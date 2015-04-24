АНО Евразийская интеграция не выплачивает заработную плату

Уже более двух лет на территории Приднестровья ведется строительство социальных объектов Российской Федерацией, это больницы, детские сады, и так далее. За помощь России огромное спасибо, только не очень понятна ее адресность. Строительные работы осуществляют в основном молдавские фирмы и строители из республики Молдова (для тех, кому не совсем ясна приднестровская география, строители из правобережной, подконтрольной Кишиневу Молдавии), работают они официально и получают зарплату в срок, добродушно посмеиваясь над немногочисленными (примерно 20 наших на 70 молдавских) голодными приднестровскими работниками, которые, почти все, работают неофициально (наших официально не берут) и не получают зарплату по два - три месяца. Сам там работаю (так - же неофициально) с декабря. Нна моих глазах рушились семьи, которых выгоняли с маленькими детьми со съемных квартир, зимой за несколько месяцев неуплаты. А руководство, из месяца в месяц, каждый понедельник, гарантирует, что в пятницу деньги придут из России. В пятницу, кляня все на свете, говорят что не пришли, и обещают в понедельник, "кровь из носа", и так месяцами, пока рабочие, отчаявшись, не отправляются на поиски новой работы. Мне, кстати, тоже должны, и так же, как всех, уже месяц кормят "завтраками", в прошлый раз кормили месяца два этим низкокалорийным блюдом. Непонятно, как это приднестровцам не перечисляют деньги, в то время, как рабочим из Молдовы платят в срок, напоминает ситуацию с космодромом "Восточный". Но особенно непонятно, почему Россия выбрала для реализации обьектов молдавские фирмы, наверное, чтоб облегчить путь Молдовы в Евросоюз)) были бы рабочие из Молдовы высококлассными спецами, так нет, из сел набирают, не знают бояцелы, как шпатель в руках держать, но упорно шпаклюют, за 10 лей квадратный метр))