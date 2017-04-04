Диспут - форум ПМР. Тирасполь, Бендеры. Обсудить новости ПМР.
Статистика форума
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О форуме
- Темы:
- 143
Последнее: А я сегодня встретил... VIGO, 26 мар 2017
- Сообщения:
- 12.039
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ПриднестровьеПоследнее: Ситуация с валютой в ПМР... Lilo, 4 апр 2017 в 14:32
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Российская Федерация
- Темы:
- 231
Последнее: Про ситуацию в России Jedinike, 4 апр 2017 в 14:43
- Сообщения:
- 9.741
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Республика Молдова
- Темы:
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Последнее: О ситуации в Молдове [одна общая тема] VIGO, 4 апр 2017 в 03:35
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- 6.348
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Ближнее и дальнее зарубежье
- Темы:
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Последнее: Про Сирию и ИГИЛ Nike, 4 апр 2017 в 10:03
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Внутренняя политика
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Последнее: Новые кадры после президентских выборов andand1, 27 мар 2017
- Сообщения:
- 3.308
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Внешняя политика
- Темы:
- 30
Последнее: Куда пропал В.В. Путин? ГастЫр БайтЫр, 30 мар 2017 в 19:41
- Сообщения:
- 652
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IT, железо, софт, интернет
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- 278
Последнее: Продам ноутбук. Жора II, 4 апр 2017 в 11:43
- Сообщения:
- 9.622
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Общество и право
- Темы:
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Последнее: Гражданство Молдовы ОДОБРЯМС, 3 апр 2017 в 17:38
- Сообщения:
- 14.550
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Образование
Обучение, семинары, курсы
- Темы:
- 47
Последнее: Где в республике выучиться на программиста? gqskrkb, 19 мар 2017
- Сообщения:
- 2.055
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Транспорт
Авто-, авиа-, мото-, ж/д-, вело- транспорт
- Темы:
- 130
Последнее: Кузовной ремонт своими руками... Вопросы внутри темы... Targitai, 4 апр 2017 в 11:32
- Сообщения:
- 10.237
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Здоровье, медицина, красота
- Темы:
- 108
Последнее: Детский невропатолог пряник, 4 апр 2017 в 13:54
- Сообщения:
- 5.409
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Товары и услуги, доска объявлений
- Темы:
- 441
Последнее: Барахолка на диспуте - почти за даром, то есть даром))) iNoNemo, 4 апр 2017 в 14:16
- Сообщения:
- 11.683
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Музыка, фото и видео
- Темы:
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Последнее: Разные интересные фото VIGO, 4 апр 2017 в 13:24
- Сообщения:
- 5.501
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Бытовая техника
- Темы:
- 45
Последнее: Моник продаю Samurai.rus, 3 апр 2017 в 14:43
- Сообщения:
- 2.735
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Происшествия
- Темы:
- 142
- Сообщения:
- 8.858
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Семья и взаимоотношение полов
- Темы:
- 64
Последнее: Психология VIGO, 4 апр 2017 в 01:04
- Сообщения:
- 5.332
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Спорт и отдых
- Темы:
- 147
Последнее: Тренажёрные залы Тирасполя Фломастер, 22 мар 2017
- Сообщения:
- 5.912
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Хобби
- Темы:
- 46
Последнее: Насчет пожрать или кулинарные советы Граф Люцифер, 4 апр 2017 в 13:25
- Сообщения:
- 8.716
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Афиша
- Темы:
- 56
Последнее: The Prodigy в Кишинёве 3 июня 2017 copyleft, 27 мар 2017
- Сообщения:
- 776
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Строительство и ремонт
- Темы:
- 61
Последнее: Где заказать входные двери? halk, 4 апр 2017 в 12:08
- Сообщения:
- 3.333
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Флора и фауна
- Темы:
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Последнее: Моё зверьё (фото) Оптик, 3 апр 2017 в 20:06
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История
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Последнее: Старые фото г. Бендеры ForestQ, 8 мар 2017
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Обо всём
То что не вошло в другие разделы
- Темы:
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Последнее: Форумчане в лицах. Whirlwind, 4 апр 2017 в 13:42
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- 26.612
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Флуд
Размещённые сообщения в этом разделе не учитываются в общем счётчике пользователя
- Темы:
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Последнее: Давайте делиться любимой музыкой ;) knopka, 4 апр 2017 в 13:50
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