Автомобили из Европы. Пригон, растаможка, оформление. В этой теме будут обсуждаться вопросы подбора, перегона и растаможки автомобилей из Европы. Коротко обо мне: Я жил в Германии в течении 12 лет. Учился в университете, работал, имел своё дело. Поэтому хорошо знаком с законами, обычаями и правилами этой страны. Свободно владею немецким языком, немного английским и приемлемо русским ) Контакты: 0(0373)77797944 0(049)16095940408 skype: korvini e.fraifeld@gmail.com В наш регион пригоняют машины из западной (Германия, Италия, Польша, Голландия) или восточной Европы (Прибалтика, Болгария). Везде есть свои плюсы и минусы. Восточная Европа. Плюсы: Недорогие машины. Недорогая стоимость перегона. Возможность не растамаживать сразу, а некоторое время покататься на пригнанном авто. Минусы: не очень ухоженное состояние и неясное происхождение автомобилей, вероятность „скрученного“ спидометра, опасность нарваться на „конструктор“. То есть автомобиль после тяжелейшей аварии собранный по кусочкам. Особенно часто это встречается в Прибалтике. Опасность: если вы взяли машину на учёте(то есть на синих европейских номерах) и катаетесь здесь по доверенности, хозяин этого авто(особенно если авто на фирме) может снять её с учёта и без вашего ведома. А так как в Прибалтике открытая база, наши таможенники об этом знают. И ваше авто автоматически попадает под контрабанду. А это штраф от 50 до 100% от стоимости автомобиля. Примерная стоимость пригона 1000$ Западная Европа. Плюсы: более ухоженные автомобили, меньше опасности попасть на „горячую“(проблемную по бумагам) машину, возможность более-менее отследить происхождение машины. Минусы: более дорогие машины и стоимость пригона. Примерная стоимость пригона 1000-1100 евро Процесс пригона. Вы называете мне марку и модель желаемого автомобиля(пожалуйста сообщайте как можно больше обязательных опций, без которых вы обойтись не сможте), я подыскиваю несколько вариантов и после вашего одобрения, созваниваюсь с продавцами. Выясняю все подробности о машине, скидываю цену и резервирую наилучший вариант. После этого отправляюсь за ним в Германию. По приезду я отзваниваюсь вам и описываю что я вижу. Если данный автомобиль вас/нас не устраивает, то я еду за вторым вариантом(что правда удорожает общую цену пригона на стоимость проезда до второго автомобиля) Доставка автомобиля на автовозе/лафете. Если вы хотите приобрести автомобиль, который не может ехать своим ходом, или просто не хотите чтобы ваше авто имело "пробег по СНГ", то мы доставим вам его на автовозе либо лафете. Растаможка. Процесс растаможки зависит от способа пригона: Пригон на учёте (синих номерах) В этом случае растаможка производится в два этапа. Сначала делается первый этап(на перегонщика). При этом оплачивается полная стоимость растаможки. После этого автомобиль нужно снять с учёта в стране его регистрации. И только потом можно провести второй, заключительный этап растаможки(на хозяина). Пригон на транзитных(жёлтых/красных) номерах. Растаможка производится в один этап. Заказчик получает готовый пакет документов, с которым он может ставить машину на учёт. Цена на растаможку в ПМР по кубатуре или % от таможенной стоимости. 2011-2013 – 2,3% (две целых три десятых), но не менее 0,23 долл. США за 1 куб. см объема двигателя 2007-2010 – 4,6% (четыре целых шесть десятых), но не менее 0,29 долл. США за 1 куб. см объема двигателя 2004-2006 – 7% (семь), но не менее 0,40 долл. США за 1 куб. см объема двигателя 2000-2003 – 9,2% (девять целых две десятых), но не менее 0,63 долл. США за 1 куб. см объема двигателя Для автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем с рабочим объемом более 3000 куб. см и 2500 куб. см соответственно: 2008-2013 – 16% (шестнадцать), но не менее 1,1 долл. США за 1 куб. см объема двигателя Закон ПМР № 179-ЗИД-V «О внесении изменения и дополнения в закон приднестровской молдавской республики «о таможенном тарифе» в ПМР растамаживают не только по объёму двигателя, но и по проценту от таможенной стоимости. если этот процент указанный в законе больше суммы растаможки по кубикам, то за основу берут его. пример: авто 2010 года, двигатель 2 литра, стоимость 15000$. растаможка по кубикам 580$ растаможка по % от стоимости(4,6% от 15000) 690$ в этом случае вы уплатите за растаможку 690$. то есть не по кубикам, а по %. поэтому обратиться к специалисту за помощью в растаможке бывает выгодней, чем пытаться сделать это самому.