат обзавестись автономным отоплением, надо переделывать сеть.
     
    Last edited: 16 май 2014
    ОДОБРЯМС, 16 май 2014
    #5
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  7. Lёka

    Lёka Модератор Команда форума

    На форуме с:
    3 сен 2013
    Сообщения:
    6.024
    ппц какой то...читаю данный СНиП и "восхищаюсь" п.6.28
     
    Lёka, 16 май 2014
    #6
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  8. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.809
    Вопрос:Добрый день .я хочу установить автономное отопление в 9-ом доме на 9 -ом этаже .зимой очень холодно, но газовая служба не дает разрешения.как разрешить ситуацию ?

    Ответ:Уважаемый Василий! Настоящим информируем. Согласно Приказа Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПМР от 25.07.2013г. за №307 утверждено и введено в действие изменение в СНиП ПМР 31-05-2010, часть I, «Здания жилые много квартирные», регламентирующее условия, при которых допускается предусматривать устройство индивидуальных систем теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания, при соблюдении особых требований. Приказ направлен для дальнейшей работы в адрес руководства филиалов ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье». На основании вышеизложенного, Вам необходимо обратиться за разъяснениями по существу вопроса в филиал Общества, по месту нахождения объекта газификации
    http://www.ttgpmr.com/?m=3&s=17
     
    ОДОБРЯМС, 16 май 2014
    #7
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  9. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.664
    Гм.
    Не проще ли использовать бездымоходное оборудование?
    Никаких "приточных вентиляций" и т.п.
     
    Арчи_Гудвин, 16 май 2014
    #8
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  10. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.664
    10 лет? прямо таки странно)) - у меня котел без малого уже 12 лет как работает).
     
    Арчи_Гудвин, 16 май 2014
    #9
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  11. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.809
    В многоэтажке? Тогда объясните ТС, как это сделать! В частном доме у меня котел был установлен еще в 1995 году.
     
    ОДОБРЯМС, 16 май 2014
    #10
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  12. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.664
    такое было время).
    Сейчас все изменилось, поэтому советы неактуальны. увы.
     
    Арчи_Гудвин, 16 май 2014
    #11
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  13. Оптик

    Оптик Автор

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    9.951
    В частном доме - не проблема, сейчас только требуют новый дымоход, с бОльшим диаметром ( 120 кажется), и оформляется, как замена оборудования, в случае, если стоял старый котёл.
     
    Оптик, 16 май 2014
    #12
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  14. klёn

    klёn Гений

    На форуме с:
    24 апр 2014
    Сообщения:
    695
    в европе эти 2х контурные котлы,устанавливают в любых помещениях(кухни,балконы,сушилки и т.п),дымоход обычный ,который идёт в упаковке с котлом ,бывает даже так,что дымоход выходит из стены на пару см,при чём в многоэтажках на нижних этажах.У нас по ходу кому-то не выгодно чтоб население переходило на индивидуальное отопление,даже при условии что человек готов оплатить все работы и прочее.........
     
    Last edited: 16 май 2014
    klёn, 16 май 2014
    #13
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  15. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.664
    ...это главная причина противодействий.
     
    Арчи_Гудвин, 16 май 2014
    #14
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  16. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.410
    ((((( Так ни кто ни чего толком не рассказал по теме.
    Интересует куда идти ,к кому обращаться и какие документы собрать для разрешения на установку Автономного отопления.
    Если у кого есть опыт в данной сфере объясните.Плиззззз
     
    Fordец, 12 авг 2016
    #15
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  17. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.809
    Идите-ка вначале в газовую контору! Они вас и направят куда-надо...или откажут (тогда дальше можно не ходить!)
     
    ОДОБРЯМС, 12 авг 2016
    #16
    Lёka нравится это.
  18. Fordец

    Fordец Гений

    На форуме с:
    18 окт 2013
    Сообщения:
    1.410
    я был не в ГаЗконторе ,а в ЖЭУКе и мне отписали что в моем случае предпочтительно решить проблему отопления путем установки Автономки.Что дальше ? Куда идти ?
     
    Fordец, 12 авг 2016
    #17
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  19. Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.162
    Газ-контору, нужно получить разрешение, потом сделать проект. Приобрести оборудование
     
    Алексей, 12 авг 2016
    #18
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  20. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    9.664
    К газовикам. Они дадут заключение о возможности/невозможности установки автономки, и подскажут какие нужны документы и куды обращаться.
     
    Арчи_Гудвин, 12 авг 2016
    #19
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  21. Валерьян

    Валерьян Автор

    На форуме с:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    11.092
    Как выше написали, в газконтору, и что бы чётко сказали в вашем доме да или нет.
    Потому что поторопиться стоит и если да, заранее разобраться с централизованными стояками и радиаторами. Потому что если документы будут готовы когда уже запустят отопление, а так вероятнее всего и будет, теплоноситель Вам официально не разрешат слить. Скажут ждите конца весны.
    Только инсценировать аварию, если заранее с местными тепловиками договориться естественно за ...
     
    Last edited: 12 авг 2016
    Валерьян, 12 авг 2016
    #20
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