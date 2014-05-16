Автономное отопление

Самый надежный способ - обратиться в филиал Тираспольтрансгаз по месту жительства. В свое время, при получении техусловий на подключение газовой колонки, я спрашивал об возможности автономного отопления...но в то время они еще и сами толком не знали. Это было почти 10 лет тому назад.

Кроме газовиков, вопросы будут и у Теплоэнерго - им придется переделывать свою сеть и исключить вас из числа абонентов..

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