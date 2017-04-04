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Диспут - форум ПМР. Тирасполь, Бендеры. Обсудить новости ПМР.

Статистика форума

 
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  1. О форуме. Города и страны

    1. О форуме

      Темы:
      143
      Сообщения:
      12.039
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      О форуме

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      1. Вопросы и ответы

      Последнее: А я сегодня встретил... VIGO, 26 мар 2017
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      Сообщения:
      109.682
      Подразделы: 8

      Приднестровье

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      1. Выборы Президента ПМР - 2016

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      6. Афиша ПМР

      7. Экономика ПМР

      8. Что, где, почём купить?

      Последнее: Ситуация с валютой в ПМР... Lilo, 4 апр 2017 в 14:32
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    3. Российская Федерация

      Темы:
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      Сообщения:
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      Последнее: Про ситуацию в России Jedinike, 4 апр 2017 в 14:43
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    4. Республика Молдова

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      173
      Сообщения:
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      Последнее: О ситуации в Молдове [одна общая тема] VIGO, 4 апр 2017 в 03:35
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    5. Украина

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      136
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      Последнее: КиевСтар alexisbn, 4 апр 2017 в 14:49
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    6. Ближнее и дальнее зарубежье

      Темы:
      208
      Сообщения:
      6.667
      Последнее: Про Сирию и ИГИЛ Nike, 4 апр 2017 в 10:03
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  2. Обо всём

    1. Внутренняя политика

      Темы:
      75
      Сообщения:
      3.308
      Последнее: Новые кадры после президентских выборов andand1, 27 мар 2017
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    2. Внешняя политика

      Темы:
      30
      Сообщения:
      652
      Последнее: Куда пропал В.В. Путин? ГастЫр БайтЫр, 30 мар 2017 в 19:41
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    3. IT, железо, софт, интернет

      Темы:
      278
      Сообщения:
      9.622
      Последнее: Продам ноутбук. Жора II, 4 апр 2017 в 11:43
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    4. Общество и право

      Темы:
      192
      Сообщения:
      14.550
      Подразделы: 1

      Общество и право

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      1. Религия

      Последнее: Гражданство Молдовы ОДОБРЯМС, 3 апр 2017 в 17:38
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    5. Образование

      Обучение, семинары, курсы
      Темы:
      47
      Сообщения:
      2.055
      Последнее: Где в республике выучиться на программиста? gqskrkb, 19 мар 2017
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    6. Транспорт

      Авто-, авиа-, мото-, ж/д-, вело- транспорт
      Темы:
      130
      Сообщения:
      10.237
      Последнее: Кузовной ремонт своими руками... Вопросы внутри темы... Targitai, 4 апр 2017 в 11:32
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    7. Здоровье, медицина, красота

      Темы:
      108
      Сообщения:
      5.409
      Последнее: Детский невропатолог пряник, 4 апр 2017 в 13:54
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    8. Товары и услуги, доска объявлений

      Темы:
      441
      Сообщения:
      11.683
      Последнее: Барахолка на диспуте - почти за даром, то есть даром))) iNoNemo, 4 апр 2017 в 14:16
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    9. Музыка, фото и видео

      Темы:
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      Сообщения:
      5.501
      Последнее: Разные интересные фото VIGO, 4 апр 2017 в 13:24
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    10. Бытовая техника

      Темы:
      45
      Сообщения:
      2.735
      Последнее: Моник продаю Samurai.rus, 3 апр 2017 в 14:43
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    11. Происшествия

      Темы:
      142
      Сообщения:
      8.858
      Последнее: ГАИ ПМР! Макар, 30 мар 2017 в 00:15
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    12. Семья и взаимоотношение полов

      Темы:
      64
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      5.332
      Последнее: Психология VIGO, 4 апр 2017 в 01:04
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    13. Спорт и отдых

      Темы:
      147
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      Последнее: Тренажёрные залы Тирасполя Фломастер, 22 мар 2017
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    14. Юмор

      Темы:
      164
      Сообщения:
      5.987
      Последнее: Собаки... VIGO, 3 апр 2017 в 00:03
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    15. Хобби

      Темы:
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      8.716
      Последнее: Насчет пожрать или кулинарные советы Граф Люцифер, 4 апр 2017 в 13:25
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    16. Афиша

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      56
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      Последнее: The Prodigy в Кишинёве 3 июня 2017 copyleft, 27 мар 2017
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    17. Строительство и ремонт

      Темы:
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      3.333
      Последнее: Где заказать входные двери? halk, 4 апр 2017 в 12:08
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    18. Флора и фауна

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      98
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      Последнее: Моё зверьё (фото) Оптик, 3 апр 2017 в 20:06
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    19. История

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      Последнее: Старые фото г. Бендеры ForestQ, 8 мар 2017
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    20. Обо всём

      То что не вошло в другие разделы
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      Последнее: Форумчане в лицах. Whirlwind, 4 апр 2017 в 13:42
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    21. Флуд

      Размещённые сообщения в этом разделе не учитываются в общем счётчике пользователя
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      Последнее: Давайте делиться любимой музыкой ;) knopka, 4 апр 2017 в 13:50
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