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АНО Евразийская интеграция не выплачивает заработную плату

Тема в разделе 'Российская Федерация', создана пользователем UFO, 24 апр 2015.

5/5, Голосов: 3
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  1. TopicStarter Overlay
    UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    Уже более двух лет на территории Приднестровья ведется строительство социальных объектов Российской Федерацией, это больницы, детские сады, и так далее. За помощь России огромное спасибо, только не очень понятна ее адресность.
    Строительные работы осуществляют в основном молдавские фирмы и строители из республики Молдова (для тех, кому не совсем ясна приднестровская география, строители из правобережной, подконтрольной Кишиневу Молдавии), работают они официально и получают зарплату в срок, добродушно посмеиваясь над немногочисленными (примерно 20 наших на 70 молдавских) голодными приднестровскими работниками, которые, почти все, работают неофициально (наших официально не берут) и не получают зарплату по два - три месяца.
    Сам там работаю (так - же неофициально) с декабря. Нна моих глазах рушились семьи, которых выгоняли с маленькими детьми со съемных квартир, зимой за несколько месяцев неуплаты. А руководство, из месяца в месяц, каждый понедельник, гарантирует, что в пятницу деньги придут из России. В пятницу, кляня все на свете, говорят что не пришли, и обещают в понедельник, "кровь из носа", и так месяцами, пока рабочие, отчаявшись, не отправляются на поиски новой работы.
    Мне, кстати, тоже должны, и так же, как всех, уже месяц кормят "завтраками", в прошлый раз кормили месяца два этим низкокалорийным блюдом.
    Непонятно, как это приднестровцам не перечисляют деньги, в то время, как рабочим из Молдовы платят в срок, напоминает ситуацию с космодромом "Восточный". Но особенно непонятно, почему Россия выбрала для реализации обьектов молдавские фирмы, наверное, чтоб облегчить путь Молдовы в Евросоюз)) были бы рабочие из Молдовы высококлассными спецами, так нет, из сел набирают, не знают бояцелы, как шпатель в руках держать, но упорно шпаклюют, за 10 лей квадратный метр))
     
    Last edited by a moderator: 24 апр 2015
    UFO, 24 апр 2015
    #1
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  3. fancer

    fancer Гений

    На форуме с:
    18 авг 2014
    Сообщения:
    68
    Не разбираясь на сколько это правда, задам один вопрос. Вы (и такие же как Вы) оформляясь на работу неофициально, чего хотели? Получать зарплату в конверте и не платить ни налогов ни алиментов и .т.п. Может цинично прозвучит, но сами себе злобные Буратины.
     
    fancer, 24 апр 2015
    #2
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  4. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Видите ли, для строительства необходимо привлечь подрядчика. Подрядчику платят в соответствии с заключенным договором. Если рабочие привлекаются непосредственно АНО и они оформлены официально, им тоже надо платить официально. Те, кто не оформлен официально получают столько, сколько получают.
    Учитывая, что ваших данных у Админа нет, а данный форум является официально зарегистрированным, ваши слова являются голословным обвинением, без соответствующего подтверждения. На месте Админа, я бы потребовал вашей регистрации в качестве автора либо закрыл бы это тему. Таковы законы капиталистического выживания. Увы!
     
    ОДОБРЯМС, 24 апр 2015
    #3
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  5. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    администрация
    Автор топика предоставил свои данные для администрации, согласно пункту 7.13 правил Форума
     
    Admin, 24 апр 2015
    #4
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  6. TopicStarter Overlay
    UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    люди еще в середине зимы звонили в офис интеграции, просили денег. им отвечали: вы официально работаете? те: нет, им: если бы работали официально, мы бы вам выплатили в день звонка. а так- подавайте в прокуратуру. а насчет злобных буратин -для приднестровцев была фиксированная заплата(вероятно, от слова фикция)) а когда у человека такая зарплата, ему все равно, сколько работодатель отчисляет государству.
     
    UFO, 24 апр 2015
    #5
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  7. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    Тут кажется на лицо нарушение правил трудоустройства работников, как без должного оформления они могли трудиться. Тут действительно дело для разбирательства в прокуратуре
     
    Admin, 24 апр 2015
    #6
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  8. TopicStarter Overlay
    UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    я столько свидетелей приведу, что митинг образуется поболее того, что был в защиту прав форумных админов. только боюсь, кончится плохо для всех: враги смогут его ситерпретировать как митинг приднестровцев против присутствия россии в регионе. к сожалению те, кто набирает людей, будучи неспособные оплатить их труд, это не понимают.потому что в маклере есть обьявления о наборе строителей на российские площадки. зазывают людей, зная, что не смогут оплатить их труд.
     
