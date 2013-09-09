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Автомобили из Европы. Пригон, растаможка, оформление.

Тема в разделе 'Транспорт', создана пользователем korvin, 9 сен 2013.

Страница 1 из 22
  1. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    Автомобили из Европы. Пригон, растаможка, оформление.
    В этой теме будут обсуждаться вопросы подбора, перегона и растаможки автомобилей из Европы.

    Коротко обо мне:
    Я жил в Германии в течении 12 лет. Учился в университете, работал, имел своё дело. Поэтому хорошо знаком с законами, обычаями и правилами этой страны. Свободно владею немецким языком, немного английским и приемлемо русским )


    Контакты:

    0(0373)77797944
    0(049)16095940408
    skype: korvini
    e.fraifeld@gmail.com


    В наш регион пригоняют машины из западной (Германия, Италия, Польша, Голландия) или восточной Европы (Прибалтика, Болгария). Везде есть свои плюсы и минусы.

    Восточная Европа.
    Плюсы: Недорогие машины. Недорогая стоимость перегона. Возможность не растамаживать сразу, а некоторое время покататься на пригнанном авто.
    Минусы: не очень ухоженное состояние и неясное происхождение автомобилей, вероятность „скрученного“ спидометра, опасность нарваться на „конструктор“. То есть автомобиль после тяжелейшей аварии собранный по кусочкам. Особенно часто это встречается в Прибалтике.
    Опасность: если вы взяли машину на учёте(то есть на синих европейских номерах) и катаетесь здесь по доверенности, хозяин этого авто(особенно если авто на фирме) может снять её с учёта и без вашего ведома. А так как в Прибалтике открытая база, наши таможенники об этом знают. И ваше авто автоматически попадает под контрабанду. А это штраф от 50 до 100% от стоимости автомобиля.

    Примерная стоимость пригона 1000$


    Западная Европа.
    Плюсы: более ухоженные автомобили, меньше опасности попасть на „горячую“(проблемную по бумагам) машину, возможность более-менее отследить происхождение машины.
    Минусы: более дорогие машины и стоимость пригона.

    Примерная стоимость пригона 1000-1100 евро


    Процесс пригона.
    Вы называете мне марку и модель желаемого автомобиля(пожалуйста сообщайте как можно больше обязательных опций, без которых вы обойтись не сможте), я подыскиваю несколько вариантов и после вашего одобрения, созваниваюсь с продавцами. Выясняю все подробности о машине, скидываю цену и резервирую наилучший вариант. После этого отправляюсь за ним в Германию. По приезду я отзваниваюсь вам и описываю что я вижу. Если данный автомобиль вас/нас не устраивает, то я еду за вторым вариантом(что правда удорожает общую цену пригона на стоимость проезда до второго автомобиля)


    Доставка автомобиля на автовозе/лафете.
    Если вы хотите приобрести автомобиль, который не может ехать своим ходом, или просто не хотите чтобы ваше авто имело "пробег по СНГ", то мы доставим вам его на автовозе либо лафете.


    Растаможка.
    Процесс растаможки зависит от способа пригона:

    Пригон на учёте (синих номерах)
    В этом случае растаможка производится в два этапа.
    Сначала делается первый этап(на перегонщика). При этом оплачивается полная стоимость растаможки. После этого автомобиль нужно снять с учёта в стране его регистрации. И только потом можно провести второй, заключительный этап растаможки(на хозяина).


    Пригон на транзитных(жёлтых/красных) номерах.
    Растаможка производится в один этап. Заказчик получает готовый пакет документов, с которым он может ставить машину на учёт.


    Цена на растаможку в ПМР по кубатуре или % от таможенной стоимости.

    2011-2013 – 2,3% (две целых три десятых), но не менее 0,23 долл. США за 1 куб. см объема двигателя
    2007-2010 – 4,6% (четыре целых шесть десятых), но не менее 0,29 долл. США за 1 куб. см объема двигателя
    2004-2006 – 7% (семь), но не менее 0,40 долл. США за 1 куб. см объема двигателя
    2000-2003 – 9,2% (девять целых две десятых), но не менее 0,63 долл. США за 1 куб. см объема двигателя

    Для автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем с рабочим объемом более 3000 куб. см и 2500 куб. см соответственно:

    2008-2013 – 16% (шестнадцать), но не менее 1,1 долл. США за 1 куб. см объема двигателя

    Закон ПМР № 179-ЗИД-V «О внесении изменения и дополнения в закон приднестровской молдавской республики «о таможенном тарифе»


    в ПМР растамаживают не только по объёму двигателя, но и по проценту от таможенной стоимости.
    если этот процент указанный в законе больше суммы растаможки по кубикам, то за основу берут его.

    пример:
    авто 2010 года, двигатель 2 литра, стоимость 15000$.
    растаможка по кубикам 580$
    растаможка по % от стоимости(4,6% от 15000) 690$

    в этом случае вы уплатите за растаможку 690$. то есть не по кубикам, а по %.

    поэтому обратиться к специалисту за помощью в растаможке бывает выгодней, чем пытаться сделать это самому.
     
    korvin, 9 сен 2013
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  2. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.065
    еще раз спрашиваю ладу гранту комплектации люкс пригоните ? что почем ?
     
    Граф Люцифер, 9 сен 2013
    #2 + к цитате ответитьTag
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  3. Nimand

    Nimand Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    1.288
    В каком и какую специальность преобрели, а так же чем отличается система высшего образования Германии от нашего?,спасибо. П.С. Вы имеете возможность пригнать авто (мерс,опель,Ф.В. или хорьх) 30-40 г.г. выпуска ХХ века?
     
    Nimand, 9 сен 2013
    #3 + к цитате ответитьTag
  4. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    TU Braunschweig. Maschinenbau.
    к сожалению не доучился из-за финансовых трудностей.

