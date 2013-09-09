Автомобили из Европы. Пригон, растаможка, оформление.

Зачем из Европы ? прямо с завода можно или из города РФ какой поближе, вот и интересуюсь сколько стоить будут ваши услуги такие?

сама по себе она в такой комплектации 12 000 - 13 000 тянет, зато новенькая, никакого гемороя нет с интерполом и расстаможками. На каждый день по городу ездить самое то

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