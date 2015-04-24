АНО Евразийская интеграция не выплачивает заработную плату

Видите ли, для строительства необходимо привлечь подрядчика. Подрядчику платят в соответствии с заключенным договором. Если рабочие привлекаются непосредственно АНО и они оформлены официально, им тоже надо платить официально. Те, кто не оформлен официально получают столько, сколько получают.

Учитывая, что ваших данных у Админа нет, а данный форум является официально зарегистрированным, ваши слова являются голословным обвинением, без соответствующего подтверждения. На месте Админа, я бы потребовал вашей регистрации в качестве автора либо закрыл бы это тему. Таковы законы капиталистического выживания. Увы!

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