    пригнать такую машину я могу. уточните что вас интересует конкретно.
     
    korvin, 9 сен 2013
    #4 + к цитате ответитьTag
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  5. олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.564
    audi а6 2002-03 год.сколько стот.
     
    олег, 9 сен 2013
    #5 + к цитате ответитьTag
  6. Nimand

    Nimand Гений

    Дата регистрации:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    1.288
    Корвин, я хотел узнать саму возможность,т.к. она есть, то я как определюсь с маркой и моделью, свяжусь с вами по предоставленными вами контактными тел.
     
    Nimand, 9 сен 2013
    #6 + к цитате ответитьTag
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  7. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    мне нужно больше деталей чтобы дать точный ответ.
    седан/универсал ? бензин/дизель ? автомат/механика ? объём двигателя ?
     
    korvin, 9 сен 2013
    #7 + к цитате ответитьTag
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  8. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    ещё раз ?! вы уже спрашивали, а я не ответил ?

    ладу гранту комплектации люкс из европы пригнать будет сложновато.
    обещать ничего не могу.
     
    korvin, 9 сен 2013
    #8 + к цитате ответитьTag
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  9. Граф Люцифер

    Граф Люцифер Автор

    Дата регистрации:
    14 авг 2013
    Сообщения:
    4.065

    Зачем из Европы ? прямо с завода можно или из города РФ какой поближе, вот и интересуюсь сколько стоить будут ваши услуги такие?
    сама по себе она в такой комплектации 12 000 - 13 000 тянет, зато новенькая, никакого гемороя нет с интерполом и расстаможками. На каждый день по городу ездить самое то
     
    Last edited: 9 сен 2013
    Граф Люцифер, 9 сен 2013
    #9 + к цитате ответитьTag
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  10. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    к сожалению я не имею опыта пригона автомобилей из РФ.
    и поэтому помочь вам в этом вопросе не могу.
     
    korvin, 9 сен 2013
    #10 + к цитате ответитьTag
  11. alexisbn

    alexisbn Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    1.694
    Постепенно пробиваю тропу к своему будущему автомобилю) Интересует Audi A6 от 2004 года, бензин, 2.4, механика (если дешевле автомата), возможно полный привод (уж больно интересно покататься на 4вд), салон без "дерева" и кожи.
     
    alexisbn, 9 сен 2013
    #11 + к цитате ответитьTag
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  12. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    начальная цена в германии 5500евро.
    с пригоном и растаможкой такая обойдётся в 10000-10300$.
     
    korvin, 9 сен 2013
    #12 + к цитате ответитьTag
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  13. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    korvin, 10 окт 2013
    #13 + к цитате ответитьTag
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  14. олег

    олег Гений

    Дата регистрации:
    4 сен 2013
    Сообщения:
    3.564
    олег, 10 окт 2013
    #14 + к цитате ответитьTag
  15. Jedinike

    Jedinike Гений

    Дата регистрации:
    20 окт 2013
    Сообщения:
    4.386
    Добрый день, пока приценяюсь.
    Интересует Honda Сivic хетчбек 2007-2008г. Механика 6 ступенчатая, 1.8 vtec бензин, комплектация может быть не топовой, пробег не более 100К. На мобиле цены от 6,5 евро. Сколько такая машина будет стоить у нас с учетом пригона и растаможки.
    Спасибо за ранее.
     
    Jedinike, 3 ноя 2013
    #15 + к цитате ответитьTag
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  16. TopicStarter Overlay
    korvin

    korvin Гений

    Дата регистрации:
    31 авг 2013
    Сообщения:
    3.490
    пригон 1000-1100евро. в зависимости от того, как далеко находится авто.
    растаможка 522$, дополнительные расходы 150$
    залог по украине 250-300$
    итого 2300-2500$

    то есть прибавляйте к цене на сайте эту сумму.
    хотя можно ещё поторговаться с продавцом и скинуть 100-200евро.
     
    Last edited: 3 ноя 2013
    korvin, 3 ноя 2013
    #16 + к цитате ответитьTag
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  17. Ivan

    Ivan Новичок

    Дата регистрации:
    22 ноя 2013
    Сообщения:
    6
    Хочу задать вопрос вам такого рода. Можно ли заплатить не по кубикам, а по проценту растаможки например год 2003г цена машины 3000евро(4036$) - то есть процент растаможки 9.2%, а по кубикам 0.63. Теперь вопрос сам можно ли мне её растаможить по проценту например если по проценту то 372$ грубо говоря, а по кубикам 1572$. Можно так сделать или нет?
     
    Ivan, 22 ноя 2013
    #17 + к цитате ответитьTag
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  18. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.758
    Корвин ответит конечно же более точно, но, у нас берется "из двух вариантов - большая сумма", если не ошибаюсь.
     
    Арчи_Гудвин, 22 ноя 2013
    #18 + к цитате ответитьTag
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  19. Ivan

    Ivan Новичок

    Дата регистрации:
    22 ноя 2013
    Сообщения:
    6
    Да это так берется походу везде правительство себя явно не обделит если кубы выходят больше или наоборот если кубы выходят меньше, а процент больше. Ну во втором случае видимо есть компромис заплатить по кубикам ну вот в 1 случае интересно можно такого компромиса добиться по закону)
     
    Ivan, 22 ноя 2013
    #19 + к цитате ответитьTag
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  20. Арчи_Гудвин

    Арчи_Гудвин Гений

    Дата регистрации:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    8.758
    Никаких компромиссов - обязаны взять "то, что больше".
    Но подождем Корвина.
     
    Арчи_Гудвин, 22 ноя 2013
    #20 + к цитате ответитьTag
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