    UFO, 24 апр 2015
    #7
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  9. TopicStarter Overlay
    UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    это, конечно, не мое дело, кому строить, но это 3500 рабочих мест, число сотрудников ХБК!!! которые бы кормили семьи и отчислялин алоги государству. а если учесть квалификацию "специалистов" из молдовы, их могли бы заменить да хоть студенты строительных технарей! не говорю уже о массе безработных ныне специалистов, приднестровские строительные организации давно поотправляли большую часть своего штата сторудиков в неоплачиваемый отпуск из за отсутствия работы..
     
    UFO, 24 апр 2015
    #8
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  10. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Да вы не приводите свидетелей, а соберите их, напишите заявление в прокуратуру и пусть разбираются! И митинги не нужны! Вас нанимало АНО? Очень сомневаюсь! Скорее всего бригадиры-жучки, которые на вашей шее паразитируют.
     
    ОДОБРЯМС, 24 апр 2015
    #9
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  11. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.114
    там целый букет нарушений. Но наши органы в это болото лесть не будут. Дарённому коню в рот не загляыаают.
     
    Пиксель, 24 апр 2015
    #10
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  12. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    Есть хоть одно заявление в "наши органы"? Даренный конь тут не при чем. Работы осуществляют подрядчики, АНО является лишь заказчиком.
     
    ОДОБРЯМС, 24 апр 2015
    #11
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  13. TopicStarter Overlay
    UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    пусть разбираются, давно пора
     
    UFO, 24 апр 2015
    #12
    Lёka нравится это.
  14. ОДОБРЯМС

    ОДОБРЯМС Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    15.919
    - Боже! Дай мне шанс выиграть в лотерею!
    - Моня! Дай и ты мне шанс! Хотя бы билет лотерейный купи!
     
    ОДОБРЯМС, 24 апр 2015
    #13
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  15. TopicStarter Overlay
    UFO

    UFO Гений

    На форуме с:
    12 мар 2014
    Сообщения:
    2.209
    нада в маклер подать контр - объявление: набираются строители на российские объекты, задержка зарплаты 2-3 месяца))
     
    UFO, 24 апр 2015
    #14
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  16. фельдфебель

    фельдфебель Гений

    На форуме с:
    4 июл 2014
    Сообщения:
    1.275
    Так официально им работу никто и не предлагал.
    Иль не ясно. Либо так, либо - никак.
    А на такие деяния вроде как и статейки в кодексах имеются.
    Это, касательно работодателей, в том числе.
     
    фельдфебель, 25 апр 2015
    #15
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  17. Алексей

    Алексей Гений

    На форуме с:
    30 авг 2013
    Сообщения:
    2.179
    Была же новость что работникам интеграции не выплачивается зарплата...
     
    Алексей, 25 апр 2015
    #16
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  18. Пиксель

    Пиксель Гений

    На форуме с:
    17 янв 2015
    Сообщения:
    2.114
    Чуть не в тему но около....
    Интересно в какую сумму обойдётся содержание всех этих объектов после их передачи на баланс ...
    тех обслуживание
    комунальные платежи
    зарплаты не одной сотне персонала
    и тд и тп ..
    ---
    и это при нынешнем бюджетодифиците...
    потянет ли правительство ?
     
    Пиксель, 25 апр 2015
    #17
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  19. Весь в белом

    Весь в белом Гений

    На форуме с:
    4 ноя 2014
    Сообщения:
    216
    Вы думаете о цене обслуживания объектов, которые даже ещё не построены? Как это мило...
    Но в пяти метрах от меня человек ужасается от фотографий сегодняшних Бендер, размещённых в Одноклассниках. Между прочим, это его родной город. Говорит что-то про разруху....Даже то, что было - утрачивается. Ману факту ману дестроу, или как там...
     
    Весь в белом, 25 апр 2015
    #18
  20. Ctrl+V

    Ctrl+V Гений

    На форуме с:
    25 сен 2013
    Сообщения:
    2.201
    Напишите Рогозину в ФБ
     
    Ctrl+V, 25 апр 2015
    #19
  21. Admin

    Admin Администратор Команда форума

    На форуме с:
    15 июл 2013
    Сообщения:
    7.707
    Я отправил ссылку в АНО "Евразийская интеграция"
     
    Admin, 25 апр 2015
    #20
    ОДОБРЯМС, Lёka, Ctrl+V и 2 другим нравится это.
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